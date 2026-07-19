හිටපු ඉන්දීය අවුරුදු 19න් පහළ ක්රිකට් තරුව මංජොත් කල්රා අල්ලස් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකාවේ අත්අඩංගුවට
2018 ICC අවුරුදු 19න් පහළ ලෝක කුසලාන අවසන් මහ තරගයේ ජයග්රාහී ශතකයක් ලබා ප්රසිද්ධියට පත් වූ හිටපු ඉන්දීය අවුරුදු 19න් පහළ ක්රිකට් තරුව මංජොත් කල්රා, අල්ලස් නඩුවක් සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකාවේ අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
අත්අඩංගුවට ගැනීම
කල්රා, ශ්රී ලංකා බලධාරීන් විසින් කල්පිත අල්ලස් සිද්ධියක් සම්බන්ධ පරීක්ෂණයක කොටසක් ලෙස අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. ගෝලීය වේදිකාවේ දී ඉමහත් දස්කම් දැක් වූ මෙම තරුණ ක්රිකට් ක්රීඩකයාට, ඔහුගේ ජීවිතය නාටකීය ලෙස පතිතත්වයට ඇද වැටීමේ සංධිස්ථානයක් ලෙස මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සලකුණු වේ.
පොරොන්දුවෙන් — සහ මතභේදයෙන් — නිර්වචනය වූ වෘත්තීය ජීවිතයක්
2018 ජනවාරි මාසයේ දී මවුන්ට් මොන්ගනූයිහි පැවති අවුරුදු 19න් පහළ ලෝක කුසලාන අවසන් මහ තරගයේ ඕස්ට්රේලියාවට එරෙහිව නොපරාජිත ලකුණු 101ක ඉනිමක් ශ්රී ලංකාවේ ළඟා කරගනිමින් ඉන්දියාවට ශූරතාව ගෙන දීමත් සමඟ කල්රා ජාත්යන්තර රංගනයට රිංගා ආවේය. එම ඉනිම ඔහුට පුළුල් ප්රශංසාවක් ලැබීමට හේතු වූ අතර ඔහුගේ අනාගත වෘත්තීය ජීවිතය පිළිබඳ අති විශාල අපේක්ෂා ජනනය කළේය.
කෙසේ වෙතත්, ඔහුගේ නැගීම ඉතා ඉක්මණින් නිමා වීමට නියමිත විය. වයස් වංචා සැකයක් හේතුවෙන් ඉන්දීය ක්රිකට් පාලක මණ්ඩලය (BCCI) විසින් ඔහු තහනමට ලක් කරන ලද අතර, ඒ නිසා ජ්යෙෂ්ඨ මට්ටමේ ක්රිකට් වෙත ඔහුගේ ප්රගතිය සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳ වැටිණි. දීප්තිමත් අනාගතයක් යයි පෙනී ගිය ඔහුගේ ජීවිතය මත ඒ තහනම දිගු සෙවනැල්ලක් හෙළීය.
ශ්රී ලංකා නඩුවේ විස්තර
කල්රා අල්ලස් සම්බන්ධ කාරණාවකට සම්බන්ධ බව ශ්රී ලංකා බලධාරීන් පෙන්වා දී ඇතත්, චෝදනාවල සම්පූර්ණ විස්තර සහ ඔහු රටේ සිටීම පිළිබඳ තත්ත්වයන් නිල වශයෙන් තවමත් ප්රකාශ කර නොමැත. පරීක්ෂණ දිනෙන් දිනේ ඉදිරියට යමින් ඇති බව කියැවේ.
ප්රතිචාර
ඉන්දීය ක්රිකට්හි අනාගත තරුවක් ලෙස වරෙක සමරන ලද ක්රීඩකයෙකු දැන් විදේශ රටක අපරාධ පරීක්ෂණයක කේන්ද්රයේ සිටීම ගැන පුදුමය සහ කලකිරීම ප්රකාශ කරමින් ක්රිකට් කවයන් හරහා ඇදහිය නොහැකි කැළඹිල්ලක් ඇති වී ඇත.
ශ්රී ලංකා නීතිය ක්රියාත්මක කරන බලධාරීන් තවම සවිස්තරාත්මක නිල නිවේදනයක් නිකුත් කර නොමැති අතර, ඉදිරි දිනවල නිල චෝදනා ගොනු කරන්නේ කෙසේ ද සහ නීතිමය කටයුතු ගෙනයන්නේ කෙසේ ද යන්න දෙස රට බලා සිටී.
තරුණ මට්ටමේ සැලකිය යුතු ජාත්යන්තර පැතිකඩකින් යුත් ක්රීඩකයෙකු සම්බන්ධ වීම හේතුවෙන්, ශ්රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව යන දෙරට ක්රිකට් පරිපාලකයෝ ද ජාත්යන්තර ක්රිකට් කවුන්සිලය ද මෙම වර්ධනය ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.