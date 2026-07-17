Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉන්දියාවේ සහාය ඇතිව ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් පද්ධතිය දියත් කිරීමට සූදානම් බව මහකොමසාරිස් පවසයි

17 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉන්දියාවේ සහාය ඇතිව ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් පද්ධතිය දියත් කිරීමට සූදානම් බව මහකොමසාරිස් පවසයි

ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තුවෙන් සිටි ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් ව්‍යාපෘතිය දැන් දියත් කිරීමට සූදානම් බව ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය මහකොමසාරිස්වරයා ප්‍රකාශ කළ අතර, එය දෙරට අතර ගැඹුරු වෙමින් පවතින තාක්ෂණික සහයෝගිතාවයේ සැලකිය යුතු이정표වක් ලෙස සැලකේ.

ඩිජිටල් පරිවර්තනයේ තීරණාත්මක පියවරක්

මෙම නිවේදනය ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය සේවා යටිතල පහසුකම් නවීකරණය කිරීමේ උත්සාහයන්හි転換点වක් සනිටුහන් කරයි. ඉන්දියාවේ සහාය ඇතිව සකස් කරන ලද ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් මුලපිරීම, පුරවැසියන් රාජ්‍ය සේවාවන් වෙත ප්‍රවේශ වන ආකාරය සරල කිරීමට, නිලධාරිවාදී ප්‍රමාදයන් අවම කිරීමට සහ රට පුරා රාජ්‍ය පරිපාලනයේ සමස්ත කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීමට අපේක්ෂිතය.

ඉන්දීය මහකොමසාරිස්වරයා තහවුරු කළේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා වූ පූර්ව කටයුතු සම්පූර්ණ කර ඇති බවත්, ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් සංවර්ධන න්‍යාය පත්‍රය සඳහා ඉන්දියාව දක්වන කැපවීම අවධාරණය කරමින් පද්ධතිය නිල දියත් කිරීමකට සූදානම් බවත්ය.

තාක්ෂණය හරහා ඉන්දු-ලංකා සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම

මෙම ව්‍යාපෘතිය, තාක්ෂණ හා පාලන අංශයන්හි ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර වර්ධනය වෙමින් පවතින ද්විපාර්ශ්වික සබඳතාවයේ වඩාත් ස්පර්ශ්‍ය ප්‍රතිඵලයන්ගෙන් එකක් නියෝජනය කරයි. ඉදිරි වසර කිහිපය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් නවීකරණ ව්‍යාපෘති කිහිපයකට ඉන්දියාව ප්‍රධාන හවුල්කරුවෙකු වී ඇති අතර, මෙම නවතම මුලපිරීම ද එම සහයෝගී ප්‍රවේශයේ ම දිගුවක් ලෙස සැලකේ.

ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් පද්ධති දකුණු ආසියාව පුරා සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කර ඇති අතර, ඉන්දියාවේ ආධාර් වැඩසටහන බොහෝ විට කලාපීය ආදර්ශයක් ලෙස ගෙන හැර දක්වයි. ශ්‍රී ලංකාවේ මුලපිරීම එවැනි අත්දැකීම් වලින් ඉගෙනීම් ලබාගනිමින්, දේශීය අවශ්‍යතාවන්ට හා යටිතල පහසුකම් යථාර්ථයන්ට ගළපා ගැනීමට අපේක්ෂිතය.

පද්ධතිය පුරවැසියන්ට ලබා දෙන ප්‍රතිලාභ

ක්‍රියාත්මක වූ පසු, ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් රාමුව ශ්‍රී ලාංකික පදිංචිකරුවන්ට ප්‍රතිලාභ රැසක් ලබා දීමට අපේක්ෂිත වන අතර, ඒවා අතර:

  • රාජ්‍ය සේවාවන් වෙත වේගවත් හා වඩා සුරක්ෂිත ප්‍රවේශය
  • කඩදාසි ලේඛන මත යැපීම අඩු කිරීම
  • සේවා නොලබන ප්‍රජාවන් සඳහා වැඩි මූල්‍ය ඇතුළත් කිරීමක්
  • රාජ්‍ය ආයතන සඳහා වැඩිදියුණු කළ දත්ත කළමනාකරණ හා සත්‍යාපන ක්‍රියාවලීන්

