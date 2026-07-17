යෝෂිත රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව ජූලි 24 දක්වා කල් තබයි
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂට එරෙහිව පවත්වාගෙන යනු ලබන මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කල් දමා ඇති අතර, එහි ඉදිරි විභාගය ජූලි 24 වැනිදා සඳහා නියම කර තිබේ.
ශ්රී ලංකාවේ මුදල් විශුද්ධිකරණ වැළැක්වීමේ පනත යටතේ ගොනු කරන ලද මෙම නඩුව අද අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු කල් තැබූ අතර, හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ පුත්රයාට එරෙහිව ඉදිරිපත් කරන ලද චෝදනා පිළිබඳ වැඩිදුර විභාගය ඊළඟ දිනය දක්වා පසුකර ඇත.
ගොවිතැන් නාවික නිලධාරියෙකු ලෙස කටයුතු කළ යෝෂිත රාජපක්ෂ, මුදල් විශුද්ධිකරණ විරෝධී නීති රාමුව යටතේ නීතිමය කටයුතු වලට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, රාජපක්ෂ පරිපාලනය හා සම්බන්ධ පුද්ගලයන් සූක්ෂ්ම ලෙස පරීක්ෂා කිරීම තීව්ර වූ වසරවලින් පසුව මතු වූ පුළුල් මූල්ය අපරාධ නඩු පද්ධතියේ කොටසක් ලෙස මෙය සැලකේ.
මුදල් විශුද්ධිකරණ වැළැක්වීමේ පනත බරපතළ නීතිමය ප්රතිවිපාක දරන අතර, අතිරේකව ලබා ගත් මුදල් සඟවාලීම හෝ විශුද්ධිකරණය කිරීමේ ක්රියාවලීන්හි නිරත වූ බවට චෝදනා ලැබෙන පුද්ගලයන් විරුද්ධව පරීක්ෂා කිරීමට සහ නඩු පැවරීමට බලධාරීන් මෙම නීතිය යොදා ගනී.
මෙලෙස කල් දැමීම හේතුවෙන් නඩුව මේ මස අගදී නැවතත් අධිකරණය ඉදිරියට ගෙන එනු ඇති අතර, ඉදිරි කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ජූලි 24 වැනිදා නඩුව නැවත විමසන විට වැඩිදුර 展開 දිග හැරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.