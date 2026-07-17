Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ට්‍රම්ප්ගේ තීරුබදු හා AKD ගේ ගැසට් නිවේදන මධ්‍යේ ශ්‍රී ලංකාව නිදිමතේ අසු වෙයි

17 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ට්‍රම්ප්ගේ තීරුබදු හා AKD ගේ ගැසට් නිවේදන මධ්‍යේ ශ්‍රී ලංකාව නිදිමතේ අසු වෙයි

එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ගේ ආක්‍රමණශීලී තීරුබදු ක්‍රමයෙන් ඇති වන දැඩි ආර්ථික පීඩනය හා ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායකගේ මෑත කාලීන ගැසට් නිවේදන මගින් හැඩ ගැසෙමින් පවතින දේශීය ප්‍රතිපත්ති පරිසරය අතර ශ්‍රී ලංකාව තීරණාත්මක හංගමකට පත්ව සිටී — රට හා ජාතිය නියෝජනය කළ යුතු රාජ්‍යතාන්ත්‍රික යන්ත්‍රණය භයජනක ලෙස හිරිමැලිව ක්‍රියා කරන බවට නිරීක්ෂකයෝ අනතුරු අඟවති.

ට්‍රම්ප් තීරුබදු කම්පනය

ජනාධිපති ට්‍රම්ප් යටතේ වොෂිංටනය ආරක්ෂිත වෙළඳ ප්‍රතිපත්තිය කරා යළිත් ඇදී යෑම ගෝලීය වෙළඳපොළවල් පුරා රැල්ලක් ඇති කර ඇති අතර ශ්‍රී ලංකාවද එයින් ගැලවී නැත. එක්සත් ජනපදයට ආනයනය කෙරෙන භාණ්ඩ පුළුල් පරාසයක් ඉලක්ක කරගත් මෙම තීරුබදු පියවර, රටේ විශාලතම විදේශ විනිමය ඉපැයුම් ප්‍රභවයන්ගෙන් එකක් වන ඇඳුම් හා රෙදිපිළි කර්මාන්තය ඇතුළු අපනයන ආශ්‍රිත අංශවලට සැළකිය යුතු තර්ජනයක් එල්ල කරයි.

දශකවල් ගණනාවක් තුළ රට මුහුණ දුන් දරුණුතම මූල්‍ය අර්බුදයේ අනතුරු ඇවෑමෙන් ආර්ථිකය නැවත ගොඩ නඟා ගැනීමේ ගමනේදී, අපනයන ආදායමට ඕනෑම බාධාවක් සිදු වීම හුදෙක් අපහසුතාවයක් පමණක් නොව — එය ප්‍රකෘතිමත් වීමේ ප්‍රයත්නයන්ට බරපතල පහරක් වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයනකරුවන්ට කඩිනම් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික හා වෙළඳ මට්ටමේ මැදිහත්වීම් නොලැබුණහොත් ප්‍රාදේශීය තරඟකරුවන්ට සාපේක්ෂව තරඟකාරී අවාසියකට මුහුණ දීමට සිදු විය හැකි බව කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ පාර්ශ්වකාරයෝ සෙල්ලම් බිලීලා නාද කරති.

AKD ගේ ගැසට් නිවේදන හා දේශීය ප්‍රතිපත්ති වෙනස්කම්

දේශීය වශයෙන් ජනාධිපති දිසානායකගේ පරිපාලනය ආර්ථික හා නියාමන ප්‍රතිපත්තිවල වෙනස්කම් සංඥා කරන ගැසට් නිවේදන නිකුත් කරමින් සිටී. රජය මෙම පියවර ආර්ථිකය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට හා මැතිවරණ පොරොන්දු ඉෂ්ට කිරීමට 겨냥 කළ පුළුල් ප්‍රතිසංස්කරණ න්‍යාය පත්‍රයේ කොටසක් ලෙස විග්‍රහ කළ ද, ශ්‍රී ලංකාවේ බාහිර වෙළඳ අභියෝග සමඟ ඒවායේ කාලෝචිතභාවය හා සම්බන්ධීකරණය බොහෝ දේ ඉතිරි කර ඇති බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.

දේශීය නියාමන වෙනස්කම් හා බාහිර වෙළඳ පරිසරය අතර අන්තර් ක්‍රියාකාරිත්වයට සූක්ෂ්ම සංහිදියාවක් අවශ්‍ය වේ. අපනයන ක්ෂේත්‍රවල ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපාරවලට ප්‍රතිපත්ති පැහැදිලිකම හා ස්ථාවරත්වය අවශ්‍ය වන අතර, අභ්‍යන්තර හා බාහිර පීඩනයන් එකවර තීව්‍ර වන විට එම කොන්දේසි සහතික කිරීම වඩාත් දුෂ්කර වේ.