නිරීක්ෂකයන් සහ ප්‍රතිපත්ති විශ්ලේෂකයන් මෙම සංවර්ධනය සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇති අතර, ශක්තිමත් ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් යටිතල පහසුකම් ඉදිරි වසරවල පුළුල් ඊ-පාලන මුලපිරීම් රැසකට පදනම් වේදිකාවක් ලෙස ක්‍රියා කළ හැකි බව ඔවුන් සඳහන් කරති.

ඉදිරි දිශාව

නිශ්චිත දියත් කිරීමේ දිනයක් තවම සාධාරණ ලෙස තහවුරු කර නොමැති වුවද, ඉන්දීය මහකොමසාරිස්වරයාගේ ප්‍රකාශය ව්‍යාපෘතිය ජනතාවට නිල හඳුන්වාදීමකට ආසන්නව අවසන් අදියරේ ඇති බව පෙන්නුම් කරයි. ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාලසීමාවන් සහ දියත් කිරීමේ අදියරන් සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර සුදුසු කාලයකදී අදාළ ශ්‍රී ලාංකික බලධාරීන් විසින් නිවේදනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂිතය.

ශ්‍රී ලංකාව වසර ගණනාවක ආර්ථික කැළඹීම් අනුගමනය කරමින් යළි ගොඩනැගීමේ හා නවීකරණයේ ව්‍යාපෘතිය ඉදිරිය දෙස බලා ගෙන යන අතර, ඩිජිටල් පාලකත්වය දීර්ඝකාලීන ප්‍රකෘතිය හා සංවර්ධනයේ තීරණාත්මක ස්ථම්භයක් ලෙස සැලකෙන බැවින්, මෙම මුලපිරීම ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

IMF සීමාවන් මැද ශ්‍රී ලංකාව ස්වදේශීය රන් පිරිපහදුවක් පිහිටුවීම සලකා බලයි Sinhala

IMF සීමාවන් මැද ශ්‍රී ලංකාව ස්වදේශීය රන් පිරිපහදුවක් පිහිටුවීම සලකා බලයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය සඳහා රන් ආනයන බදු සහන සැලසීම ආසන්න කාලය තුළ අපහසු කර ඇති බාධාවකට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ (IMF) රෙගුලාසි හේතු වී ඇති අතර,…

17 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ-මධ්‍යම-ආදායම් තත්ත්වය: සංඛ්‍යාලේඛනමය සන්ධිස්ථානයක් හෝ ආර්ථික මායාවක්ද? Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ-මධ්‍යම-ආදායම් තත්ත්වය: සංඛ්‍යාලේඛනමය සන්ධිස්ථානයක් හෝ ආර්ථික මායාවක්ද?

ලෝක බැංකුව විසින් ශ්‍රී ලංකාව මෑතකදී ඉහළ-මධ්‍යම-ආදායම් රටක් ලෙස නැවත වර්ගීකරණය කිරීම, සමහර මහල්වල සීමිත බලාපොරොත්තුවකින් සහ තවත් සමහරුන්ගේ සෘජු සැකසහිත…

17 Jul 2026 Discuss
හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි අංශ ප්‍රධානී සල්ලේගේ රඳවාගැනීමේ අභියෝගය却下 කරන ලෙස කාදිනල් රංජිත් අධිකරණයට යෑමේ Sinhala

හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි අංශ ප්‍රධානී සල්ලේගේ රඳවාගැනීමේ අභියෝගය却下 කරන ලෙස කාදිනල් රංජිත් අධිකරණයට යෑමේ

හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානීගේ අභියාචනාවට එරෙහිව අගරදගුරුවරයා මැදිහත්වීමේ පෙත්සමක් ගොනු කරයි කොළඹ අගරදගුරු මාල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණෝ, විශ්‍රාමික මේජර්…

17 Jul 2026 Discuss