Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ගාලු මුවදොර පිටියේදී FIFA ලෝක කුසලාන 2026 අවසන් මහ තරගය නොමිලේ රැලියකදී ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රදර්ශනය කෙරේ

19 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ගාලු මුවදොර පිටියේදී FIFA ලෝක කුසලාන 2026 අවසන් මහ තරගය නොමිලේ රැලියකදී ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රදර්ශනය කෙරේ

FIFA ලෝක කුසලාන 2026 අවසන් මහ තරගය කොළඹ පිහිටි සුප්‍රසිද්ධ ගාලු මුවදොර පිටියේදී නොමිලේ ප්‍රසිද්ධ ප්‍රදර්ශනයක් ලෙස පෙන්වීමට නිවේදනය කර ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාව පුරා සිටින පාපන්දු රසිකයින්ට ලොව විශාලතම ක්‍රීඩා උත්සවය එකමුතුව අත්විඳීමේ අවස්ථාව දහස් ගණනකට හිමිවේ.

පාපන්දු ප්‍රේමීන් සඳහා සැමරුමක්

කොළඹේ වඩාත්ම ආදරණීය මහජන අවකාශයන්ගෙන් එකක් වන මෙම ස්ථානයේ දැවැන්ත තිරයක් ඉදිරිපිට ඉතා ජනප්‍රිය FIFA ලෝක කුසලාන අවසන් මහ තරගය නැරඹීමට සියලු පෙළේ රසිකයින් එක් රැස් කරනු ලබන මෙම විවෘත ක්‍රීඩාංගණ උත්සවය නොමිලේ ප්‍රවේශ විය හැකි නිසා, ඕනෑම පසුබිමකින් ආ පාපන්දු රසිකයින්ට ළඟා විය හැකිය.

කොළඹ නිවාසිකයින්ගේ රැස්වීමේ ස්ථානයක් ලෙස දිගු කලක් සේවය කළ මුහුදු වෙරළේ විහිදෙන විහාරමහාදේවී ප්‍රදේශ ලෙස ඇති ගාලු මුවදොර පිටිය, මෙම අවස්ථාව නිමිත්තෙන් දැවැන්ත විවෘත ක්‍රීඩාංගණයකට පරිවර්තනය වීමට නියමිත අතර, ලොව ඉහළම ජාතීන් දෙක අතර පාපන්දු ක්‍රීඩාවේ අවසාන ත්‍යාගය සඳහා ගැටෙන විට විද්යුත් වාතාවරණයක් ගොඩනැගෙනු ඇති බවට පොරොන්දු වේ.

ජාතිය සඳහා හවුල් අත්දැකීමක්

මෙවැනි උත්සව ඓතිහාසිකව ගාලු මුවදොර පිටියට විශාල පිරිස් ඇදගෙන ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ උද්යෝගිමත් පාපන්දු ප්‍රජාවෙන් ශක්තිමත් සහභාගිත්වයක් ලැබෙනු ඇතැයි සංවිධායකයින් අපේක්ෂා කරති. රසිකයින්ට තරගය ආරම්භ වීමට පෙර හොඳ නැරඹීමේ ස්ථානයක් සාමිසු කර ගැනීම සඳහා කල් ඇතිව පැමිණෙන ලෙස දිරිමත් කෙරේ.

FIFA ලෝක කුසලාන 2026 එක්සත් ජනපදය, කැනඩාව සහ මෙක්සිකෝව ඒකාබද්ධව සත්කාරකත්වය දරමින් පැවැත්වෙන අතර, ප්‍රථම වතාවට රටවල් තුනක් හරහා මෙම තරගාවලිය පවත්වනු ලැබේ. දිගු කළ කණ්ඩායම් 48 ක ආකෘතිය නොදුටු ලෙස ගෝලීය උද්යෝගයක් ජනනය කර ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ පාපන්දු ප්‍රජාව සැමරුම්වලට හවුල් වීමට ඉතා ශ්‍රද්ධාවෙන් සිටී.

මෙම නොමිලේ ප්‍රදර්ශනය දේශීය රසිකයින්ට එක්සත්ව සත්‍ය ගෝලීය මොහොතක් හවුල් කර ගැනීමේ දුර්ලභ අවස්ථාවක් නියෝජනය කරන අතර, අවසාන විනිසුරු හූතය හඬ නැගීමෙන් බොහෝ කලකට පසුව ද ඇසෙනු ඇති සිහිවටන නිර්මාණය කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වයස අවුරුදු 20ක් වූ ශ්‍රී ලාංකික චිත්‍රපට නිර්මාතෘ ජොෂුආ අලෙයිලිමා 'Missing Threads' චිත්‍රපටය මගින් හොලිවුඩ් ඉතිහාසයට එක්වෙයි Sinhala

වයස අවුරුදු 20ක් වූ ශ්‍රී ලාංකික චිත්‍රපට නිර්මාතෘ ජොෂුආ අලෙයිලිමා 'Missing Threads' චිත්‍රපටය මගින් හොලිවුඩ් ඉතිහාසයට එක්වෙයි

තරුණ ශ්‍රී ලාංකික චිත්‍රපට නිර්මාතෘවරයෙකු විනෝදාස්වාද කර්මාන්තයේ ඉතිහාසය තුළ නව පිටුවක් රචනා කරමින් සිටී. ඇමරිකානු ප්‍රේක්ෂකයන් ප්‍රධාන ඉලක්කය ලෙස ගෙන ශ්‍රී…

19 Jul 2026 Discuss
ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව බදු වංචා සිදුරු වසා දැමීමට ද්විත්ව බදු ගිවිසුම තර කරයි Sinhala

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව බදු වංචා සිදුරු වසා දැමීමට ද්විත්ව බදු ගිවිසුම තර කරයි

ඉන්දියාව සිය ශ්‍රී ලංකා ද්විත්ව බදු වළක්වාගැනීමේ ගිවිසුම (DTAA) ශක්තිමත් කිරීමට පියවර ගෙන ඇති අතර, දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පවතින සිදුරු වසා දැමීම අරමුණු කරගත්…

19 Jul 2026 Discuss
ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති සමෘද්ධිමත් ලංකාව උපාය මාර්ගික වත්කමක් ලෙස සැලකීමට නව දිල්ලියෙන් ඉල්ලයි Sinhala

ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති සමෘද්ධිමත් ලංකාව උපාය මාර්ගික වත්කමක් ලෙස සැලකීමට නව දිල්ලියෙන් ඉල්ලයි

ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපතිවරයා, පාක් සමුද්‍ර සන්ධියේ උපාය මාර්ගික වැදගත්කම පිළිගන්නා ලෙසත්, ස්ථාවර හා ආර්ථිකමය වශයෙන් සශ්‍රීක ශ්‍රී ලංකාවක් දෙපාර්ශ්වය ආන්තික…

19 Jul 2026 Discuss