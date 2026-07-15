රාජ්ය වාහන අනිසි භාවිතය සම්බන්ධයෙන් විමල් වීරවංශගේ සහෝදරයා අත්අඩංගුවට
හිටපු ඇමතිවරයා සහ ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක විමල් වීරවංශගේ සහෝදරයා වන සරත් වීරවංශ, රාජ්ය වාහන අනිසි ලෙස භාවිත කළ බවට කරන ලද චෝදනා සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ.
රජයට අයත් වාහන අයුතු ලෙස භාවිත කිරීම පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් ආශ්රයෙන් සරත් වීරවංශ අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලිසිය නිවේදනය කළේය.
ශ්රී ලංකාවේ හිටපු දේශපාලන පිළිවෙතෙහි සාමාජිකයන්ට සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ට එරෙහිව ක්රියාත්මක නෛතික පරීක්ෂණ මාලාවක නවතම ප්රතිඵලයක් ලෙස මෙම සිදුවීම සලකනු ලබන අතර, රාජ්ය සම්පත් අවභාවිත කළ බවට කරන ලද චෝදනා විමර්ශනය කිරීමේ කටයුතු බලධාරීන් විසින් දිගින් දිගටම ක්රියාත්මක කරනු ලැබේ.
කැපී පෙනෙන සහ නොතැකීමෙන් කතා කරන දේශපාලන චරිතයක් වන විමල් වීරවංශ, ඉකුත් කාලයේ කැබිනට් ඇමතිවරයෙකු ලෙස කටයුතු කළ අතර, අනුප්රාප්තික රජයන්ට එරෙහිව හඬ නඟා ලද විවේචකයෙකු ලෙස ද ඔහු ප්රසිද්ධය. හිටපු ඇමතිවරයාගේ ඉහළ මහජන ප්රතිරූපය හේතුවෙන් ඔහුගේ සහෝදරයාගේ අත්අඩංගුවට ගැනීම සැලකිය යුතු දේශපාලන අවධානයක් ආකර්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
රාජ්ය වාහන අනිසි භාවිතය සම්බන්ධ නිශ්චිත තත්ත්වයන් සහ අත්අඩංගුවට ගැනීමට හේතු වූ සිදුවීම් අනුක්රමය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර, පරීක්ෂණය ඉදිරියට ගෙන යන විට අනාවරණය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
නඩුව දැනට ක්රියාකාරීව විමර්ශනය කෙරෙමින් පවතින බවත්, අමතර තොරතුරු නිසි කාලයකදී මහජනතාව වෙත නිකුත් කරනු ලබනු ඇතැයිත් පොලිසිය පෙන්වා දී ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.