Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ලෝක කුසලාන අර්ධ අවසන් පොරයේ එංගලන්තයට එරෙහිව ජය ගැනීමෙන් පසු අර්ජන්ටිනා ක්‍රීඩකයෝ අවුල් සහගත අභියෝගයක් ලෙස ෆෝක්ලන්ඩ් දූපත් කොඩිය ඔසවති

16 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ලෝක කුසලාන අර්ධ අවසන් පොරයේ එංගලන්තයට එරෙහිව ජය ගැනීමෙන් පසු අර්ජන්ටිනා ක්‍රීඩකයෝ අවුල් සහගත අභියෝගයක් ලෙස ෆෝක්ලන්ඩ් දූපත් කොඩිය ඔසවති

FIFA ලෝක කුසලාන අර්ධ අවසන් පොරයේදී එංගලන්තයට එරෙහිව 2-1 ක ආපසු හැරීමේ劇ජයක් ලබා ගැනීමෙන් පසු, අර්ජන්ටිනා පාපන්දු ක්‍රීඩකයෝ නැවතත් මතභේදාත්මක තත්ත්වයකට ඉඩ සැලසූහ. එහිදී සමහර ක්‍රීඩකයෝ, එරට දෙකක් අතර ඉතාමත් සංවේදී ගැටළු කාරණයක් වන ෆෝක්ලන්ඩ් දූපත් සම්බන්ධ කොඩියක් ප්‍රදර්ශනය කරමින් ජය සැමරූහ.

ඉතිහාසයෙන් බරවූ ජයග්‍රහණයක්

මෙම තරගය දශක ගණනාවක ඓතිහාසික 緊張භාවයෙන් ඔබ්බෙන් ගියේ, අර්ජන්ටිනාව 1-0 ක පසුබෑමක් ජය ගෙන සිහිගන්වන අර්ධ අවසන් ජයග්‍රහණයක් දිනා ගැනීමෙනි. නමුත් අවසන් විනිශ්චය නාද කිරීමෙන් පසු පෙනී ගිය දර්ශනයන්ය ව්‍යාප්ත අවධානයට හා තියුණු විවේචනයට ලක්වූයේ, ක්‍රීඩකයෝ කිහිප දෙනෙකු අර්ජන්ටිනාවේ "ලාස් මල්විනාස්" ලෙස හඳුන්වන ෆෝක්ලන්ඩ් දූපත් ගැන සඳහන් කොඩියක් ඔසවා, ඉංග්‍රීසි ප්‍රතිවාදීන් කෙරෙහිම ඉලක්ක කළ හිතාමතා දේශපාලන අභිෂේකයක් ලෙස බහුලව අර්ථ නිරූපණය කළ දෙයක් සිදු කළ නිසාය.

ගැඹුරු මූලයන් ඇති තරඟකාරිත්වය

අර්ජන්ටිනාව හා එංගලන්තය අතර පාපන්දු ක්‍රීඩාංගනයේ ඇති තරඟකාරිත්වය ක්‍රීඩාව ඉක්මවා ගොස් ඇත. 1982 වසරේ ෆෝක්ලන්ඩ් දූපත් වෙනුවෙන් රට දෙකක් සටන් කළ ඒ කෙටි නමුත් ලේ වැකිලුණු යුද්ධය, දෙපසින්ම සිය ගණනක් ජීවිත ගිලිහෙන්නට හේතුවූ අතර, එය සෑම ජාතියකම ජාතික සිහිනයේ ස්ථිර කැළලක් ඉතිරි කළේය. ඒ ඉතිහාසය ඉන් පසු දෙපාර්ශ්වය අතර ඇතිවූ සෑම සාරු ගැටීමකටම දිගු සෙවනැල්ලක් දමා ඇත.

අර්ජන්ටිනා ක්‍රීඩකයන්ගේ 身振ය ක්‍රීඩා සැමරුම් සීමාවන් හා දේශපාලන සංකේතවාදය පාපන්දු ක්‍රීඩාංගනයට ගෙන ඒමේ සාධාරණත්වය පිළිබඳ විවාදය ක්ෂණිකව නැවත ඇවිලවීය. සමහරු එය අනවශ්‍ය ලෙස ගිනි ගන්වන ක්‍රියාවක් ලෙස හෙළා දූෂ්‍ය කළ අතර, තවත් සමහරු එය පාපන්දුවෙන් ඔබ්බට ගිය ගැඹුරු ජාතික හැඟීමක ප්‍රකාශනයක් ලෙස දුටුහ.

