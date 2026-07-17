දේශව්යාපී ඩෙංගු රෝගීන් 73,000 ඉක්මවූ අතර මරණ සංඛ්යාව 50 දක්වා ඉහළ යයි
දිවයින පුරා ඩෙංගු ව්යාප්තිය අනතුරුදායක මට්ටමකට
ශ්රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු උණ වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මරණ සංඛ්යාව 50 දක්වා ඉහළ ගොස් දිවයිනේ සියලු ප්රදේශ හරහා තහවුරු වූ රෝගීන් සංඛ්යාව 73,000 ඉක්මවා ඇති බව වාර්තා වේ. මෙම තත්ත්වය බලධාරීන් සහ වෛද්ය විශේෂඥයන් අතර දැඩි මහජන සෞඛ්ය සැලකිල්ලක් ඇති කර තිබේ.
ක්ෂණික අවධානය අවශ්ය කරන අර්බුදයක්
මෙම වසංගතයේ පරිමාණය, මෑත කාලය තුළ රට අත්විඳි දරුණුතම ඩෙංගු ව්යාප්තීන්ගෙන් එකක් බව සංඥා කරයි. නාගරික හා ග්රාමීය ප්රජාවන් යන දෙඅංශයෙන්ම දිගින් දිගටම නව ආසාදිතයන් වාර්තා වෙමින් තිබීම හේතුවෙන් රෝහල් සම්පත් ඉක්මවා යන අතර ජාතික සෞඛ්ය සේවා පද්ධතිය කෙරෙහිද දැඩි පීඩනයක් ඇති වෙමින් ඇති බව සෞඛ්ය නිලධාරීන් ගැඹුරු සැලකිල්ලෙන් පෙන්වා දෙයි.
Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ටනය හරහා බෝ වන ඩෙංගු උණ රෝගය, නිවාස අවට, ඉදිකිරීම් භූමිවල සහ නිසි ලෙස නඩත්තු නොකළ ජලාපවාහන පද්ධතිවල බහුලව දක්නට ලැබෙන එකතු වූ ජලය තුළ ශීඝ්රයෙන් වර්ධනය වේ. ශ්රී ලංකාවේ වාර්ෂික වර්ෂාපතන රටාවන් ඓතිහාසිකව මදුරුවන් ප්රජනනය ඉහළ යාමට හේතු වී ඇති අතර, වත්මන් වසංගතය ද එම තත්ත්වයන් ඉතාම භයානක ආකාරයෙන් ප්රකාශ වීමක් ලෙස පෙනේ.
මහජනතාව දැනගත යුතු කරුණු
නිවාස අවට මදුරු රැඳවීමේ ස්ථාන අවම කර ගැනීම සඳහා ශ්රී ලාංකිකයන් ක්ෂණික වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙස සෞඛ්ය බලධාරීන් අවධාරයෙන් ඉල්ලා සිටිති. ප්රධාන නිර්දේශ අතර:
- ජල ගබඩා භාජන නිතිපතා හිස් කර පිරිසිදු කිරීම
- මල් පැල, රබර් රෝද සහ වෙනත් භාජනවල එකතු වූ ජලය ඉවත් කිරීම
- මදුරු විකර්ෂකයන් සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් පැළඳිලි භාවිත කිරීම
- දැඩි උණ, දරුණු හිස් කැකුළ හෝ සන්ධි වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ ඇති වූ විට ඉක්මනින් වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම
ක්ෂණික ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස බලධාරීන්ට බලකෙරේ
දිවයිනේ සෑම ප්රදේශයකම දුම් දැමීමේ වැඩසටහන් තීව්ර කිරීමට සහ ප්රමාදයකින් තොරව මහජන දැනුවත් කිරීමේ ව්යාපාර ශක්තිමත් කිරීමට සෞඛ්ය අමාත්යාංශය හා ස්ථානීය රාජ්ය ආයතන කෙරෙහි වෛද්ය විශේෂඥයන් සහ ප්රජා නායකයන් ඉල්ලීම් කරයි. රෝගීන් සංඛ්යාව දැනටමත් 73,000 ඉක්මවා ඇති බැවින්, මරණ සංඛ්යාව තවදුරටත් ඉහළ යාම වැළැක්වීමට නම් සම්බන්ධීකෘත ක්ෂිප්ර ක්රියාමාර්ගයක් අත්යවශ්ය බව සලකනු ලැබේ.
ඩෙංගු රෝගය වැළැක්විය හැකි රෝගයක් බවත්, රෝගය පැතිරීම මැඩ පැවැත්වීම සඳහා ලබා ගත හැකි ඵලදායිතම ක්රමවේදයන්ගෙන් එකක් ලෙස ප්රජනනය ස්ථාන විනාශ කිරීමේ ප්රජා සහභාගිත්වය ඉතා වැදගත් වන බවත් ශ්රී ලාංකිකයන්ට මෙයින් සිහිපත් කරනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.