හිටපු පොලිස්පතිවරයෙකුගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකා පොලිසිය විධිමත් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරයි
හිටපු පොලිස්පතිවරයෙකු වෙඩි තුවාලයක් හේතුවෙන් මියගිය බවට වාර්තා ලැබීමත් සමඟ, ශ්රී ලංකා පොලිසිය එම මරණය සම්බන්ධයෙන් විධිමත් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ.
මෙම මරණයට හේතු වූ සිදුවීම් පිළිබඳ නිශ්චිත අනුක්රමය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා විමර්ශකයන් දැනට සක්රීයව කටයුතු කරමින් සිටී. මෙම මරණය ඝාතනයක් ලෙස, සියදිවි නසාගැනීමක් ලෙස හෝ වෙනත් හේතුවක් නිසා සිදු වූ සිදුවීමක් ලෙස සලකන්නේ දැයි පොලිසිය තවමත් ප්රසිද්ධියේ අනාවරණය කර නොමැති අතර, විමර්ශනය තවමත් මූලික අදියරේ පවතී.
ශ්රී ලංකාවේ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ඉතිහාසයේ ඉහළ තනතුරක් දැරූ පුද්ගලයෙකු
මෙලෙස මියගිය පුද්ගලයා ශ්රී ලංකා ජාතික පොලිස් සේවයේ ඉහළම තලයේ සේවය කරමින්, පොලිස්පති තනතුර — ශ්රී ලංකා පොලිසියේ ජ්යෙෂ්ඨතම ශ්රේණිය — හොබවා ඇත. පොලිස්පතිවරයා රටේ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ මෙහෙයුම් සඳහා සමස්ත අණ දෙන බලය දරන අතර, එම තනතුර රටේ පොදු ආරක්ෂණ ක්ෂේත්රයේ අතිශය කැපී පෙනෙන පදවියක් ලෙස සැලකේ.
එබඳු ගෞරවනීය තනතුරක් දැරූ හිටපු නිලධාරියෙකුගේ මරණය පුළුල් මහජන අවධානයට ලක්ව ඇති අතර, බලධාරීන් ඉක්මනින් හා විනිවිදභාවයෙන් පිළිතුරු සැපයිය යුතු බවට බලපෑම් එල්ල වෙමින් තිබේ.
විමර්ශනය ක්රියාත්මකයි
ගිනි අවි සම්බන්ධ මරණ සිදුවීම්වල දී අනුගමනය කරන සම්මත ක්රියා පටිපාටිය යටතේ, විධිමත් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇති බවත්, නිලධාරීන් සාක්ෂි එකතු කරමින් හා සම්බන්ධිත පාර්ශ්වයන් ප්රශ්න කරමින් සිටින බවත් ශ්රී ලංකා පොලිසිය තහවුරු කළේය.
වෙඩි තැබීම සිදු වූ ස්ථානය, වේලාව සහ නිශ්චිත තත්ත්වයන් සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර තවමත් නිල වශයෙන් නිකුත් කර නොමැත්තේ, පවත්වාගෙන යන විමර්ශනයේ අඛණ්ඩතාව රැකගැනීමට විමර්ශකයන් උත්සාහ දරන හෙයිනි.
මෙම සිදුවීමේ ස්වභාවය පිළිබඳ නිගමනවලට එළඹීමට පෙර, මහජනයා සහ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ප්රජාවේ සාමාජිකයන් විමර්ශන ප්රතිඵල්ය හා බලා සිටිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
නිල මූලාශ්රවලින් වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙත්ම, Lanka Newspapers විසින් සිදුවීම් නිරීක්ෂණය කරමින් යාවත්කාලීන තොරතුරු සැපයීම අඛණ්ඩව සිදු කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.