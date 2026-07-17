Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

IMF සීමාවන් මැද ශ්‍රී ලංකාව ස්වදේශීය රන් පිරිපහදුවක් පිහිටුවීම සලකා බලයි

17 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
IMF සීමාවන් මැද ශ්‍රී ලංකාව ස්වදේශීය රන් පිරිපහදුවක් පිහිටුවීම සලකා බලයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය සඳහා රන් ආනයන බදු සහන සැලසීම ආසන්න කාලය තුළ අපහසු කර ඇති බාධාවකට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ (IMF) රෙගුලාසි හේතු වී ඇති අතර, එයට විකල්ප විසඳුමක් ලෙස ස්වදේශීය රන් පිරිපහදු කර්මාන්ත ශාලාවක් ස්ථාපිත කිරීමේ හැකියාව රට විමර්ශනය කරමින් සිටී.

IMF වැඩසටහන රජයේ බදු සහන ප්‍රතිපත්තිය සීමා කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්ත අංශය දිගු කලක් තිස්සේ රන් ආනයන බදු සහන ලබා දෙන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලමින් සිටී. ඉහළ බදු අනුපාතයන් නිසා දේශීය වෙළෙඳ පොළ තුළ මෙන්ම අපනයන වෙළෙඳ පොළවලද තමන්ගේ තරඟකාරිත්වය දැඩි ලෙස දුර්වල වී ඇති බව ඔවුහු පෙන්වා දෙති. එහෙත් ශ්‍රී ලංකාව දැනට IMF ණය ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහනේ කොන්දේසිවලට බැඳී සිටින බැවින්, ආනයන බදු සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කිරීම මේ වන විට කළ නොහැකි කාරණාවක් ව පවතී. එවැනි ක්‍රියාමාර්ග, IMF සමඟ ඇති කර ගෙන ඇති රාජ්‍ය ආදායම් ඉලක්කවලට ගැටීමේ අවදානමක් ඇති බැවිනි.

මෙය හේතු කොට ගෙන, දැනට පවතින බදු රාමුව සෘජුව වෙනස් නොකර, කර්මාන්තයේ මිල අධික ආනයනික රන් මත යැපීම අඩු කළ හැකි ව්‍යුහාත්මක විකල්ප ගවේෂණය කිරීමට ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන් යොමු ව සිටිති.

දීර්ඝකාලීන විසඳුමක් ලෙස ස්වදේශීය පිරිපහදු කර්මාන්ත ශාලාව

සලකා බලනු ලබන විකල්පයන් අතරින්, ස්වදේශීය රන් පිරිපහදු කර්මාන්ත ශාලාවක් ස්ථාපිත කිරීම ශක්‍ය මාර්ගයක් ලෙස ඉස්මතු ව ඇත. එවැනි පිරිපහදු කර්මාන්ත ශාලාවක් මඟින් ශ්‍රී ලංකාවට අමු හෝ අර්ධ සකස් කළ රන් දේශීයව සකස් කිරීමේ හැකියාව ලැබෙන අතර, එමඟින් ස්වර්ණාභරණ නිෂ්පාදකයින්ගේ පිරිවැය අඩු වී ආනයන ආශ්‍රිත ගාස්තු මඟින් ඇති වන බරෙන් සහනයක් ලැබිය හැකිය.

එවැනි පහසුකමක් ශ්‍රී ලංකාවේ මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අපනයන අංශය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා රටේ පුළුල් අභිලාෂයන්ටද දායක විය හැකිය. ඓතිහාසිකව විදේශ විනිමය ඉපයීමට දායකත්වය දක්වා ඇති මෙම කර්මාන්ත අංශය, ආර්ථික කැළඹීම් සහ ඉහළ නංවා ගිය නිෂ්පාදන පිරිවැය හේතුවෙන් මෑත වසරවලදී දැඩි අභියෝගවලට මුහුණ දී ඇත.

කර්මාන්ත අංශය දැඩි පීඩනයට

ශ්‍රී ලාංකික ස්වර්ණාභරණ ව්‍යාපාරිකයෝ රන් ආනයනය සඳහා පවතින බදු ව්‍යුහය නිසා ඔවුන් මුහුණ දෙන අභියෝග නැවත නැවතත් ඉස්මතු කර ඇත. කර්මාන්ත අංශය ඉදිරිපත් කරන ප්‍රධාන කරුණු නම්:

