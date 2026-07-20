සෙල්ෆියක් ගනිමින් දුම්රියෙන් වැටී ශ්රී ලංකාවේ තුර්කි සංචාරකයෙකු බරපතල තත්ත්වයට
ශ්රී ලංකාවේ දිවයන දුම්රියකින් සෙල්ෆියක් ගැනීමට තැත් කිරීමේදී වැටී තුර්කි සංචාරකයෙකු බරපතල තුවාල ලබා ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ.
රටේ දර්ශනීය දුම්රිය මාර්ගවල අතිශය ආතති සහගත ඡායාරූප ශිල්පයේ අන්තරායන් කෙරෙහි නැවත වරක් අවධානය යොමු කළ මෙම සිදුවීමෙන් විදේශ සංචාරකයා ජීවිකාවට තර්ජනාත්මක තත්ත්වයකට පත් විය.
සිදු වූ දේ
ඡායාරූපයක් ගැනීමට ප්රයත්න දරමින් සිටි සංචාරකයා දුම්රියෙන් නැමී හෝ දුම්රියේ දාරය ආසන්නයේ සිටියදී සමතුලිතතාව නැති වී වැටී ඇති බව වාර්තා වේ. ශ්රී ලංකාවේ දුම්රිය ජාලය දිගේ සිදුවීම සිදු වූ නිශ්චිත ස්ථානය සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැති නමුත් ලැබූ තුවාල බරපතල ලෙස විස්තර කෙරිණ.
හදිසි අනතුරු සේවා කණ්ඩායම් ස්ථානයට ප්රතිචාර දක්වා, වැටීමෙන් අනතුරුව සංචාරකයා වෛද්ය ප්රතිකාර සඳහා රැගෙන යන ලදී.
ශ්රී ලංකාවේ දුම්රිය සේවයේ වර්ධනය වන කනස්සල්ල
ශ්රී ලංකාවේ දුම්රිය ගමන් — විශේෂයෙන් එල්ල, මහනුවර සහ නුවරඑළිය හරහා ගමන් කරන ප්රසිද්ධ කඳුකර මාර්ග — ලොව පුරා සමාජ මාධ්ය වේදිකාවල නිතර දර්ශනය වන අද්විතීය සංචාරක ආකර්ෂණ බවට පත් ව ඇත. එහෙත් මෙම අපූරු දර්ශනාවලිය, ජංගම දුරකථනය හරහා ඡායාරූප හා වීඩියෝ ගැනීම සඳහා විවෘත දුම්රිය දොරටු හා කවුළු වලින් ශරීරය නෙරා ගැනීමේ භයාවහ ප්රවණතාවකට ද මග පාදා ඇත.
එවැනි හැසිරීම් හා සම්බන්ධ බරපතල අවදානම් පිළිබඳව බලධාරීන් දේශීය මගීන්ට හා විදේශ සංචාරකයන්ට නැවත නැවතත් අනතුරු ඇඟවූ නමුත්, මෙම මාර්ගවල සංචාරකයන් සංඛ්යාව ඉහළ මට්ටමක පැවතීම හේතුවෙන් සිදුවීම් ඇතිවීම දිගටම සිදු වේ.
දැඩි ආරක්ෂක පියවර ගන්නැයි ඉල්ලීම්
මෙම නවතම සිදුවීම, ශ්රී ලංකාවේ දුම්රිය තුළ මගී ආරක්ෂණ රෙගුලාසි ශක්තිමත් ලෙස ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ආරක්ෂක පෙරළිකරුවන් හා සංචාරක නිලධාරීන්ගේ ඉල්ලීම් තීව්ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂිතය. විවෘත දොර දුම්රිය කූඩු රටේ දුම්රිය ආකර්ෂණීයභාවයේ කොටසක් වුවද, වැළැක්විය හැකි අනතුරු වළක්වා ගැනීම සඳහා වඩා හොඳ අධීක්ෂණයක් අවශ්ය බව විචාරකයෝ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ තර්ක කරති.
ශ්රී ලංකා දුම්රිය හා සංචාරක බලධාරීන් මෙම නිශ්චිත සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් තවමත් නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.
ශ්රී ලංකාවට පැමිණෙන සංචාරකයන් දුම්රියෙන් ගමන් කරන සෑම අවස්ථාවකම අතිශය පරිස්සමින් කටයුතු කරන ලෙසත්, ඡායාරූප අවස්ථාව කෙබඳු වුවද, කූඩු වලින් නැමීම හෝ විවෘත දොරවල් ආසන්නයේ සිටීමෙන් වළකින ලෙසත් දැඩිව බලාපොරොත්තු වේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.