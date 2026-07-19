Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව බදු වංචා සිදුරු වසා දැමීමට ද්විත්ව බදු ගිවිසුම තර කරයි

19 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව බදු වංචා සිදුරු වසා දැමීමට ද්විත්ව බදු ගිවිසුම තර කරයි

ඉන්දියාව සිය ශ්‍රී ලංකා ද්විත්ව බදු වළක්වාගැනීමේ ගිවිසුම (DTAA) ශක්තිමත් කිරීමට පියවර ගෙන ඇති අතර, දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පවතින සිදුරු වසා දැමීම අරමුණු කරගත් සංශෝධන හඳුන්වා දී ඇත. මෙම සිදුරු හරහා පුද්ගලයන් සහ ආයතන කිසිදු රටක බදු ගෙවීමෙන් වැළකීමට ගිවිසුම අවභාවිත කර ඇත.

DTAA යනු කුමක්ද?

ද්විත්ව බදු වළක්වාගැනීමේ ගිවිසුම යනු ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ද්විපාර්ශ්වික ගිවිසුමකි. දෙරටෙහිම උපයන ආදායම් දෙවරක් බදු අය නොකෙරෙන බව සහතික කිරීම එහි අරමුණයි. මෙම ගිවිසුම දිගු කලක් තිස්සේ අසල්වැසි දෙරට අතර ආර්ථික සහයෝගිතාවේ礎ශ්‍රී ගලක් ලෙස සේවය කළ ද, ඇතැම් විධිවිධාන තම බදු වගකීම් අවම කිරීමට ක්‍රියා කරන අය විසින් අවභාවිතයට ලක් කළ හැකි බව විවේචකයෝ පෙන්වා දී ඇත.

හිඩැස් පිරවීම

ගිවිසුමේ නවතම සංශෝධන මගින් ශක්තිමත් ප්‍රතිවංචා ක්‍රමෝපායන් හඳුන්වා දෙනු ලබන අතර, ආර්ථික සහයෝගිතා සංවර්ධන සංවිධානය (OECD) වැනි ආයතන විසින් ප්‍රවර්ධනය කරන ලද ජාත්‍යන්තර බදු ප්‍රමිතීන්ට ගිවිසුම වඩාත් සමීප කෙරේ. "ගිවිසුම් සාප්පු සවාරිය" ලෙස හඳුන්වන සිදු කිරීමෙන් ළඟා වීම, එනම් කිසිදු රටක සැබෑ ආර්ථික ක්‍රියාකාරකමක් නොමැතිව හිතකර බදු විධිවිධාන ප්‍රයෝජනයට ගැනීම සඳහා කෘත්‍රිම ලෙස කටයුතු සකස් කිරීමේ සිරිත වළක්වාලීම මෙම වෙනස්කම් අරමුණු කරයි.

යාවත්කාලීන රාමුව දෙරජයන් අතර බදු සම්බන්ධ තොරතුරු හුවමාරුව සහ විනිවිදභාවය වැඩිදියුණු කිරීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ව්‍යාපාර හෝ පුද්ගලයන් සඳහා පවතින ගිවිසුමේ හිඩැස් ප්‍රයෝජනයට ගැනීම සැලකිය යුතු ලෙස දුෂ්කර කරනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවට ඇති වැදගත්කම

මෑත වසරවල දරුණු මූල්‍ය අර්බුදයකින් අනතුරුව ආර්ථික යථාතත්ත්වයට පත්වීමේ මාර්ගය ගමන් කරන ශ්‍රී ලංකාවට, ශක්තිමත් කළ ගිවිසුම විශේෂ වැදගත්කමක් දරයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ආසන්නතම හා විශාලතම අසල්වැසියා වන ඉන්දියාව සමඟ වඩා හොඳ බදු සහයෝගිතාවක් ස්ථාපිත වීම, ඊට පෙර නියාමන හිඩැස් හරහා ගිලිහී ගිය ආදායම් නැවත ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවට උපකාරී විය හැක.

ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධානතම ආර්ථික හවුල්කරුවන්ගෙන් කෙනෙකු ව සිටින අතර, ශ්‍රී ලාංකික ආර්ථිකයට සැලකිය යුතු දායකත්වයක් ලබා දෙන ද්විපාර්ශ්වික වෙළෙඳාම, ආයෝජන ප්‍රවාහ සහ විශාල ඉන්දීය සංචාරක පැමිණීමක් පවතී. වඩා ශක්තිමත් බදු ගිවිසුමක් ඒ සම්බන්ධය වඩාත් ස්ථිර හා සාධාරණ පදනමක් මත ගැඹුරු කිරීමේ ධනාත්මක පියවරක් ලෙස සැලකේ.

පුළුල් කලාපීය සන්දර්භය

කොවිඩ්-19 වසංගතයේ අනතුරුව සහ අඛණ්ඩ ආර්ථික පීඩනයන් මධ්‍යයේ ලොව පුරා රජයන් අහිමි වූ ආදායම් නැවත ලබා ගැනීමට ක්‍රියා කරන විට, මෙම පියවර ජාත්‍යන්තරව පුළුල් ව ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින බදු책任 වගකීම් ශක්තිමත් කිරීමේ ප්‍රවණතාව පිළිබිඹු කරයි. ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව යන දෙරටම මූල්‍ය පාලනයේ ජාත්‍යන්තර හොඳම පුරුදු වලට අනුගත වීමේ කැපවීම ප්‍රකාශ කර ඇත.

බදු හා නෛතික විශේෂඥයින් දෙරටෙහිම ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපාරවලට ඇති ප්‍රායෝගික ගම්‍යාර්ථ තක්සේරු කිරීම සඳහා ඉදිරි සති කිහිපය තුළ නිශ්චිත සංශෝධන මොනිතෝරු කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ගාලු මුවදොර පිටියේදී FIFA ලෝක කුසලාන 2026 අවසන් මහ තරගය නොමිලේ රැලියකදී ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රදර්ශනය කෙරේ Sinhala

ගාලු මුවදොර පිටියේදී FIFA ලෝක කුසලාන 2026 අවසන් මහ තරගය නොමිලේ රැලියකදී ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රදර්ශනය කෙරේ

FIFA ලෝක කුසලාන 2026 අවසන් මහ තරගය කොළඹ පිහිටි සුප්‍රසිද්ධ ගාලු මුවදොර පිටියේදී නොමිලේ ප්‍රසිද්ධ ප්‍රදර්ශනයක් ලෙස පෙන්වීමට නිවේදනය කර ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාව පුරා…

19 Jul 2026 Discuss
වයස අවුරුදු 20ක් වූ ශ්‍රී ලාංකික චිත්‍රපට නිර්මාතෘ ජොෂුආ අලෙයිලිමා 'Missing Threads' චිත්‍රපටය මගින් හොලිවුඩ් ඉතිහාසයට එක්වෙයි Sinhala

වයස අවුරුදු 20ක් වූ ශ්‍රී ලාංකික චිත්‍රපට නිර්මාතෘ ජොෂුආ අලෙයිලිමා 'Missing Threads' චිත්‍රපටය මගින් හොලිවුඩ් ඉතිහාසයට එක්වෙයි

තරුණ ශ්‍රී ලාංකික චිත්‍රපට නිර්මාතෘවරයෙකු විනෝදාස්වාද කර්මාන්තයේ ඉතිහාසය තුළ නව පිටුවක් රචනා කරමින් සිටී. ඇමරිකානු ප්‍රේක්ෂකයන් ප්‍රධාන ඉලක්කය ලෙස ගෙන ශ්‍රී…

19 Jul 2026 Discuss
ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති සමෘද්ධිමත් ලංකාව උපාය මාර්ගික වත්කමක් ලෙස සැලකීමට නව දිල්ලියෙන් ඉල්ලයි Sinhala

ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති සමෘද්ධිමත් ලංකාව උපාය මාර්ගික වත්කමක් ලෙස සැලකීමට නව දිල්ලියෙන් ඉල්ලයි

ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපතිවරයා, පාක් සමුද්‍ර සන්ධියේ උපාය මාර්ගික වැදගත්කම පිළිගන්නා ලෙසත්, ස්ථාවර හා ආර්ථිකමය වශයෙන් සශ්‍රීක ශ්‍රී ලංකාවක් දෙපාර්ශ්වය ආන්තික…

19 Jul 2026 Discuss