ශ්රී ලංකාවේ ඉහළ-මධ්යම-ආදායම් තත්ත්වය: සංඛ්යාලේඛනමය සන්ධිස්ථානයක් හෝ ආර්ථික මායාවක්ද?
ලෝක බැංකුව විසින් ශ්රී ලංකාව මෑතකදී ඉහළ-මධ්යම-ආදායම් රටක් ලෙස නැවත වර්ගීකරණය කිරීම, සමහර මහල්වල සීමිත බලාපොරොත්තුවකින් සහ තවත් සමහරුන්ගේ සෘජු සැකසහිත ආකල්පයකින් භාර ගනු ලැබ ඇත. මෙම නාමකරණය සංකේතාත්මක වැදගත්කමක් දරන නමුදු, දිවයිනේ ඉතිහාසයේ ඇති වූ දරුණුතම මූල්ය අර්බුදයකින් තවමත් සුවය ලබමින් සිටින දශලක්ෂ සංඛ්යාත ශ්රී ලාංකිකයන්ගේ යථාර්ථ ආර්ථික ජීවිතය මෙම ලේබලය නිවැරදිව පිළිබිඹු කරයිද යන්න ඔස්සේ ආර්ථික විශේෂඥයන් හා විශ්ලේෂකයන් ප්රශ්න කිරීමට ඉතා සක්රීය වෙමින් සිටිති.
නැවත වර්ගීකරණය ඇත්තටම අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
ලෝක බැංකුව ස්කන්ධ ජාතික ආදායම (GNI) හිස් ගණනට අනුව සෑම වසරකම රටවල ආදායම් වර්ගීකරණ සකසා ගනී. ශ්රී ලංකාව ඉහළ-මධ්යම-ආදායම් සීමාව ඉක්මවීම සිදු වී ඇත්තේ ප්රධාන වශයෙන් මුදල් විනිමය ගැලපීම්, සංශෝධිත ජාතික ගිණුම්කරණ ක්රමවේදයන් සහ මූලික සංඛ්යාලේඛනමය බලපෑම් හේතුවෙනි — සාමාන්ය පුරවැසියන්ගේ ජීවන මට්ටමේ ව්යාප්ත හා සැබෑ වැඩිදියුණුවක් හේතුවෙන් නොවේ.
වෙනත් ආකාරයකින් කිවහොත්, කඩදාසි මත සංඛ්යා වෙනස් වී ඇත, නමුත් බිම් මට්ටමේ ආර්ථික තත්ත්වයන් වඩාත් සංකීර්ණ කතාවක් පවසති.
සංඛ්යාලේඛන හා යථාර්ථය අතර පරතරය
ශ්රී ලංකාව තවමත් 2022 ආර්ථික බිඳ වැටීමේ ප්රතිවිපාකවලට මුහුණ දෙමින් සිටී; ස්වාධීන ඉතිහාසයේ පළමු වරට රටේ විදේශ ණය ගෙවීම් ව්යාර්ථ වීම එයින් සිදු විය. උද්ධමනය නිවෙස්වල ගැනුම් ශක්තිය විනාශ කළ අතර, විදේශ සංචිත තීරණාත්මක මට්ටම් දක්වා ක්ෂය වී, ඖෂධ හා ඉන්ධන ඇතුළු අත්යාවශ්ය භාණ්ඩ දීර්ඝ කාලයක් ඇති නොවීය.
ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ ගලවා ගැනීමේ වැඩසටහනේ ආධාරයෙන් සාර්ව ආර්ථික දර්ශකවල යම් ස්ථාවරත්වයක් ගොඩ නගා ගෙන ඇතත්, ප්රකෘති ලැබීම කාරුණික හා සම නොවේ. අර්බුදයට පෙරට සාපේක්ෂව දරිද්රතා අනුපාත සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති අතර, ජනගහනයේ විශාල කොටසක් ජීවන වියදම් සමඟ ගොදුරු වෙමින් සිටිති.
දත්ත වැරදි ලෙස කියවීමේ අන්තරාය
මෙම නැවත වර්ගීකරණය ආර්ථික ප්රගතියේ අර්ථවත් මිනුමක් ලෙස සලකා බැලීම සැබෑ අවදානම් දරන බව විශ්ලේෂකයන් අනතුරු අඟවති. ඉතා ඉක්මනින් ඇති විය හැකි බරපතළ කනස්සල්ලක් නම්, ඉහළ-මධ්යම-ආදායම් තත්ත්වය ශ්රී ලංකාවේ සහන මූල්ය පහසුකම් හා සංවර්ධන ප්රදාන සුදුසුකමට බලපෑ හැකි වීමයි — ණය ප්රතිව්යූහගතකරණ ක්රියාවලිය තුළ රටට තවමත් ඉතා අවශ්ය මූල්ය ආධාරයන් ඒවා අතරට ඇතුළත් වේ.
ස්වකීය කාර්ය ලිහිල් කර ගැනීමේ අවදානමද පවතී. ප්රතිපත්ති立案කරුවන් හා ජාත්යන්තර හවුල්කරුවන් නව වර්ගීකරණය ශ්රී ලංකාව ගැලෙන්නකට සමග ළඟා වූ බවේ සාක්ෂියක් ලෙස අර්ථ ගන්වන්නේ නම්, ප්රධාන ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ ඒවායේ හදිසිභාවය අහිමි කර ගත හැකිය. දිවයිනේ යටිතල අවදානම් — පටු අපනයන පදනම, ප්රේෂණ මත අධික රඳා පැවැත්ම, සහ සිරස්ව පවතින රාජ්ය මාලිය දුර්වලතා — වර්ගීකරණ වෙනසකින් විසඳී නැත.
හිස් උසස් කිරීමක්ද?
මෙවැනි ආර්ථික උසස් කිරීම් ලෝකය පුරා නව අත්දැකීමක් නොවේ. රාශියක් රටවල් මුදල් ස්ථායීතාවයෙන් හෝ දත්ත සංශෝධනයෙන් ඉහළ ආදායම් ශ්රේණිවලට නැවත වර්ගීකරණය වී, තත්ත්වයන් සාමාන්ය වූ විට ආපසු ලිස්සා ගොස් ඇත. ශ්රී ලංකාවේ තත්ත්වය මෙම රටාවට සමීපව ගැළපෙන බව විවේචකයන් තර්ක කරති.
නැවත වර්ගීකරණය ආර්ථිකයේ ව්යුහාත්මක පරිවර්තනයක් පිළිබිඹු නොකරයි. ඵලදායිතාව ඉහළ ගොස් ඇති බවද, අපනයන අර්ථවත් ලෙස විවිධාංගීකරණය වී ඇති බවද, හෝ අසමාන බව පටු වී ඇති බවද ඉන් අදහස් නොවේ. හිස් ගණනට ආදායම් සාමාන්ය,
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.