  • ඉහළ ආනයන බදු නිසා දේශීයව නිෂ්පාදිත ස්වර්ණාභරණ කලාපීය වෙළෙඳ පොළවල තරඟකරුවන්ට සාපේක්ෂව මිල අධික වීම
  • නිසි ලේඛනකරණයකින් තොරව රන් රටට ඇතුළු කෙරෙන අවිධිමත් හෝ අළු වෙළෙඳ චැනල් හරහා ව්‍යාපාර අහිමි වීම
  • කලාපීය ස්වර්ණාභරණ මධ්‍යස්ථානවලට සාපේක්ෂව තරඟකාරී නොවන මිල ගණන් නිසා සංචාරක ගැනුම්කරුවන් ආකර්ෂණය කිරීමේ දුෂ්කරතා
  • ගෝලීය වේදිකාවේ ශ්‍රී ලාංකික ස්වර්ණාභරණ තරඟකාරී ලෙස මිල නියම කිරීම දුෂ්කර වීමෙන් අපනයන හැකියාව හීන වීම

ප්‍රතිසංස්කරණය හා මූල්‍ය විනය අතර සමතුලිතතාවය

රජය සියුම් සමතුලිතකරණ කාර්යයකට මුහුණ දී සිටී — ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක ආර්ථික ප්‍රකෘති ක්‍රියාවලියේ කොටසක් ලෙස දැඩි මූල්‍ය විනයක් පවත්වා ගැනීම IMF දීර්ඝ ශ්‍රේණිගත ණය පහසුකම යටතේ අවශ්‍ය කරන අතර, ඒ සමඟම කර්මාන්ත අංශයේ නීත්‍යානුකූල ඉල්ලීම්වලට ප්‍රතිචාර දැක්විය යුතුය.

සෘජු බදු සහන ලබා දීම ක්ෂණිකව කළ නොහැකි වුවද, IMF විසින් නියම කරන ලද ආදායම් සීමාරේඛා උල්ලංඝනය නොකරමින් කර්මාන්ත අංශයට සහාය වීමට රන් පිරිපහදු කර්මාන්ත ශාලාවක් වැනි සැපයුම් පාර්ශ්ව විසඳුම් ගවේෂණය කිරීම ඵලදායී මැදිකාලීන ක්‍රියාමාර්ගයක් ලෙස භාවිත කළ හැකි බව නිලධාරීහු පෙනෙන්නට ඇත.

ස්වදේශීය රන් පිරිපහදු කර්මාන්ත ශාලාව සඳහා වන යෝජනාව වඩාත් විස්තරා

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ-මධ්‍යම-ආදායම් තත්ත්වය: සංඛ්‍යාලේඛනමය සන්ධිස්ථානයක් හෝ ආර්ථික මායාවක්ද? Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ-මධ්‍යම-ආදායම් තත්ත්වය: සංඛ්‍යාලේඛනමය සන්ධිස්ථානයක් හෝ ආර්ථික මායාවක්ද?

ලෝක බැංකුව විසින් ශ්‍රී ලංකාව මෑතකදී ඉහළ-මධ්‍යම-ආදායම් රටක් ලෙස නැවත වර්ගීකරණය කිරීම, සමහර මහල්වල සීමිත බලාපොරොත්තුවකින් සහ තවත් සමහරුන්ගේ සෘජු සැකසහිත…

17 Jul 2026 Discuss
හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි අංශ ප්‍රධානී සල්ලේගේ රඳවාගැනීමේ අභියෝගය却下 කරන ලෙස කාදිනල් රංජිත් අධිකරණයට යෑමේ Sinhala

හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි අංශ ප්‍රධානී සල්ලේගේ රඳවාගැනීමේ අභියෝගය却下 කරන ලෙස කාදිනල් රංජිත් අධිකරණයට යෑමේ

හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානීගේ අභියාචනාවට එරෙහිව අගරදගුරුවරයා මැදිහත්වීමේ පෙත්සමක් ගොනු කරයි කොළඹ අගරදගුරු මාල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණෝ, විශ්‍රාමික මේජර්…

17 Jul 2026 Discuss
කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික් රැස්වීමේදී ධීවර අමාත්‍ය චන්ද්‍රසේකර් සහ යාපනය මන්ත්‍රී අර්චුනා අතර උණුසුම් ගැටුමක් Sinhala

කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික් රැස්වීමේදී ධීවර අමාත්‍ය චන්ද්‍රසේකර් සහ යාපනය මන්ත්‍රී අර්චුනා අතර උණුසුම් ගැටුමක්

බ්‍රහස්පතින්දා (16) පැවැති කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීමේදී ධීවර අමාත්‍ය රාමලිංගම් චන්ද්‍රසේකර් සහ යාපනය දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී…

17 Jul 2026 Discuss