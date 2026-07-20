Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හෙට සිට ශ්‍රී ලංකාව පුරා බිත්තර මිල ඉහළ යෑමට නියමිතයි

20 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හෙට සිට ශ්‍රී ලංකාව පුරා බිත්තර මිල ඉහළ යෑමට නියමිතයි

ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන් හෙට දිනයේ සිට බිත්තර මිල ඉහළ යෑම සඳහා සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, දිනෙන් දින ඉහළ යන ජීවන වියදම හමුවේ දැනටමත් පීඩාවට පත් ගෘහස්ථ අයවැය මත මෙය අමතර බරක් එකතු කරනු ඇත.

මිල සංශෝධනය රට පුරා සුපිරි වෙළඳසැල්, ප්‍රාදේශීය කඩ සහ වෙළඳ පොළ කූඩාරම් ඇතුළු සියලුම සිල්ලර වෙළඳ ස්ථානවල විකිණෙන බිත්තර වලට බලපාන බව අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආහාර මිල ගණන් දිගින් දිගටම උච්චාවචනය වන මෙම සන්දර්භය තුළ, අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සාමාන්‍ය පවුල් සඳහා ප්‍රධාන කරදරයක්ව පවතී. සියලු ආදායම් මට්ටම්වල ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා වඩාත් දැරිය හැකි හා පහසුවෙන් ලබාගත හැකි ප්‍රෝටීන් ප්‍රභවයක් ලෙස පොදුවේ සලකනු ලබන බිත්තර, මෑත මාසවලදී නැවත නැවතත් මිල ගැලපීම්වලට භාජනය වී ඇත.

පාරිභෝගිකයන්ට වන බලපෑම

අඩු හා මධ්‍යම ආදායම්ලාභී බොහෝ පවුල් සඳහා බිත්තර දෛනික ආහාර රටාවේ අත්‍යවශ්‍ය අංගයකි. ඒවායේ මිල ඉහළ ගිය විට, ස්ථාවර ආදායම් හෝ දෛනික වැටුප් මත රඳා පවතින නාගරික ප්‍රදේශවල පවුල් අතර විශේෂයෙන් ඒ බලපෑම ක්ෂණිකව දැනෙයි.

වෙළෙන්දන් හා ව්‍යාපාරිකයන් ඉහළ ගිය පිරිවැය සෘජුවම අවසාන පාරිභෝගිකයා වෙත පවරා ගැනීමට ඉඩ ඇති බැවින්, හෙට උදෑසන සිටම සිල්ලර මට්ටමින් මිල වැඩිවීම දෘශ්‍යමාන විය හැකිය.

පුළුල් ජීවන වියදම් සම්බන්ධ කනස්සල්ල

මෙම නවතම මිල ගැලපීම රටේ ආහාර දැරීමේ හැකියාව පිළිබඳ පුළුල් කනස්සල්ලට තවත් එකතු වේ. ශ්‍රී ලංකාව දරුණු මූල්‍ය අර්බුදයකින් අනතුරුව ක්‍රමයෙන් ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටින නමුත්, අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය ප්‍රතිපත්ති立立立 立立立立 සම්පාදකයන්ට හා පාරිභෝගිකයන්ට සමානව අභියෝග ඉදිරිපත් කිරීම අඛණ්ඩව සිදු වේ.

මෙම සංශෝධනයට හේතු හෝ අවදානමට ලක් වූ පාරිභෝගිකයන්ට බලපෑම් අවම කිරීම සඳහා කිසියම් පියවරක් ගනු ලැබේද යන්න දක්වා නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කිරීමට බලධාරීන් තවමත් කටයුතු කර නොමැත.

හෙට දිනයේ සිට යාවත්කාලීන මිල ගණන් සඳහා ජනතාව ඔවුන්ගේ ප්‍රදේශීය සිල්ලර වෙළෙන්දන් සමඟ පරීක්ෂා කරන ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සෙල්ෆියක් ගනිමින් දුම්රියෙන් වැටී ශ්‍රී ලංකාවේ තුර්කි සංචාරකයෙකු බරපතල තත්ත්වයට Sinhala

සෙල්ෆියක් ගනිමින් දුම්රියෙන් වැටී ශ්‍රී ලංකාවේ තුර්කි සංචාරකයෙකු බරපතල තත්ත්වයට

ශ්‍රී ලංකාවේ දිවයන දුම්රියකින් සෙල්ෆියක් ගැනීමට තැත් කිරීමේදී වැටී තුර්කි සංචාරකයෙකු බරපතල තුවාල ලබා ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ. රටේ දර්ශනීය දුම්රිය මාර්ගවල…

20 Jul 2026 Discuss
නියාමකයින් නවීන අවදානම් පදනම් කළ ප්‍රවේශයක් සඳහා තල්ලු කරද්දී යල් පැන ගිය ණය ලබාදීමේ පිළිවෙත් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලාංකික බැංකු දැඩි විවේචනයට ලක්වේ Sinhala

නියාමකයින් නවීන අවදානම් පදනම් කළ ප්‍රවේශයක් සඳහා තල්ලු කරද්දී යල් පැන ගිය ණය ලබාදීමේ පිළිවෙත් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලාංකික බැංකු දැඩි විවේචනයට ලක්වේ

ශ්‍රී ලාංකික බැංකු සිය සාම්ප්‍රදායික ඇපකර පදනම් කළ ණය ලබාදීමේ පිළිවෙත් මත දිගින් දිගටම රඳා පැවතීම හේතුවෙන් දැඩි විවේචනයට ලක්වෙමින් සිටින අතර, මූල්‍ය නියාමකයින්…

20 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව පාසල්වල අඩු පෝෂ්‍යදායී ආහාර තහනම් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව පාසල්වල අඩු පෝෂ්‍යදායී ආහාර තහනම් කරයි

පාසල් ආහාර සීමා කිරීම් හරහා ළමුන්ගේ සෞඛ්‍යය ආරක්ෂා කිරීමට රජය ක්‍රියාත්මක වෙයි ශ්‍රී ලංකාව පාසල් භූමි තුළ අඩු පෝෂ්‍යදායී ආහාර සම්පූර්ණයෙන් තහනම් කිරීමක්…

20 Jul 2026 Discuss