නිදිමතේ ගිලෙන රාජ්‍යතාන්ත්‍රික යන්ත්‍රණය

විශ්ලේෂකයන් ඉදිරිපත් කරන වඩාත්ම තීව්‍ර කනස්සල්ල නම්, විකාශනය වෙමින් පවතින ගෝලීය වෙළඳ තත්ත්වයට ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ප්‍රතිචාරය පෙනෙන්නට ඇති අලසකමයි. ආසියාව පුරා රටවල් තම විදේශ කටයුතු හා වෙළඳ අමාත්‍යාංශ සක්‍රීය කොට වොෂිංටනය සමඟ සාකච්ඡා ආරම්භ කර ශමනය කිරීමේ උපාය මාර්ග ගවේෂණය කරද්දී, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිචාරය සාපේක්ෂව නිශ්ශබ්දව පවතී.

විශේෂයෙන් වොෂිංටනයේ ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික නියෝජනාගාර, හිතකර වෙළඳ සැලකිල්ලක් ලබා ගැනීම සඳහා සාධකය ඉදිරිපත් කිරීමේ හා හවුල් රටවල ප්‍රතිපත්ති立案 者ලාට රටේ ආර්ථික අවදානම් ගැන දැනුවත් කිරීමේ වගකීම දරයි. නමුත් මෙම කාර්යය මෙතෙකට ඉල්ලා සිටින කාලෝචිතභාවයෙන් ඉටු කර නොමැති බව විවේචකයෝ අවධාරණය කරති.

අවදානමේ ලා ඇත්තේ කුමක් ද

ශ්‍රී ලංකාවට ඇති අවදානම ඉතා විශාලය. ප්‍රධාන කනස්සල්ලේ ක්ෂේත්‍ර ලෙස :

  • ප්‍රධාන වශයෙන් කාන්තාවන් ලක්ෂ ගණනකට රැකියා සපයන ඇඳුම් හා රෙදිපිළි අංශය
  • බටහිර වෙළඳපොළවලට ස්ථාවර ප්‍රවේශය මත රඳා පවතින තේ හා කෘෂිකාර්මික අපනයන
  • දේශප

    අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එක්සත් ජනපදය ඉරානයට නව ප්‍රහාර එල්ල කරයි — ට්‍රම්ප් දැඩි අවවාද නිකුත් කරයි Sinhala

එක්සත් ජනපදය ඉරානයට නව ප්‍රහාර එල්ල කරයි — ට්‍රම්ප් දැඩි අවවාද නිකුත් කරයි

එක්සත් ජනපදය ඉරානයට එරෙහිව නැවත වතාවක් හමුදා ප්‍රහාර එල්ල කර ඇති අතර, හිටපු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ඉරාන නායකත්වය වෙත දැඩි අවවාද නිකුත් කිරීමත් සමග මැදපෙරදිග…

17 Jul 2026 Discuss
කිලිනොච්චිය අල්ලා ගැනීම සනිටුහන් කරන රජයේ උත්සව පැවැත්වීමට එරෙහිව උතුරු ප්‍රජාවන්ගෙන් දැඩි විරෝධය Sinhala

කිලිනොච්චිය අල්ලා ගැනීම සනිටුහන් කරන රජයේ උත්සව පැවැත්වීමට එරෙහිව උතුරු ප්‍රජාවන්ගෙන් දැඩි විරෝධය

ලිබරේෂන් ටයිගර්ස් ඔෆ් තමිල් ඊලම් (LTTE) සංවිධානයේ හිටපු පරිපාලන මධ්‍යස්ථානය වූ කිලිනොච්චිය අත්පත් කර ගැනීම සනිටුහන් කරන නිල සෙelebration සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ…

17 Jul 2026 Discuss
ගබඩාකරු යතුරු භාරදීමකින් තොරව නිවාඩු ගැනීමෙන් මහනුවර නාගරික සේවා අඩාල වෙයි Sinhala

ගබඩාකරු යතුරු භාරදීමකින් තොරව නිවාඩු ගැනීමෙන් මහනුවර නාගරික සේවා අඩාල වෙයි

මහනුවර නගර සභාවේ (KMC) ඉන්ධන ගබඩාවට වගකිව යුතු ගබඩාකරු, පහසුකමේ යතුරු භාරදීමකින් තොරව නිවාඩු ලබා ගැනීම හේතුවෙන් බදාදා නාගරික මෙහෙයුම් අවුල් සහගත තත්ත්වයකට පත්…

17 Jul 2026 Discuss