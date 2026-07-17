Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ගබඩාකරු යතුරු භාරදීමකින් තොරව නිවාඩු ගැනීමෙන් මහනුවර නාගරික සේවා අඩාල වෙයි

17 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ගබඩාකරු යතුරු භාරදීමකින් තොරව නිවාඩු ගැනීමෙන් මහනුවර නාගරික සේවා අඩාල වෙයි

මහනුවර නගර සභාවේ (KMC) ඉන්ධන ගබඩාවට වගකිව යුතු ගබඩාකරු, පහසුකමේ යතුරු භාරදීමකින් තොරව නිවාඩු ලබා ගැනීම හේතුවෙන් බදාදා නාගරික මෙහෙයුම් අවුල් සහගත තත්ත්වයකට පත් වූ අතර, නිලධාරීන් හදිසි විසඳුම් සෙවීමට සිදු වූ අතර අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් අඩාල විය.

වාහන නතර වී සේවාවන් බාධාවට

ගබඩාකරුගේ අනපේක්ෂිත නොපැමිණීම KMC හිදී ක්ෂණික අර්බුදයක් ඇති කළ අතර, නිල වාහනවලට දෛනික මෙහෙයුම් සඳහා අවශ්‍ය ඉන්ධන ලබා ගැනීමට නොහැකි විය. කසළ එකතු කිරීම, නඩත්තු කටයුතු සහ සභාවේ වාහන රථවාහන ජාලය මත රඳා පවතින අනෙකුත් සාමාන්‍ය නාගරික සේවාවන් මෙම අගුළු දැමීමෙන් දරුණු ලෙස打撃 විය.

මෙම සිදුවීම නාගරික කාර්යමණ්ඩලය සහ පදිංචිකරුවන් අතර දැඩි කලකිරීමකට තුඩු දුන් අතර, ගබඩාවට ප්‍රවේශය නැවත ලබා ගැනීමට බලධාරීන් හදිසි විසඳුම් සෙව්ම හමුවේ මහනුවර නගරයේ දෛනික පරිපාලනය කිට්ටුවෙන්ම ස්ථගිතවිය.

නාගරික නිලධාරීන් අතර 緊張 ඉහළ යයි

ගබඩාකරු සොයා ගෙන යතුරු නැවත ලබා ගැනීමට ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් හදිසියේ ක්‍රියා කිරීමත් සමඟ, KMC තුළ තතු ඉක්මනින් ආතති සහගත කාලපරිච්ඡේදයකට මුහුණ දුන්නේය. නිවාඩු යාමට පෙර නිසි භාරදීමේ ක්‍රියාවලිය අනුගමනය නොකිරීම, සභාව තුළ අභ්‍යන්තර පරිපාලන ක්‍රමවේද සහ කාර්ය මණ්ඩල වගවීම පිළිබඳ බරපතල ප්‍රශ්න මතු කර ඇත.

ගබඩාකරු පිටත් වීමට පෙර සම්මත ක්‍රියාවලීන් අනුගමනය කළා නම් සම්පූර්ණයෙන්ම වළක්වා ගත හැකි වූ බව පෙන්වා දෙමින්, නාගරික නිලධාරීන් මෙම ක්‍රියාවලිය බිඳ වැටීම පිළිබඳ දැඩි කලකිරීමක් ප්‍රකාශ කළහ.

අභ්‍යන්තර අධීක්ෂණය පිළිබඳ ප්‍රශ්න

මෙම සිදුවීම ඉන්ධන ගබඩා වැනි තීරණාත්මක පහසුකම් කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් KMC හි පරිපාලන ක්‍රියාවලීන් පිළිබඳ සම්පූර්ණ සමාලෝචනයක් ඉල්ලා සිටීමට හේතු විය. එක් සේවකයෙකුගේ නොපැමිණීමකට සමස්ත නාගරික මෙහෙයුමක් අඩාල කිරීමේ හැකියාව තිබිය නොයුතු බව විවේචකයෝ පෙන්වා දෙති.

  • කසළ එකතු කිරීම ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය නාගරික සේවාවන් බාධාවට ලක් විය
  • ඉන්ධන ප්‍රවේශය අවහිර වීම හේතුවෙන් නිල වාහනවලට ක්‍රියාත්මක වීමට නොහැකි විය
  • ගබඩාකරු නිසි යතුරු භාරදීමේ ක්‍රියාවලියකින් තොරව පිටත් විය
  • KMC හි ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් තත්ත්වය ඉක්මනින් විසඳීමට වැඩෙන පීඩනයකට මුහුණ දුන්හ

සම්බන්ධ සේවකයාට ගත හැකි විනය ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් මහනුවර නගර සභාව තවමත් නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත. ඉදිරියේදී මෙවැනි සිදුවීම් ඇති නොවන පරිදි සභාව ශක්තිමත් ආරක්ෂිත ක්‍රියාමාර්ග ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස පදිංචිකරුවන් සහ සිවිල් සංවිධාන බලකරති.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්‍ර වෙයි: රෝගීන් 72,000 ඉක්මවා, මරණ 49 දක්වා ඉහළට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්‍ර වෙයි: රෝගීන් 72,000 ඉක්මවා, මරණ 49 දක්වා ඉහළට

ශ්‍රී ලංකාව මෙtahun වසරේ දරුණු ඩෙංගු වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, තහවුරු වූ සමස්ත රෝගී සංඛ්‍යාව 72,000 ඉක්මවා ගොස් ඇති බවත්, මරණ සංඛ්‍යාව අඛණ්ඩව ඉහළ යමින්…

17 Jul 2026 Discuss
එක්සත් ජනපදය ඉරානය කෙලින්ම ඉලක්ක කරයි: නෙතන්යාහු හරියටම සිතූ දේ ඉටු වූ හැටි Sinhala

එක්සත් ජනපදය ඉරානය කෙලින්ම ඉලක්ක කරයි: නෙතන්යාහු හරියටම සිතූ දේ ඉටු වූ හැටි

මැදපෙරදිග උපායමාර්ගික වෙනසක් ඊශ්‍රායල් අග්‍රාමාත්‍ය බෙන්යමින් නෙතන්යාහුට තම තීරණ සාධාරණීකරණය වූ බවක් දැනීමට සෑම හේතුවක්ම පවතී. ඊශ්‍රායල් හමුදාවේ ඕනෑකමින්…

17 Jul 2026 Discuss
නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ CCTV දෘඪ තැටි අධිකරණ වෛද්‍ය පරීක්ෂණය සඳහා මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයට භාර දෙයි Sinhala

නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ CCTV දෘඪ තැටි අධිකරණ වෛද්‍ය පරීක්ෂණය සඳහා මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයට භාර දෙයි

නේගම්බෝ බන්ධනාගාරය තුළ පටිගත කරන ලද වීදි කැමරා දර්ශන සංරක්ෂිත ඩිජිටල් වීඩියෝ රෙකෝඩර් (DVR) දෘඪ තැටි දෙකක් විශේෂඥ අධිකරණ වෛද්‍ය විශ්ලේෂණය සඳහා මොරටුව…

17 Jul 2026 Discuss