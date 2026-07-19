Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රාජපක්ෂ ඉල්ලා අස්වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව නව දේශපාලන යුගයකට පිවිසේ

19 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රාජපක්ෂ ඉල්ලා අස්වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව නව දේශපාලන යුගයකට පිවිසේ

දිවයිනේ ඉතිහාසය හැරෙන හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයක්

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඉල්ලා අස්වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව නව රජයක් පිහිටුවීමට සූදානම් වන අතර, නූතන ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයක් මධ්‍යයේ රටේ දේශපාලන පරිසරය තුළ劇ාමකව ඓතිහාසික වෙනසක් සිදු වී ඇත.

රාජපක්ෂ යුගයේ අවසානය

රාජපක්ෂගේ සම්ප්‍රයාණය, ශ්‍රී ලංකාවේ බලගතුතම දේශපාලන රාජවංශයක් ලෙස සැලකෙන පවුලේ ආධිපත්‍ය සහිත කාල පරිච්ඡේදයකට අවසන් ගෙනැවිත්. ඉන්ධන, ඖෂධ සහ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ දැඩි හිඟකමක් මෙන්ම, දරාගත නොහැකි විදුලි කප්පාදුවක් හා ඉහළ ගිය උද්ධමනය හමුවේ කෝපයට පත් ජනතාව දිවයිනේ ෙ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දරුවන් අතුරුදහන් වීමෙන් පසු රැකවරණ ආරවුලක් මධ්‍යයේ බ්‍රිතාන්‍ය-ශ්‍රී ලාංකික මව අන්තර්ජාතිකව සෙවේ Sinhala

දරුවන් අතුරුදහන් වීමෙන් පසු රැකවරණ ආරවුලක් මධ්‍යයේ බ්‍රිතාන්‍ය-ශ්‍රී ලාංකික මව අන්තර්ජාතිකව සෙවේ

ශ්‍රී ලාංකික සම්භවයක් ඇති බ්‍රිතාන්‍ය කාන්තාවක් රැකවරණ එකඟතාවක් අනුව දරුවන් ආපසු භාරදීමට අපොහොසත් වූ බවට කරන ලද චෝදනාවක් හේතුවෙන් අන්තර්ජාතික සෙවීමක් ආරම්භ වී…

19 Jul 2026 Discuss
ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව බදු ගෙවන්නන් අනතුරු අඟවයි: දඩ මුදල්, සිර දඬුවම් සහ සහන කාලය — ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල Sinhala

ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව බදු ගෙවන්නන් අනතුරු අඟවයි: දඩ මුදල්, සිර දඬුවම් සහ සහන කාලය — ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල

නව බදු නීතිය යටතේ නඩු විභාග කිරීමේ ප්‍රධාන නීති රීති පිළිබඳව ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව පැහැදිලි කරයි ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව (IRD) විසින් ආදායම් බදු පනත යටතේ…

19 Jul 2026 Discuss
බලහත්කාර ශ්‍රම නිෂ්පාදන ආනයන නීති පිළිබඳ පැහැදිලි මඟ පෙන්වීමක් ලබාදෙන ලෙස ශ්‍රී ලංකා අපනයනකරුවන් රජයෙන් ඉල්ලයි Sinhala

බලහත්කාර ශ්‍රම නිෂ්පාදන ආනයන නීති පිළිබඳ පැහැදිලි මඟ පෙන්වීමක් ලබාදෙන ලෙස ශ්‍රී ලංකා අපනයනකරුවන් රජයෙන් ඉල්ලයි

ශ්‍රී ලංකා අපනයනකරුවන්ගේ සංගමය (EASL) රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, ආනයන සැපයුම් දාමවල බලහත්කාර ශ්‍රමය හා සම්බන්ධ නව රෙගුලාසි ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පැහැදිලි හා…

19 Jul 2026 Discuss