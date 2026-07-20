නියාමකයින් නවීන අවදානම් පදනම් කළ ප්රවේශයක් සඳහා තල්ලු කරද්දී යල් පැන ගිය ණය ලබාදීමේ පිළිවෙත් සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලාංකික බැංකු දැඩි විවේචනයට ලක්වේ
ශ්රී ලාංකික බැංකු සිය සාම්ප්රදායික ඇපකර පදනම් කළ ණය ලබාදීමේ පිළිවෙත් මත දිගින් දිගටම රඳා පැවතීම හේතුවෙන් දැඩි විවේචනයට ලක්වෙමින් සිටින අතර, මූල්ය නියාමකයින් දැන් වඩාත් පරිණත, අවදානම් පදනම් කළ ණය ලබාදීමේ ආකෘති කරා හදිසි පරිවර්තනයක් සිදු කරන ලෙස 촉구කරමින් සිටිති.
ඇපකරය මූලික කළ බැංකු සේවාවේ ගැටලුව
දශක ගණනාවක් තිස්සේ ශ්රී ලාංකික මූල්ය ආයතන ණය ලබාදීමේ මූලික කොන්දේසිය ලෙස ඉඩම්, දේපල හෝ වාහන වැනි භෞතික ඇපකර ඉල්ලා සිටීමට පෙරනිමියෙන් යොමු වී ඇත. මෙම ප්රවේශය යල් පැන ගිය හා බැහැරකිරීමේ ස්වභාවය ගත් එකක් බවත්, විශේෂයෙන් ප්රමාණවත් සංක්රිය වත්කම් නොමැති කුඩා හා මධ්යම පරිමාණ ව්යවසායකයන් (SMEs), තරුණ ව්යවසායකයන් සහ අඩු ආදායම් ලාභී ණය ගැනුම්කරුවන් ඇතුළු ජනගහනයේ විශාල කොටස් ඵලදායී ලෙස බැහැරකරන බවත් විවේචකයින් තර්ක කරති.
ඇපකරය මත අධික ලෙස රඳා පැවතීම ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය ඇතුළත් කිරීමේ ව්යුහාත්මක බාධකයක් ලෙස දිගු කලක සිට හඳුනාගෙන ඇති අතර, ශ්රී ලංකාව විනාශකාරී මූල්ය අර්බුදයකින් පසු ආර්ථිකය නැවත ගොඩනගා ගැනීමට අරගල කරන මෙවැනි කාලයක ආර්ථික වර්ධනය හා ව්යවසායකත්වය යටපත් කරමින් ඇත.
නියාමකයින් මූලික වෙනසක් ඉල්ලා සිටිති
මූල්ය නියාමකයින් දැන් බැංකු මත පීඩනය තීව්ර කරමින්, ආරක්ෂාවක් ලෙස ඇපයට තබන වත්කම්වල වටිනාකම පමණක් සලකා බැලීම වෙනුවට, මුදල් ප්රවාහ විශ්ලේෂණය, ව්යාපාර ශක්යතාව, ණය ඉතිහාසය සහ ආපසු ගෙවීමේ හැකියාව ඇතුළු පුළුල් සාධක සමූහයක් මත ණය ගැනුම්කරුවෙකුගේ ණය සුදුසුකම් තක්සේරු කරන අවදානම් පදනම් කළ ණය ලබාදීමේ ආකෘති අනුගමනය කරන ලෙස මෙම යල් පැන ගිය රාමුවෙන් ඉවත් වී සිටින ලෙස ඉල්ලා සිටිති.
අවදානම් පදනම් කළ ණය ලබාදීම ජාත්යන්තර හොඳම පිළිවෙත ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලබන අතර, වඩාත් සංවර්ධිත ආර්ථිකයන්හි මූල්ය ආයතනවල දැනටමත් ප්රමිත ක්රියාවලියකි. ශ්රී ලංකාවේ එය අනුගමනය කිරීමෙන් සමාජයේ වඩාත් පුළුල් හරස්කඩකට ණය ලබා ගැනීමේ ඉඩ සැලසෙනු ඇති බවත් ඵලදායී ආර්ථික ක්රියාකාරකම් උත්තේජනය වනු ඇති බවත් නියාමකයින් විශ්වාස කරති.
SME ක්ෂේත්රයට හා පුළුල් ආර්ථිකයට බලපෑම
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකයේ කොඳු නාරටිය සේ ක්රියා කරන කුඩා හා මධ්යම ව්යවසාය, පවතින ණය ලබාදීමේ සංස්කෘතිය හේතුවෙන් වැඩිපුරම ගොදුරු වූ ඒවා අතර වේ. ශක්තිමත් ආදායම් ප්රවාහ හා වර්ධන විභවතාව සහිත ශක්ය ව්යාපාර රාශියක් ඒවායේ හිමිකරුවන්ට ප්රමාණවත් ඇපකරයක් සැපයිය නොහැකි වීම නිසා පමණක් බැංකු ආපසු හැරවා ඇත.
- SME ශ්රී ලංකාවේ රැකියා සංඛ්යාවෙන් හා දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් සාදාගනිති
- ණය ලබා ගැනීමේ ඇති දුෂ්කරතාව කුඩා ව්යාපාර හිමිකරුවන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ප්රධාන අභියෝගයන්ගෙන් එකක් ලෙස දිගින් දිගටම හඳුනාගෙන ඇත
- අවදානම් පදනම් කළ ආකෘති මගින් දැනට අවිධිමත් අංශයේ ක්රියාත්මක වන ව්යවසායකයන් සඳහා මූල්යකරණ ඉඩ විවෘත කළ හැකිය
බැංකු සිය රාමු නවීකරණය කරන ලෙස 촉구කෙරේ
දැනට පවතින තත්ත්වය තවදුරටත් පිළිගත නොහැකි බව නියාමකයින් පැහැදිලිව ප්රකාශ කර ඇත. විශ්වාසදායක අවදානම් තක්සේරු රාමු ක්රියාත්මක කිරීමට අවශ්ය යටිතල පහසුකම්, දත්ත පද්ධති සහ කාර්ය මණ්ඩල පුහුණුවෙහි ආයෝජනය කරන ලෙස බැංකු ترغيب කෙරෙමින් ඇත. මෙයට අභ්යන්තර ණය ලකුණු ලබාදීමේ ආකෘති සංවර්ධනය කිරීම සහ වඩාත් දැනුවත්, සාධාරණ හා විනිවිද පෙනෙනසු ණය ලබාදීමේ තීරණ ගැනීම සඳහා මූල්ය දත්ත භාවිතය වැඩිදියුණු කිරීම ඇතුළත් වේ.
අවදානම් පදනම් කළ ණය ලබ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.