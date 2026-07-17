ඉන්දියාවේ සහාය ඇතිව ශ්රී ලංකාවේ ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් පද්ධතිය දියත් කිරීමට සූදානම් බව මහකොමසාරිස් පවසයි
ශ්රී ලංකාවේ බොහෝ කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තුවෙන් සිටි ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් ව්යාපෘතිය දැන් දියත් කිරීමට සූදානම් බව ශ්රී ලංකාවේ ඉන්දීය මහකොමසාරිස්වරයා ප්රකාශ කළ අතර, එය දෙරට අතර ගැඹුරු වෙමින් පවතින තාක්ෂණික සහයෝගිතාවයේ සැලකිය යුතු이정표වක් ලෙස සැලකේ.
ඩිජිටල් පරිවර්තනයේ තීරණාත්මක පියවරක්
මෙම නිවේදනය ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය සේවා යටිතල පහසුකම් නවීකරණය කිරීමේ උත්සාහයන්හි転換点වක් සනිටුහන් කරයි. ඉන්දියාවේ සහාය ඇතිව සකස් කරන ලද ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් මුලපිරීම, පුරවැසියන් රාජ්ය සේවාවන් වෙත ප්රවේශ වන ආකාරය සරල කිරීමට, නිලධාරිවාදී ප්රමාදයන් අවම කිරීමට සහ රට පුරා රාජ්ය පරිපාලනයේ සමස්ත කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීමට අපේක්ෂිතය.
ඉන්දීය මහකොමසාරිස්වරයා තහවුරු කළේ ව්යාපෘතිය සඳහා වූ පූර්ව කටයුතු සම්පූර්ණ කර ඇති බවත්, ශ්රී ලංකාවේ ඩිජිටල් සංවර්ධන න්යාය පත්රය සඳහා ඉන්දියාව දක්වන කැපවීම අවධාරණය කරමින් පද්ධතිය නිල දියත් කිරීමකට සූදානම් බවත්ය.
තාක්ෂණය හරහා ඉන්දු-ලංකා සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම
මෙම ව්යාපෘතිය, තාක්ෂණ හා පාලන අංශයන්හි ඉන්දියාව සහ ශ්රී ලංකාව අතර වර්ධනය වෙමින් පවතින ද්විපාර්ශ්වික සබඳතාවයේ වඩාත් ස්පර්ශ්ය ප්රතිඵලයන්ගෙන් එකක් නියෝජනය කරයි. ඉදිරි වසර කිහිපය තුළ ශ්රී ලංකාවේ ඩිජිටල් නවීකරණ ව්යාපෘති කිහිපයකට ඉන්දියාව ප්රධාන හවුල්කරුවෙකු වී ඇති අතර, මෙම නවතම මුලපිරීම ද එම සහයෝගී ප්රවේශයේ ම දිගුවක් ලෙස සැලකේ.
ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් පද්ධති දකුණු ආසියාව පුරා සාර්ථකව ක්රියාත්මක කර ඇති අතර, ඉන්දියාවේ ආධාර් වැඩසටහන බොහෝ විට කලාපීය ආදර්ශයක් ලෙස ගෙන හැර දක්වයි. ශ්රී ලංකාවේ මුලපිරීම එවැනි අත්දැකීම් වලින් ඉගෙනීම් ලබාගනිමින්, දේශීය අවශ්යතාවන්ට හා යටිතල පහසුකම් යථාර්ථයන්ට ගළපා ගැනීමට අපේක්ෂිතය.
පද්ධතිය පුරවැසියන්ට ලබා දෙන ප්රතිලාභ
ක්රියාත්මක වූ පසු, ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් රාමුව ශ්රී ලාංකික පදිංචිකරුවන්ට ප්රතිලාභ රැසක් ලබා දීමට අපේක්ෂිත වන අතර, ඒවා අතර:
- රාජ්ය සේවාවන් වෙත වේගවත් හා වඩා සුරක්ෂිත ප්රවේශය
- කඩදාසි ලේඛන මත යැපීම අඩු කිරීම
- සේවා නොලබන ප්රජාවන් සඳහා වැඩි මූල්ය ඇතුළත් කිරීමක්
- රාජ්ය ආයතන සඳහා වැඩිදියුණු කළ දත්ත කළමනාකරණ හා සත්යාපන ක්රියාවලීන්
නිරීක්ෂකයන් සහ ප්රතිපත්ති විශ්ලේෂකයන් මෙම සංවර්ධනය සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇති අතර, ශක්තිමත් ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් යටිතල පහසුකම් ඉදිරි වසරවල පුළුල් ඊ-පාලන මුලපිරීම් රැසකට පදනම් වේදිකාවක් ලෙස ක්රියා කළ හැකි බව ඔවුන් සඳහන් කරති.
ඉදිරි දිශාව
නිශ්චිත දියත් කිරීමේ දිනයක් තවම සාධාරණ ලෙස තහවුරු කර නොමැති වුවද, ඉන්දීය මහකොමසාරිස්වරයාගේ ප්රකාශය ව්යාපෘතිය ජනතාවට නිල හඳුන්වාදීමකට ආසන්නව අවසන් අදියරේ ඇති බව පෙන්නුම් කරයි. ක්රියාත්මක කිරීමේ කාලසීමාවන් සහ දියත් කිරීමේ අදියරන් සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර සුදුසු කාලයකදී අදාළ ශ්රී ලාංකික බලධාරීන් විසින් නිවේදනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂිතය.
ශ්රී ලංකාව වසර ගණනාවක ආර්ථික කැළඹීම් අනුගමනය කරමින් යළි ගොඩනැගීමේ හා නවීකරණයේ ව්යාපෘතිය ඉදිරිය දෙස බලා ගෙන යන අතර, ඩිජිටල් පාලකත්වය දීර්ඝකාලීන ප්රකෘතිය හා සංවර්ධනයේ තීරණාත්මක ස්ථම්භයක් ලෙස සැලකෙන බැවින්, මෙම මුලපිරීම ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.