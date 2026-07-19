රාජපක්ෂ ඉල්ලා අස්වීමත් සමඟ ශ්රී ලංකාව නව දේශපාලන යුගයකට පිවිසේ
දිවයිනේ ඉතිහාසය හැරෙන හැරවුම් ලක්ෂ්යයක්
ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඉල්ලා අස්වීමත් සමඟ ශ්රී ලංකාව නව රජයක් පිහිටුවීමට සූදානම් වන අතර, නූතන ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයක් මධ්යයේ රටේ දේශපාලන පරිසරය තුළ劇ාමකව ඓතිහාසික වෙනසක් සිදු වී ඇත.
රාජපක්ෂ යුගයේ අවසානය
රාජපක්ෂගේ සම්ප්රයාණය, ශ්රී ලංකාවේ බලගතුතම දේශපාලන රාජවංශයක් ලෙස සැලකෙන පවුලේ ආධිපත්ය සහිත කාල පරිච්ඡේදයකට අවසන් ගෙනැවිත්. ඉන්ධන, ඖෂධ සහ අත්යවශ්ය භාණ්ඩ දැඩි හිඟකමක් මෙන්ම, දරාගත නොහැකි විදුලි කප්පාදුවක් හා ඉහළ ගිය උද්ධමනය හමුවේ කෝපයට පත් ජනතාව දිවයිනේ ෙ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴ ෴
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.