ජෆ්නා කිංග්ස් ෆ්රැන්චයිස් හිමිකරු ශ්රී ලංකා පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගනී
ලංකා ප්රිමියර් ලීග් තරගාවලියේ ජෆ්නා කිංග්ස් කණ්ඩායමේ හිමිකරුවෙකු නීතිය බලාත්මක කිරීමේ අධිකාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීමත් සමග ශ්රී ලාංකික ක්රිකට් ක්ෂේත්රයේ කැපී පෙනෙන පෞද්ගලිකත්වයක් දරන්නෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම දේශීය ක්රීඩා ප්රජාව කම්පනයට පත් කර ඇත.
ශ්රී ලංකා පොලිසිය ජෆ්නා කිංග්ස් ෆ්රැන්චයිස් හිමිකරුගේ අත්අඩංගුවට ගැනීම තහවුරු කළ නමුත්, චෝදනාවල ස්වභාවය සහ රඳවාගැනීමට හේතු වූ තත්ත්වයන් සම්බන්ධ සම්පූර්ණ තොරතුරු තවමත් අධිකාරීන් විසින් නිල වශයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත.
ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛ ටී20 ක්රිකට් තරගාවලිය වන ලංකා ප්රිමියර් ලීග්හි වඩාත්ම හඳුනාගත හැකි ෆ්රැන්චයිස් අතර ජෆ්නා කිංග්ස් ස්ථානගත වන අතර, දිවයිනපුරා විශේෂයෙන්ම උතුරු පළාතේ ආධාරකරුවන් අතර ශක්තිමත් රසිකයන් පිරිසක් ගොඩනගා ඇත.
එල්පීඑල් අවධානයට ලක් වෙයි
මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම ලංකා ප්රිමියර් ලීග්හි පාලන ව්යුහය සහ හිමිකාරිත්ව ව්යුහයන් පිළිබඳ බරපතල ප්රශ්න මතු කරයි. ලංකා ප්රිමියර් ලීග් තරගාවලිය ආරම්භයේ සිටම කලාපීය ක්රිකට් දිනදර්ශනයේ ප්රධාන ඉසව්වක් ලෙස ස්ථාපිත කර ගැනීමට වෙහෙස ගෙන ඇත.
අත්අඩංගුවට ගැනීමේ ප්රවෘත්තිය ක්රිකට් රසිකයන් සහ ක්රීඩා පරිපාලකයන් අතර පුළුල් සාකච්ඡාවකට තුඩු දී ඇති අතර, බොහෝ දෙනෙකු මෙම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය සහ ක්රිකට් නිලධාරීන් යන දෙඅංශයෙන්ම විනිවිදභාවය ඉල්ලා සිටිති.
ශ්රී ලංකා පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයාට එරෙහිව නිශ්චිත චෝදනා දක්වමින් සවිස්තරාත්මක රාජ්ය ප්රකාශයක් තවමත් නිකුත් කර නොමැත. වැඩිදුර විමර්ශන සිදුවෙමින් පවතින බව දැනගන්නට ඇත.
ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් ආයතනය මෙම වර්ධනය වන කතාව අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කරන අතර, නිල මූලාශ්රයන්ගෙන් වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙත්ම යාවත්කාලීන කිරීම් ලබා දෙනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.