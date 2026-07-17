හිටපු ශ්රී ලංකා පොලිස්පතිවරයා සැකකටයුතු සිය දිවි නසාගැනීමකින් මරණයට
ජ්යෙෂ්ඨ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ නිලධාරියෙකු ඛේදවාචකී තත්ත්වයක් යටතේ මරණයට
ශ්රී ලංකාවේ හිටපු පොලිස්පතිවරයා (IGP) සිය දිවි නසාගෙන ඇතැයි කියැවෙන අතර, මෙම සිදුවීම රටේ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ප්රජාව සහ දේශපාලන කවයන් දෙකම කළඹා දමමින් දැඩි කම්පනයක් ඇති කර තිබේ.
රටේ සමස්ත පොලිස් සේවයටම නායකත්වය දුන් විශ්රාමික පොලිස් ප්රධානියා, බලධාරීන් සැකකටයුතු සිය දිවි නසාගැනීමක් ලෙස සළකා බලන සිදුවීමකින් මරණයට පත් වී ඇතැයි වාර්තා වේ. විමර්ශන කටයුතු තවමත් කඩිනමින් සිදු වෙමින් පවතින අතර, මෙම සිදුවීම දේශීය හා ජාත්යන්තර මට්ටමෙන් පුළුල් අවධානයක් දිනාගනිමින් බොහෝ ප්රශ්න මතු කර ඇත.
සැලකිය යුතු මහජන පිළිගැනීමක් ලද පුද්ගලයෙකු
රටේ හිටපු ජ්යෙෂ්ඨතම පොලිස් නිලධාරියා ලෙස,故人 ශ්රී ලංකාවේ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ධුරාවලිය තුළ වඩාත්ම බලගතු හා ප්රකට ධුරයන්ගෙන් එකක් දරා සිටියේය. සමස්ත ශ්රී ලංකා පොලිස් සේවය අධීක්ෂණය කරන පොලිස්පති ධුරය, ජාතික ආරක්ෂාව සහ පොදු සාමය සඳහා ඉතාමත් තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.
ඔහුගේ මරණය පිළිබඳ පුවත නිලධාරීන්, හිටපු සගයන් සහ ජාතික සේවයේ ඔහුගේ වෘත්තීය ජීවිතය අනුගමනය කළ මහජනතාව අතර දැඩි කම්පනයේ ප්රකාශයන් ඇති කර ඇත.
විමර්ශන ආරම්භ වෙයි
මරණය සම්බන්ධ සම්පූර්ණ තත්ත්වය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත. එවැනි අවස්ථාවල දී කිසිදු අවසාන නිගමනයකට පැමිණීමට පෙර නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ බලධාරීන් සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් සිදු කිරීම සම්මත පිළිවෙතකි.
විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යෑමත් සම්බන්ධිත බලධාරීන් නිල ප්රකාශ නිකුත් කිරීමත් සමඟ තවදුරටත් විස්තර අනාවරණ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
භාවනාවේ මොහොතක්
ජාතික පොලිස් බලකායේ හිටපු ප්රධානියෙකුගේ අභාවය, ශ්රී ලංකාවේ ජනතාවට සේවය කරන ඉහළම මට්ටමේ රාජ්ය ආයතනවල ස්ථානගත වූ අයට මුහුණ දීමට සිදු වන පීඩනයන් හා අභියෝගයන් සම්බන්ධ පුළුල් ප්රතිසංලෝකනයකට අනිවාර්යයෙන්ම මග පාදයි.
ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් ආයතනය මෙම දිගින් දිගටම වර්ධනය වෙමින් පවතින පුවත අනුගමනය කරමින්, වඩාත් සත්යාපිත තොරතුරු ලැබෙත්ම යාවත්කාලීන තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම දිගටම කරගෙන යනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.