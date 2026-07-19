ගාලු මුවදොර පිටියේදී FIFA ලෝක කුසලාන 2026 අවසන් මහ තරගය නොමිලේ රැලියකදී ශ්රී ලංකාවේ ප්රදර්ශනය කෙරේ
FIFA ලෝක කුසලාන 2026 අවසන් මහ තරගය කොළඹ පිහිටි සුප්රසිද්ධ ගාලු මුවදොර පිටියේදී නොමිලේ ප්රසිද්ධ ප්රදර්ශනයක් ලෙස පෙන්වීමට නිවේදනය කර ඇති අතර, ශ්රී ලංකාව පුරා සිටින පාපන්දු රසිකයින්ට ලොව විශාලතම ක්රීඩා උත්සවය එකමුතුව අත්විඳීමේ අවස්ථාව දහස් ගණනකට හිමිවේ.
පාපන්දු ප්රේමීන් සඳහා සැමරුමක්
කොළඹේ වඩාත්ම ආදරණීය මහජන අවකාශයන්ගෙන් එකක් වන මෙම ස්ථානයේ දැවැන්ත තිරයක් ඉදිරිපිට ඉතා ජනප්රිය FIFA ලෝක කුසලාන අවසන් මහ තරගය නැරඹීමට සියලු පෙළේ රසිකයින් එක් රැස් කරනු ලබන මෙම විවෘත ක්රීඩාංගණ උත්සවය නොමිලේ ප්රවේශ විය හැකි නිසා, ඕනෑම පසුබිමකින් ආ පාපන්දු රසිකයින්ට ළඟා විය හැකිය.
කොළඹ නිවාසිකයින්ගේ රැස්වීමේ ස්ථානයක් ලෙස දිගු කලක් සේවය කළ මුහුදු වෙරළේ විහිදෙන විහාරමහාදේවී ප්රදේශ ලෙස ඇති ගාලු මුවදොර පිටිය, මෙම අවස්ථාව නිමිත්තෙන් දැවැන්ත විවෘත ක්රීඩාංගණයකට පරිවර්තනය වීමට නියමිත අතර, ලොව ඉහළම ජාතීන් දෙක අතර පාපන්දු ක්රීඩාවේ අවසාන ත්යාගය සඳහා ගැටෙන විට විද්යුත් වාතාවරණයක් ගොඩනැගෙනු ඇති බවට පොරොන්දු වේ.
ජාතිය සඳහා හවුල් අත්දැකීමක්
මෙවැනි උත්සව ඓතිහාසිකව ගාලු මුවදොර පිටියට විශාල පිරිස් ඇදගෙන ඇති අතර, ශ්රී ලංකාවේ උද්යෝගිමත් පාපන්දු ප්රජාවෙන් ශක්තිමත් සහභාගිත්වයක් ලැබෙනු ඇතැයි සංවිධායකයින් අපේක්ෂා කරති. රසිකයින්ට තරගය ආරම්භ වීමට පෙර හොඳ නැරඹීමේ ස්ථානයක් සාමිසු කර ගැනීම සඳහා කල් ඇතිව පැමිණෙන ලෙස දිරිමත් කෙරේ.
FIFA ලෝක කුසලාන 2026 එක්සත් ජනපදය, කැනඩාව සහ මෙක්සිකෝව ඒකාබද්ධව සත්කාරකත්වය දරමින් පැවැත්වෙන අතර, ප්රථම වතාවට රටවල් තුනක් හරහා මෙම තරගාවලිය පවත්වනු ලැබේ. දිගු කළ කණ්ඩායම් 48 ක ආකෘතිය නොදුටු ලෙස ගෝලීය උද්යෝගයක් ජනනය කර ඇති අතර, ශ්රී ලංකාවේ පාපන්දු ප්රජාව සැමරුම්වලට හවුල් වීමට ඉතා ශ්රද්ධාවෙන් සිටී.
මෙම නොමිලේ ප්රදර්ශනය දේශීය රසිකයින්ට එක්සත්ව සත්ය ගෝලීය මොහොතක් හවුල් කර ගැනීමේ දුර්ලභ අවස්ථාවක් නියෝජනය කරන අතර, අවසාන විනිසුරු හූතය හඬ නැගීමෙන් බොහෝ කලකට පසුව ද ඇසෙනු ඇති සිහිවටන නිර්මාණය කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.