දෙපාර්ශ්වයෙන්ම ප්‍රතිචාර

සිදුවීම ඉංග්‍රීසි නිලධාරීන් හා සහාය දක්වන්නන් ගෙන් ක්ෂණික හෙළා දැකීමකට ලක්වූ අතර, ඔවුහු ජවානයන් බොහොමයක ජීවිත ගෙවා ගත් ඛේදවාචකයක් සූරා ගනිමින් සැමරීම පැහැදිලි සීමාවක් ඉක්මවා ගිය බව තර්ක කළහ. මේ අතර, අර්ජන්ටිනා සහාය දක්වන්නෝ බොහෝ දුරට ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩකයන්ට හිතවත් ස්ථාවරයක් ගත් අතර, කොඩිය සතුරු ක්‍රියාවකට නොව ජාතික ආඩම්බරයේ ප්‍රකාශනයකට ලක් කළහ.

ෆීෆා සංවිධානය කොඩිය සම්බන්ධව හෝ සම්බන්ධ ක්‍රීඩකයන්ට එරෙහිව කිසියම් විනය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගනු ලැබේද යන්න පිළිබඳව තවමත් නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.

පාපන්දු හා දේශපාලනය ගැටේ

මෙම සිදුවීම, සෑම දෙනාටම ආයාචනා කරන ස්වාභාවයක් ඇතත්, පාපන්දු ක්‍රීඩාව ජාතීන් හැඩ ගැස්වන දේශපාලන හා ඓතිහාසික ධාරාවන්ගෙන් කිසිවිටෙකත් සැබවින්ම ස්වාධීන නොවන බවේ පැහැදිලි සිහිගන්වීමක් ලෙස කටයුතු කරයි. ලෝක ක්‍රීඩාවේ අර්ජන්ටිනාව හා එංගලන්තය අතර ඇති තරඟකාරිත්වය තරම් චිත්තවේගීය බරක් දරන තරඟකාරිත්වයන් ස්වල්ප ගණනකි. මෙවැනි සිදුවීම් ඒ සාරු ගැටීම ගෝල හා ජයග්‍රහණ ගැන පමණක් නොව, අනන්‍යතාවය හා මතකය ගැනද සමාන ලෙස වෙනස් නොවී ඉතිරි කරවයි.

අර්ජන්ටිනාව ලෝක කුසලාන අවසන් පොරය කරා ගමන් කරන විට, ක්‍රීඩාංගනය තුළද ඉන් පිටතද, පාපන්දු ලෝකය සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්දියාවේ ජාතික ආරක්ෂක උපදේශක ඩොවාල් ශ්‍රී ලංකාව සහ BIMSTEC හවුල්කරුවන් සමඟ ඉහළ මට්ටමේ ආරක්ෂක සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ඉන්දියාවේ ජාතික ආරක්ෂක උපදේශක ඩොවාල් ශ්‍රී ලංකාව සහ BIMSTEC හවුල්කරුවන් සමඟ ඉහළ මට්ටමේ ආරක්ෂක සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාවේ ජාතික ආරක්ෂක උපදේශක අජිත් ඩොවාල්, වැදගත් BIMSTEC ජාතික ආරක්ෂක සමුළුවකට පෙර, ශ්‍රී ලංකාව, තායිලන්තය, බංග්ලාදේශය සහ මියන්මාරය යන රටවල ජ්‍යෙෂ්ඨ ආරක්ෂක…

16 Jul 2026 Discuss
උබර් සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වදේශීකරණ ක්‍රියාවලිය නිල වශයෙන් සම්පූර්ණ කරයි; මෙරට නියාමනය යටතට මෙහෙයුම් ගෙනෙයි Sinhala

උබර් සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වදේශීකරණ ක්‍රියාවලිය නිල වශයෙන් සම්පූර්ණ කරයි; මෙරට නියාමනය යටතට මෙහෙයුම් ගෙනෙයි

රථවාහන සේවා ක්ෂේත්‍රයේ යෝධයා වන උබර් සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ තම ස්වදේශීකරණ ක්‍රියාවලිය සාර්ථකව සම්පූර්ණ කර ඇති අතර, මෙය රටේ නියාමන හා බදු රාමුව තුළ කටයුතු කිරීමේ…

16 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සුවිශේෂී 250 MW ජාතික විදුලි බල ජාල බැටරි ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා ගෝලීය ආයෝජකයින් ආරාධනා කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සුවිශේෂී 250 MW ජාතික විදුලි බල ජාල බැටරි ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා ගෝලීය ආයෝජකයින් ආරාධනා කරයි

ශ්‍රී ලංකාව, දිවයිනේ පිරිසිදු හා විශ්වාසදායක විදුලි සැපයුම සඳහා වූ ප්‍රයත්නයේ තීරණාත්මක පියවරක් ලෙස විශේෂඥයින් විසින් හඳුන්වනු ලබන සුවිශේෂී බලශක්ති යටිතල…

16 Jul 2026 Discuss