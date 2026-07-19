ක්රීඩා උමතුව පල්ලි හිස්කරයි — කාදිනල් මල්කම් රංජිත් කනස්සල්ල පළකරයි
ශ්රී ලාංකිකයන් අතර ආගමික භක්තිය ක්රමයෙන් ක්ෂය වී යාමේ ප්රවණතාව සම්බන්ධයෙන් අගරදගුරු කාදිනල් මල්කම් රංජිත් හඬ නගා ඇත. බොහෝ දෙනෙකු දැන් පල්ලි හිස්ව තිබිද්දී පාපන්දු ක්රීඩාංගන හා වෙනත් ක්රීඩා පිටිවලට රැස්වන බව පෙන්නා දෙමින් ඔහු තම කණස්සල්ල ප්රකාශ කළේය.
ධර්මාසනයෙන් නැගෙන අනතුරු ඇඟවීමක්
ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛතම ආගමික පුද්ගලයන් අතර කාදිනල්වරයා, පල්ලි සහභාගිත්වය පහළ යාමේ වර්ධනය වන ප්රවණතාව ගැන ඍජුවම අදහස් දැක්වීය. ජනතාව පාපන්දු හා වෙනත් සාමූහික විනෝදාස්වාද කෙරෙහි දක්වන උද්යෝගය ප්රමුඛතාවන්හි වැරදි ස්ථානගත කිරීමක් ලෙස ඔහු සංලක්ෂිත කරමින්, ක්රීඩා උත්සව දැවැන්ත ජනකාය ඇද ගනිද්දී දිගින් දිගටම සභාව හිඩැස් වෙමින් පවතින බව කනස්සල්ලෙන් ප්රකාශ කළේය.
නූතන සමාජය ආත්මික පෝෂණයේ වියදමින් ලෞකික සැපතකරා ළං වෙමින් යන බව කාදිනල් රංජිත් පෙන්වා දුන් අතර, ඔහු මෙම වෙනස ගැටළු සහගත හා, ඔහුගේ දෘෂ්ටිකෝණයෙන් නම්, මෝඩ ක්රියාවක් ලෙස විස්තර කළේය.
ආගම, විනෝදාස්වාදය හමුවේ පසුබසී
අගරදගුරුවරයාගේ අදහස් ලෝකය පුරාම ආගමික නායකයන් හදවත්හි රැඳෙන පුළුල් කනස්සල්ලක් පිළිබිඹු කරයි. බොහෝ රටවල, විශේෂයෙන්ම තරුණ පරම්පරා අතර, සභා සහභාගිත්වය අඩු වෙමින් ඇති බව වාර්තා වෙයි. බෞද්ධ, කතෝලික, හින්දු හා ඉස්ලාම් ආදී ගැඹුරු ආගමික සම්ප්රදායන් ශ්රී ලංකාවේ මුල් බැස ඇතත්, මෙරටද මෙම ගෝලීය රටාවෙන් නිදහස් නොවේ.
ශ්රී ලාංකික සමාජයේ ආත්මික හා සදාචාරාත්මක රටාව රැකගැනීම සඳහා කාදිනල් රංජිත් දිගු කලක් තිස්සේ පෙරටු ව කටයුතු කරමින් සිටී. ඔහුගේ නවතම අදහස්, දැනට පවතින ප්රවණතා නිරවුල්ව ඉදිරියට ගියහොත් රට ආගමික අනන්යතාව අහිමි කරගැනීමේ අවදානමකට ලක්වනු ඇතැයි යන ඔහුගේ විශ්වාසය තවත් ඉස්මතු කරයි.
ජනතාව මෝඩකමින් පාපන්දු ක්රීඩාවලට රැස් වෙද්දී පල්ලි හිස්ව දිරාගනිති — යනුවෙන් කාදිනල්වරයා ප්රකාශ කළ අතර, සමාජයේ ගනු-දෙනු ිිිවෙනස් වන ආකාරය ගැන ඔහු දරන දැඩි කලකිරීම එයින් ප්රකාශ විය.
සිතා බැලීමේ ආරාධනාවක්
කාදිනල්වරයාගේ අදහස් මූලිකවම කතෝලික භක්තිකයන් ඉලක්ක කළද, ඒවා සමකාලීන ශ්රී ලාංකික ජීවිතයේ ආගමට හිමි කාර්යභාරය ගැන පවත්නා පුළුල් සංස්කෘතික සංවාදයකට දායක වෙයි. විනෝදාස්වාදය, සමාජ මාධ්ය හා ක්රීඩා සංස්කෘතිය ජනයාගේ අවධානය සඳහා වෙනදාට වඩා දැඩිව තරඟ කරද්දී, සියලු ආගමික ආයතනවලට ම ඒවාට සම්බන්ධ ප්රජාව හමුවේ අදාළ හා ආකර්ෂණීය ව පැවතීමේ අභියෝගය ඉදිරිපත් ව ඇත.
කාදිනල් රංජිත්ගේ අදහස් භක්තිකයන් හා ලෞකික විචාරකයන් දෙකොටස් අතරම සාකච්ඡාවක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ආගමික ආයතනවලට ඒවායේ මූලික ඉගැන්වීම් හා වටිනාකම් අතහැරීමකින් තොරව ඉතා වේගයෙන් වෙනස් වන සමාජ භූ දර්ශනයකට අනුගත වන්නේ කෙසේද යන ප්රශ්නය ඉස්මතු කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.