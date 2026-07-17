Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ක්‍රිකට් තරඟ අවලංගු කිරීමේ චෝදනා මත ශ්‍රී ලංකා T20 ෆ්‍රැන්චයිස් හිමිකරු අත්අඩංගුවට

17 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ක්‍රිකට් තරඟ අවලංගු කිරීමේ චෝදනා මත ශ්‍රී ලංකා T20 ෆ්‍රැන්චයිස් හිමිකරු අත්අඩංගුවට

දේශීය ක්‍රිකට් තුළ දූෂණ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් ක්‍රියාත්මක වෙයි

ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් විසින් Twenty20 ක්‍රිකට් ෆ්‍රැන්චයිස් හිමිකරුවකු තරඟ අවලංගු කිරීමේ විමර්ශනයක් සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, මෙම සිදුවීම රටේ දේශීය ක්‍රිකට් පරිසරය කෙරෙහි දිගු සෙවනැල්ලක් වැටීමේ අවදානමක් ඇති කරයි.

මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම ශ්‍රී ලංකා නීතිය ක්‍රීඩාව තුළ දූෂිත ක්‍රියාවන් මුලිනුපුටා දැමීමේ ප්‍රයත්නයන්හි සැලකිය යුතු තීව්‍රවීමක් සනිටුහන් කරයි. එහිදී නිලධාරීන් ක්‍රීඩකයන් හෝ ක්‍රීඩාංගණයේ සහභාගිවන්නන් කෙරෙහි පමණක් අවධානය යොමු නොකර හිමිකාරත්ව මට්ටමේ පුද්ගලයන් ඉලක්ක කර ඇත.

අත්අඩංගුවට ගැනීමේ විස්තර

ශ්‍රී ලංකාවේ T20 ක්‍රිකට් තරඟාවලි සම්බන්ධ තරඟ අවලංගු කිරීමේ චෝදනා විමර්ශනය කරන බලධාරීන් විසින් ෆ්‍රැන්චයිස් හිමිකරු රඳවාගනු ලැබීය. කියන ලද ගෙවීම් සකස් කිරීම් පිළිබඳ නිශ්චිත විස්තර මෙතෙක් ප්‍රසිද්ධියේ සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැති නමුත්, ක්‍රිකට් පරිපාලන ව්‍යුහය තුළ ඉහළ පෙළේ පුද්ගලයකුට එරෙහිව ක්‍රියාත්මකවීමට තරම් ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි විමර්ශකයන් සතු බව මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් ගම්‍ය වෙයි.

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය ප්‍රමුඛත්වය දෙන ගෝලීය දූෂණ විරෝධී රාමුවන් සමඟ සමගාමී වීමට රටේ ක්‍රිකට් මණ්ඩලය සහ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන ක්‍රියා කරන විට, ශ්‍රී ලංකාවේ තරඟ අවලංගු කිරීම් විමර්ශන මෑත වසරවලදී තීව්‍ර වී ඇත.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සඳහා වර්ධනය වන ගැටලුවක්

ක්‍රිකට් තුළ දූෂණය ශ්‍රී ලංකාව සඳහා ඉතා සංවේදී ප්‍රශ්නයක් ව පවතී. ක්‍රීඩාවේ වඩාත්ම ප්‍රකට ක්‍රීඩකයන් රැසක් බිහිකළ සහ ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර තරඟාවලි සත්කාරකත්වය දැරූ රටක් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාව හඳුනාගත හැකිය. දේශීය තරඟාවලි තුළ ඕනෑම ගැලපීමක් සිදු බවට ඇති ඉඟියක් පවා, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඩ්‍රෙස්සිං රූමේ ස්ථිරසාරභාවය ලෝකරංගය ඉදිරියේ ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීමට බලධාරීන් කටයුතු කරන මෙවන් කාලයක ක්‍රීඩාව කෙරෙහි ජනතා විශ්වාසය බිඳ දැමීමේ අවදානමක් ඇති කරයි.

විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම ක්‍රිකට් නිලධාරීන් සහ දූෂණ විරෝධී ආයතන නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන සමඟ සමීපව සහයෝගයෙන් කටයුතු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. විමර්ශනය දිගටම ව්‍යාප්ත වීමත් සමඟ තවදුරටත් අත්අඩංගුවට ගැනීම් හෝ හෙළිදරව් කිරීම් සිදු විය හැකි බව සැලකේ.

මෙම අදියරේදී ප්‍රසිද්ධියේ නිශ්චිත ආරෝපණ ඉදිරිපත් කර නොමැති අතර විමර්ශනය සක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක වේ. Lanka Newspapers මෙම සිදුවෙමින් පවතින කතාව නිරන්තරයෙන් නිරීක්ෂණය කරමින් වාර්තා කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ක්‍රමවත් ආර්ථික අර්බුදය මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගැහැණු දරුවන් 410,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් අවමන්දපෝෂණයෙන් පීඩා විඳිති Sinhala

ක්‍රමවත් ආර්ථික අර්බුදය මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගැහැණු දරුවන් 410,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් අවමන්දපෝෂණයෙන් පීඩා විඳිති

මෑත කාලීන සොයාගැනීම්වලට අනුව, ශ්‍රී ලංකාව පුරා ගැහැණු දරුවන් 410,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් දැනට අවමන්දපෝෂණ තත්ත්වයට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මෙය දිවයිනේ දිගින්…

17 Jul 2026 Discuss
දේශව්‍යාපී ඩෙංගු රෝගීන් 73,000 ඉක්මවූ අතර මරණ සංඛ්‍යාව 50 දක්වා ඉහළ යයි Sinhala

දේශව්‍යාපී ඩෙංගු රෝගීන් 73,000 ඉක්මවූ අතර මරණ සංඛ්‍යාව 50 දක්වා ඉහළ යයි

දිවයින පුරා ඩෙංගු ව්‍යාප්තිය අනතුරුදායක මට්ටමකට ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු උණ වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මරණ සංඛ්‍යාව 50 දක්වා ඉහළ ගොස් දිවයිනේ සියලු…

17 Jul 2026 Discuss
ලෝක බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවට අවවාද කරයි: දිගුකාලීන ආර්ථික සුවය සඳහා අපනයන වර්ධනය හා ඵලදායිතාව තීරණාත්මකයි Sinhala

ලෝක බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවට අවවාද කරයි: දිගුකාලීන ආර්ථික සුවය සඳහා අපනයන වර්ධනය හා ඵලදායිතාව තීරණාත්මකයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික미래 සඳහා ලෝක බැංකුවෙන් කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට ඇරයුමක් ශ්‍රී ලංකාව දිගුකාලීනව රැකගත යුතු ආර්ථික සුවය පවත්වා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වේ නම්,…

17 Jul 2026 Discuss