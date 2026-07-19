ශ්රී ලංකා ක්රිකට් සිරි ගාර්ෆීල්ඩ් සෝබර්ස් මහතාට ගෞරව පුද කරයි
ක්රීඩා ඉතිහාසයේ මෙතෙක් බිහිවූ ශ්රේෂ්ඨතම ක්රිකට් ක්රීඩකයෙකු ලෙස පුළුල් ලෙස පිළිගැනෙන වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සර්වකාලීන ක්රිකට් ශූරයෙකු වූ සර් ගාර්ෆීල්ඩ් සෝබර්ස් මහතාගේ අභාවය පිළිබඳ ශෝකය ප්රකාශ කිරීමට ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආයතනය ලෝක ක්රිකට් ප්රජාවත් සමඟ එක්ව සිටී.
සර් ගාර්ෆීල්ඩ් සෝබර්ස් මහතාගේ අභාවය ජාත්යන්තර ක්රිකට් ඉතිහාසයේ අසාමාන්ය පරිච්ඡේදයක් නිමාවට පත්වීමක් වන අතර, ශ්රී ලංකාව ඇතුළු ලොව පුරා ක්රිකට් මණ්ඩල සහ රසිකයින්ගෙන් හදවතින් නිකුත් වූ අනුශෝචනා ලැබී ඇත.
දේශසීමා ඉක්මවූ ශූරයෙකු
සර් ගාර්ෆීල්ඩ් සෝබර්ස් මහතා හුදෙක් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වීරයෙකු පමණක් නොවීය — ක්රිකට් ක්රීඩාව ක්රීඩා කරනු ලබන ලොව සෑම කොණකටම ඔහුගේ බලපෑම ව්යාප්ත වූ ක්රිකට් ශාස්ත්රාලයක් ම විය. පිතිකරු, පන්දු යවන්නෙකු සහ ක්ෂේත්ර ක්රීඩකයෙකු ලෙස ඔහු දැක් වූ අසාමාන්ය ශූරත්වය, ශ්රී ලංකාව නියෝජනය කළ ක්රිකට් ක්රීඩකයන් ඇතුළු පරම්පරා ගණනාවකට ආදර්ශයක් ලෙස අඛණ්ඩව ක්රියා කරයි.
ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආයතනය ඔහුගේ අභාවය පිළිබඳ ගැඹුරු දුකක් ප්රකාශ කරමින්, බොහෝ ශ්රී ලාංකිකයන් පපුවට තද කරගත් ක්රීඩාවට සර් සෝබර්ස් මහතා ලබා දුන් අතිමහත් දායකත්වය පිළිගනී.
ලෝක ක්රිකට්හි අද්විතීය චරිතයක්
ඔහුගේ තේජාන්විත දිගු වෘත්තීය ජීවිතය පුරාවටම, සර් සෝබර්ස් මහතා කලාතුරකින් සසඳිය හැකි සර්ව අංශ ශ්රේෂ්ඨත්වයක් ප්රදර්ශනය කළේය. පිත්තෙන් සහ පන්දුවෙන් ඔහු ලබා ගත් ජයග්රහණ, ඔහුගේ විශිෂ්ට නායකත්ව ගුණාංග සමඟ එක්ව, ඔහුට නයිට් උපාධියක් සහ ලෝකය පුරා ක්රිකට් ප්රේමීන්ගේ සදාකාලික ප්රශංසාව හිමි කර දුන්නේය.
ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආයතනය ක්රීඩාවේ සැබෑ දැවැන්තයෙකු අපවත් වීම ගැන ශෝකය ප්රකාශ කරයි. ඔහුගේ උරුමය ඉදිරි පරම්පරා ගණනාවකට ක්රිකට් ක්රීඩකයන් සහ රසිකයන් දිරිමත් කිරීමට සදා පවතිනු ඇත.
ශ්රී ලාංකික ක්රිකට් ප්රජාව, ටෙස්ට් ක්රිකට් ක්රීඩා කරන සෑම ජාතියකම ක්රීඩකයන්, නිලධාරීන් සහ සහායයන් සමඟ එක්ව, මෙම දුෂ්කර මොහොතේ සර් ගාර්ෆීල්ඩ් සෝබර්ස් මහතාගේ පවුලට, මිතුරන්ට සහ හිටපු සගයන්ට අවංක අනුශෝචනා පළ කරයි.
ඔහු හැඩගැස්වීමට දායක වූ ක්රීඩාවේ සමෘද්ධ ඉතිහාසය හරහා ඔහුගේ මතකය සදා ජීවත් වනු ඇති අතර, ඔහුගේ නාමය ක්රිකට් ශ්රේෂ්ඨත්වයේ සංකේතය ලෙස සදහටම රැඳෙනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.