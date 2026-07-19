සෙල්ෆි ගැනීමට ගොස් චලනය වන දුම්රියෙන් වැටී විදේශීය සංචාරිකාවක් තුවාල ලබයි
සෙල්ෆි ගැනීමේ උත්සාහය කදු රට දුම්රිය මාර්ගයේ තුවාලයකින් අවසන් වෙයි
චලනය වන දුම්රියකින් සෙල්ෆි ඡායාරූපයක් ගැනීමට උත්සාහ කිරීමේදී පිටතට ඇලී සිටි විදේශීය කාන්තා සංචාරිකාවක් වැටී තුවාල ලබා ඇති අතර, ශ්රී ලංකාවේ ජනප්රිය කදු රට දුම්රිය මාර්ගයේ සංචාරකයන්ට මුහුණ දෙන්නට සිදුවන අන්තරායන් නැවත වරක් ඉස්මතු කරමින් මෙම සිදුවීම වාර්තා වී තිබේ.
ලොව වඩාත්ම චිත්රානුරූප දුම්රිය ගමන් මාර්ගයන්ගෙන් එකක් ලෙස පිළිගනු ලබන සහ ජාත්යන්තර සංචාරකයන් දූපතට ආකර්ෂණය කරගන්නා ප්රධාන සාධකයක් වන කදු රට දර්ශනීය දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනය වන අතරතුර මෙම සිදුවීම සිදු වී ඇත.
නිල වශයෙන් ජාතිකත්වය තහවුරු කර නොමැති මෙම සංචාරිකාව ඡායාරූපයක් ගැනීම සඳහා දුම්රියෙන් පිටතට ඇලී සිටියදී තුලනය නැතිව වැටී ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ. ඉන් අනතුරුව ඇය බලධාරීන් විසින් රෝහල් ගත කරනු ලැබූ අතර ලැබූ තුවාල සඳහා වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගත්තාය.
බලධාරීන්ගේ ක්රමයෙන් වර්ධනය වන උත්කණ්ඨාවක්
විශේෂයෙන් කඳුකර දුම්රිය ගමන, කැන්ඩි සහ ඇල්ල අතර දුරේදී, මෑත වසරවලදී සමාජ මාධ්ය හරහා අතිශය ජනප්රියත්වයට පත් වී ඇති අතර, විවෘත දුම්රිය දොරවල්වලින් එල්ලී හෝ ජනේලවලින් පිටතට ඇලී නාටකාකාර ඡායාරූප නිර්මාණය කිරීමේ අරමුණින් දහස් ගණන් සංචාරකයන් ඒ දෙසට ඇදී ආකර්ෂණය වෙති.
ආකර්ෂණීය රූප නිර්මාණය කළ ද, මෙම හැසිරීම මගීන්ට බරපතල අවදානම් ගෙනදෙයි. දුම්රිය බලධාරීන් සහ සංචාරක නිලධාරීන් චලනය වන දුම්රිය තුළ එවැනි අන්තරාකාරී ක්රියාවලට එරෙහිව ගමනාන්ත සංචාරකයන්ට නැවත නැවතත් අනතුරු ඇඟවූ ඇත.
- කදු රට මාර්ගයේ දුම්රිය බැසීම් ද සහිත ගොරෝසු භූමිය, තියුණු වංගු සහ උස් පාලම් හරහා ධාවනය වේ.
- විවෘත දුම්රිය දොරවල් මෙම මාර්ගයේ භාවිත කරන පැරණි දුම්රිය මැදිරිවල සාමාන්ය ලක්ෂණයකි.
- මෙම මාර්ගයේ සංචාරකයන් සම්බන්ධ පෙර සිදුවීම් හේතුවෙන් දැඩි ආරක්ෂක ක්රියාත්මක කිරීමක් සඳහා ඉල්ලීම් මතු වී ඇත.
දැඩි ආරක්ෂක පියවර ගැනීමට ඉල්ලීම්
ආරක්ෂක ප්රවර්ධකයන් සහ සංචාරක ක්ෂේත්රයේ පාර්ශ්වකරුවන්, ශ්රී ලංකා දුම්රිය සේවයට වැඩිදියුණු කළ නිවේදන සහ දුම්රිය කාර්යය මණ්ඩලය මගින් මගීන් නිරීක්ෂණය කිරීම ඇතුළු, මගීන් අන්තරායකාරී තත්ත්වයන්ට ඔළඳ කර ගැනීම වළක්වා ගැනීමට ශක්තිමත් පියවර ක්රියාත්මක කරන ලෙස බලකර ඇත.
පරිපූර්ණ ඡායාරූපය ග්රහණය කරගැනීමේ ආශාව කිසිදු විටෙකත් තමාගේම ආරක්ෂාව ගෙවා ගෙන ඉෂ්ට කරගත යුතු නැත. අභියෝගාත්මක භූමියක චලනය වන දුම්රිය තුළ සිටියදී ඇති අවදානම් ගැන ගමනාන්ත සංචාරකයන් සැලකිලිමත් ව හා ප්රවේශමෙන් කටයුතු කළ යුතුය.
සිදුවීම සම්බන්ධ තත්ත්වයන් පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීමට බලධාරීන් අපේක්ෂා කෙරේ. ශ්රී ලංකාවට පැමිණෙන සංචාරකයන්ට ශ්රී ලංකා දුම්රිය සේවය නිකුත් කරන සියලු ආරක්ෂක මාර්ගෝපදේශ පිළිපැදීමටත්, දුම්රිය ධාවනය වන අතරතුර විවෘත දොරවල් අසල සිට හෝ ඒවායෙන් පිටතට ඇලීමෙන් වැළකී සිටීමටත් කාරුණිකව මතක් කර දෙනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.