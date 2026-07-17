කරුණු පරීක්ෂාව: 'ශ්රී ලංකාව යළි ගොඩනැගීමේ' අරමුදලෙන් මිලියන ගණනක් වංචා කෙරුණාද?
'ශ්රී ලංකාව යළි ගොඩනැගීමේ' මුලපිරීම යටතේ එකතු කරන ලද මුදල් අවභාවිතයට හෝ වංචාවට ලක් වූ බවට සමාජ මාධ්යවල ව්යාප්ත වෙමින් පවතින චෝදනා, ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන් අතර පුළුල් සංවාදයකට සහ මහජන සැලකිල්ලකට තුඩු දී ඇත. එහෙත්, පවතින සාක්ෂි සමීපව විමර්ශනය කිරීමේදී, ප්රවේශමෙන් විමසා බැලීම අවශ්ය වන වඩාත් සංකීර්ණ චිත්රයක් හෙළිදරව් වේ.
චෝදනා මොනවාද?
විවිධ සමාජ මාධ්ය වේදිකාවල ව්යාප්ත වෙමින් පවතින සටහන් මගින් පෙන්වා දෙන්නේ, 'ශ්රී ලංකාව යළි ගොඩනැගීමේ' අරමුදලට පරිත්යාග කරන ලද සැලකිය යුතු මුදල් ප්රමාණයක් එහි අපේක්ෂිත අරමුණු කරා කිසිදා නොපැමිණි බවයි. මෙම මුලපිරීම පාලනය කිරීමට වගකිව යුතු අය විසින් සෘජු වංචාවක් සිදු කළ බවට සමහර පරිශීලකයින් චෝදනා එල්ල කරයි. රජය හා සම්බන්ධ මූල්ය වැඩසටහන් ගැන දැනටමත් සැකසහිත ආකල්පයක් ඇති පරිශීලකයින් අතර විශේෂයෙන් මෙම චෝදනා ප්රබල අවධානයක් ඇති කර ගෙන ඇත.
සාක්ෂිවලින් හෙළිවන්නේ කුමක්ද?
මෙම චෝදනා විමර්ශනය කළ කරුණු පරීක්ෂකයින් සොයාගත්තේ, වෛරල් සටහන්වල ඉදිරිපත් කෙරෙන ආකාරයෙන් ගත් කල, වංචාවක් සිදු වූ බව නිශ්චිතව තහවුරු කිරීමට ප්රමාණවත් සත්යාපිත සාක්ෂි ඒවායේ නොමැති බවයි. අරමුදලේ පරිපාලනය සම්බන්ධයෙන් විනිවිදභාවය හා වගවීම පිළිබඳ ප්රශ්න මහජන සැලකිල්ලේ නීත්යානුකූල අංශ ලෙස පැවතිය ද, සනාථ කළ අපරාධමය අවභාවිතයක් ලෙස නිගමනය කිරීමට ස්වාධීනව සත්යාපිත ලේඛනගත සාක්ෂි දැනට නොමැත.
විනිවිදභාවය වැදගත් වන්නේ ඇයි?
මෙම මතභේදය ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණයේ පුළුල් හා නොනිමි ගැටලුවක් ඉස්මතු කරයි — එනම් මහජන අරමුදල් වෙනුවෙන් එකතු කරන ලද මුදල් සඳහා ශක්තිමත්, පහසුවෙන් ප්රවේශ විය හැකි වාර්තාකරණ යාන්ත්රණයක් නොමැතිකමයි. පරිත්යාග කරන ලද හෝ වෙන් කරන ලද මුදල් වැය කෙරෙන ආකාරය පුරවැසියන්ට පහසුවෙන් සොයා ගත නොහැකි විට, අනුමාන හා අවිශ්වාසය ස්වාභාවිකවම හටගනී.
වගවීමේ රාමු දුර්වල හෝ අපාරදර්ශී වන විට, හොඳ අරමුණු ඇති රාජ්ය අරමුදල් පවා කීර්ති නාශ හානිවලට ගොදුරු වේ — සැබෑ වරදක් සිදු වී ඇත්ද යන්නෙන් ස්වාධීනව.
ප්රවේශමෙන් කටයුතු කරන ලෙස මහජනතාවට දැනුම්දීම
විශ්ලේෂකයින් හා කරුණු පරීක්ෂණ සංවිධාන, රාජ්ය ආයතන වලට එරෙහිව මූල්ය අවභාවිතය පිළිබඳ චෝදනා ඇතුළු ඕනෑම තොරතුරක් බෙදාගැනීමට පෙර විවේචනාත්මකව ඇගයීමට මහජනතාවට ඉල්ලා සිටී. සත්යාපනය නොකළ චෝදනා පුළුල් ලෙස බෙදාගැනීම මගින් මහජන විශ්වාසයට දිගුකාලීන හානියක් සිදු විය හැකි අතර, ශ්රී ලංකාවට සිදු කිරීමට අවශ්ය සැබෑ වගවීමේ සංවාද අඳුරු කළ හැකිය.
'ශ්රී ලංකාව යළි ගොඩනැගීමේ' අරමුදල පරිපාලනය කිරීමේ වගකීම් දරන බලධාරීන් හා අදාළ පාර්ශ්වයන් විසින් නිශ්චිත චෝදනාවලට සෘජුව ප්රතිචාර දක්වන සවිස්තරාත්මක මහජන ප්රකාශයක් තවමත් නිකුත් කර නොමැත. අරමුදල් එකතු කිරීම, වෙන් කිරීම සහ වැය කිරීම පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක මහජන හෙළිදරව් කිරීම් ඇතුළු වැඩිදුර විනිවිදභාවය, දැනට මහජන සැලකිල්ල අවුලුවාලන අවිනිශ්චිතතාව නිරාකරණය කිරීමට දීර්ඝ ලෙස ඉවහල් වනු ඇත.
ශ්රී ලංකාව ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් වීමේ දුෂ්කර ගමන ඉදිරියට ගෙන යන විට, සෑම රාජ්ය මූල්ය මුලපිරීමකම අඛණ්ඩතාව ඉමහත් බරක් දරයි. පුරවැසියන්ට පැහැදිලි පිළිතුරු ලැබිය යුතු අතර, ආයතනවලට එම අපේක්ෂාව සපුරාලීමට නැගී සිටිය යුතුය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.