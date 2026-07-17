Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

යෝෂිත රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව ජූලි 24 දක්වා කල් තබයි

17 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
යෝෂිත රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව ජූලි 24 දක්වා කල් තබයි

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂට එරෙහිව පවත්වාගෙන යනු ලබන මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කල් දමා ඇති අතර, එහි ඉදිරි විභාගය ජූලි 24 වැනිදා සඳහා නියම කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ මුදල් විශුද්ධිකරණ වැළැක්වීමේ පනත යටතේ ගොනු කරන ලද මෙම නඩුව අද අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු කල් තැබූ අතර, හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ පුත්‍රයාට එරෙහිව ඉදිරිපත් කරන ලද චෝදනා පිළිබඳ වැඩිදුර විභාගය ඊළඟ දිනය දක්වා පසුකර ඇත.

ගොවිතැන් නාවික නිලධාරියෙකු ලෙස කටයුතු කළ යෝෂිත රාජපක්ෂ, මුදල් විශුද්ධිකරණ විරෝධී නීති රාමුව යටතේ නීතිමය කටයුතු වලට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, රාජපක්ෂ පරිපාලනය හා සම්බන්ධ පුද්ගලයන් සූක්ෂ්ම ලෙස පරීක්ෂා කිරීම තීව්‍ර වූ වසරවලින් පසුව මතු වූ පුළුල් මූල්‍ය අපරාධ නඩු පද්ධතියේ කොටසක් ලෙස මෙය සැලකේ.

මුදල් විශුද්ධිකරණ වැළැක්වීමේ පනත බරපතළ නීතිමය ප්‍රතිවිපාක දරන අතර, අතිරේකව ලබා ගත් මුදල් සඟවාලීම හෝ විශුද්ධිකරණය කිරීමේ ක්‍රියාවලීන්හි නිරත වූ බවට චෝදනා ලැබෙන පුද්ගලයන් විරුද්ධව පරීක්ෂා කිරීමට සහ නඩු පැවරීමට බලධාරීන් මෙම නීතිය යොදා ගනී.

මෙලෙස කල් දැමීම හේතුවෙන් නඩුව මේ මස අගදී නැවතත් අධිකරණය ඉදිරියට ගෙන එනු ඇති අතර, ඉදිරි කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ජූලි 24 වැනිදා නඩුව නැවත විමසන විට වැඩිදුර 展開 දිග හැරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

හිටපු පොලිස්පතිවරයෙකුගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විධිමත් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරයි Sinhala

හිටපු පොලිස්පතිවරයෙකුගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විධිමත් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරයි

හිටපු පොලිස්පතිවරයෙකු වෙඩි තුවාලයක් හේතුවෙන් මියගිය බවට වාර්තා ලැබීමත් සමඟ, ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය එම මරණය සම්බන්ධයෙන් විධිමත් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇති බව බලධාරීන්…

17 Jul 2026 Discuss
නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය එරංග ගුණසේකර සහ මන්ත්‍රී ජගත් මනුවර්ණ සඳහා අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වරෙන්තු නිකුත් කෙරේ Sinhala

නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය එරංග ගුණසේකර සහ මන්ත්‍රී ජගත් මනුවර්ණ සඳහා අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වරෙන්තු නිකුත් කෙරේ

කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය, නාගරික සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය එරංග ගුණසේකර සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජගත් මනුවර්ණ අධිකරණය ඉදිරියේ පෙනී සිටීමට අපොහොසත් වීම…

17 Jul 2026 Discuss
ජෆ්නා කිංග්ස් සහ-හිමිකරු මන්ජොත් කල්රා ජූලි 31 දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයට Sinhala

ජෆ්නා කිංග්ස් සහ-හිමිකරු මන්ජොත් කල්රා ජූලි 31 දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයට

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් කණ්ඩායමක් වන ජෆ්නා කිංග්ස්හි සහ-හිමිකරු සහ ඉන්දීය හිටපු අවුරුදු 19න් අඩු ලෝක කුසලාන ජයග්‍රාහක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මන්ජොත් කල්රා ජූලි 31 දක්වා…

17 Jul 2026 Discuss