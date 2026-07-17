LPL කණ්ඩායම් හිමිකරු අත්අඩංගුවට — දැඩි කම්පනයක්
ලංකා ප්රිමියර් ලීග් (LPL) තරගාවලියේ තරඟ වදින කණ්ඩායමක හිමිකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව දේශීය ප්රවෘත්ති මාධ්ය වාර්තා කරයි.
මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛතම Twenty20 ක්රිකට් ශූරතා තරගාවලිය කම්පනයට පත් කර ඇති අතර, උසස් පෙළේ මෙම තරගාවලියේ අඛණ්ඩිතභාවය සහ පාලනය පිළිබඳව බරපතල ප්රශ්න මතු වී තිබේ.
කණ්ඩායම් හිමිකරුට එරෙහිව යොදා ඇති නිශ්චිත චෝදනා, සම්බන්ධ පුද්ගලයාගේ අනන්යතාව සහ ඊට අදාළ කණ්ඩායම පිළිබඳ තොරතුරු, ප්රකාශනය වන විට බලධාරීන් විසින් තවමත් නිල වශයෙන් තහවුරු කර නොමැත.
ආරම්භයේ සිටම දකුණු ආසියාවේ වැඩිම ප්රේක්ෂකයන් ඇති T20 තරගාවලිවලින් එකක් බවට පත් වූ ලංකා ප්රිමියර් ලීග්, දේශීය හා ජාත්යන්තර ආයෝජකයන් කණ්ඩායම් හිමිකරුවන් ලෙස ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇති බැවින්, මෙම සිදුවීම සැළකිය යුතු මහජන අවධානයකට ලක් වී තිබේ.
අත්අඩංගුවට ගැනීමේ ස්වභාවය සහ ඉන් පසු ගොනු වීමට ඉඩ ඇති නෛතික කටයුතු පිළිබඳ පැහැදිලිකමක් සපයන නිල නිවේදනයක් නීතිය ක්රියාත්මක කරන බලධාරීන් නිකුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මෙය දිගින් දිගටම වාර්තා වන පුවතකි. නිල තොරතුරු ලැබෙත්ම Lanka Newspapers ආයතනය තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් යාවත්කාලීන තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.