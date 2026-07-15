Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රාජ්‍ය වාහන අනිසි භාවිතය සම්බන්ධයෙන් විමල් වීරවංශගේ සහෝදරයා අත්අඩංගුවට

15 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රාජ්‍ය වාහන අනිසි භාවිතය සම්බන්ධයෙන් විමල් වීරවංශගේ සහෝදරයා අත්අඩංගුවට

හිටපු ඇමතිවරයා සහ ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක විමල් වීරවංශගේ සහෝදරයා වන සරත් වීරවංශ, රාජ්‍ය වාහන අනිසි ලෙස භාවිත කළ බවට කරන ලද චෝදනා සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ.

රජයට අයත් වාහන අයුතු ලෙස භාවිත කිරීම පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් ආශ්‍රයෙන් සරත් වීරවංශ අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලිසිය නිවේදනය කළේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු දේශපාලන පිළිවෙතෙහි සාමාජිකයන්ට සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක නෛතික පරීක්ෂණ මාලාවක නවතම ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මෙම සිදුවීම සලකනු ලබන අතර, රාජ්‍ය සම්පත් අවභාවිත කළ බවට කරන ලද චෝදනා විමර්ශනය කිරීමේ කටයුතු බලධාරීන් විසින් දිගින් දිගටම ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.

කැපී පෙනෙන සහ නොතැකීමෙන් කතා කරන දේශපාලන චරිතයක් වන විමල් වීරවංශ, ඉකුත් කාලයේ කැබිනට් ඇමතිවරයෙකු ලෙස කටයුතු කළ අතර, අනුප්‍රාප්තික රජයන්ට එරෙහිව හඬ නඟා ලද විවේචකයෙකු ලෙස ද ඔහු ප්‍රසිද්ධය. හිටපු ඇමතිවරයාගේ ඉහළ මහජන ප්‍රතිරූපය හේතුවෙන් ඔහුගේ සහෝදරයාගේ අත්අඩංගුවට ගැනීම සැලකිය යුතු දේශපාලන අවධානයක් ආකර්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

රාජ්‍ය වාහන අනිසි භාවිතය සම්බන්ධ නිශ්චිත තත්ත්වයන් සහ අත්අඩංගුවට ගැනීමට හේතු වූ සිදුවීම් අනුක්‍රමය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර, පරීක්ෂණය ඉදිරියට ගෙන යන විට අනාවරණය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

නඩුව දැනට ක්‍රියාකාරීව විමර්ශනය කෙරෙමින් පවතින බවත්, අමතර තොරතුරු නිසි කාලයකදී මහජනතාව වෙත නිකුත් කරනු ලබනු ඇතැයිත් පොලිසිය පෙන්වා දී ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මැතිවරණ පවත්වන තුරු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ICC මණ්ඩල නියෝජනයෙන් බැහැර වනු ඇතැයි ICC අනතුරු අඟවයි Sinhala

මැතිවරණ පවත්වන තුරු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ICC මණ්ඩල නියෝජනයෙන් බැහැර වනු ඇතැයි ICC අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (SLC) ආයතනය ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ (ICC) මණ්ඩල නියෝජනයෙන් තවදුරටත් බැහැර කර ඇති අතර, නිසි මැතිවරණ ක්‍රියාවලියක් සිදු නොකරන තාක් මෙම…

15 Jul 2026 Discuss
2025 සිට සිගරට් බදු අඩු කිරීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට රුපියල් බිලියන 25කට අධික බදු ආදායමක් අහිමිවෙයි Sinhala

2025 සිට සිගරට් බදු අඩු කිරීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට රුපියල් බිලියන 25කට අධික බදු ආදායමක් අහිමිවෙයි

ශ්‍රී ලංකා මිරර් වාර්තා කළ තොරතුරු වලට අනුව, සිගරට් මත අය කෙරෙන සුරාබදු අඩු කිරීමත් සමඟ 2025 සිට ශ්‍රී ලංකාවට රුපියල් බිලියන 25කට අධික බදු ආදාය හිඟයක් සිදුව…

15 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවට සැලකිය යුතු තීරු බදු සහනයක් ලැබීමට නියමිත බව ඇඟවෙද්දී එක්සත් ජනපද තානාපතිවරයා 'සුබ ආරංචියක්' පිළිබඳ ඉඟියක් දෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට සැලකිය යුතු තීරු බදු සහනයක් ලැබීමට නියමිත බව ඇඟවෙද්දී එක්සත් ජනපද තානාපතිවරයා 'සුබ ආරංචියක්' පිළිබඳ ඉඟියක් දෙයි

එක්සත් ජනපදය සමඟ වන වෙළඳ සබඳතාවයේ සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව ශ්‍රී ලංකාවට උදා වී තිබිය හැකි අතර, රටේ තානාපතිවරයා තීරු බදු ක්ෂේත්‍රයේ ධනාත්මක…

15 Jul 2026 Discuss