Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විෂන් කෙයාර් කොළඹ ටෙනිස් ශූරතාවලියේ 12 වයස් යට ශූරයන් ලෙස තිෂ්යා සහ කාශ්‍යා කිරුළු පළඳිති

15 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විෂන් කෙයාර් කොළඹ ටෙනිස් ශූරතාවලියේ 12 වයස් යට ශූරයන් ලෙස තිෂ්යා සහ කාශ්‍යා කිරුළු පළඳිති

ශ්‍රී ලංකා ටෙනිස් සංගමයේ මැටි තණතීරුවල පැවැති විෂන් කෙයාර් කොළඹ ශූරතාවලිය 2026 හිදී 12 වයස් යට තනි ක්‍රීඩා ශූරතා දිනා ගනිමින් තරුණ ටෙනිස් ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙකු දේශීය පරිපථයේ තම පැමිණීම දැනුම් දී ඇත.

තරුණ ශූරයන් බිහිවෙති

විශාඛා විද්‍යාලයේ තිෂ්යා බණගල ගැහැණු ළමයින්ගේ 12 වයස් යට තනි ශූරතාව දිනා ගත් අතර, කොළඹ ජාත්‍යන්තර පාසලේ කාශ්‍යා සේනාවිරත්න පිරිමි ළමයින්ගේ සමාන අංශයෙන් ජයග්‍රහණය ළගා කර ගත් අතර, ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනාම තම වයස් කාණ්ඩය සඳහා සුවිශේෂ කුසලතාවක් සහ සංයමයක් ප්‍රදර්ශනය කළහ.

රටේ ප්‍රමුඛතම කනිෂ්ඨ ටෙනිස් තරඟාවලිවලින් එකක් වන කොළඹ ශූරතාවලිය, ශ්‍රී ලංකාවේ දක්ෂතම තරුණ ක්‍රීඩා පිළිබඳ හිමිකරුවන්ට තරඟකාරී වේදිකාවක් මත තම හැකියාවන් ප්‍රදර්ශනය කිරීමේ අවස්ථාවක් නැවතත් සලසා දී ඇත.

දීප්තිමත් පසුබිමක්

ශ්‍රී ලංකා ටෙනිස් සංගමයේ මැටි තණතීරුවල පැවති මෙම තරඟාවලිය සියලු සහභාගිවන්නන්ගේ තාක්ෂණික හැකියාව සහ ශාරීරික දැඩිකම පරීක්ෂාවට ලක් කරන තත්ත්වයන් සලසා දුන් අතර, එය තිෂ්යා සහ කාශ්‍යාගේ ජයග්‍රහණයන් තවදුරටත් ආකර්ශනීය කරන ලදී.

මාතෘ අනුග්‍රාහකත්වය ලෙස විෂන් කෙයාර් සහාය ලබන මෙම ශූරතාවලිය, දිවයිනේ මුල් මට්ටමේ ටෙනිස් දක්ෂතාව පෝෂණය කිරීමෙහිලා තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරමින්, ළාබාල ක්‍රීඩකයින්ට කුඩා වයසේ සිටම අර්ථවත් මට්ටමින් තරඟ කිරීමේ අවස්ථාව ලබා දෙමින් පවතී.

ඉදිරි වසරවලදී ශ්‍රී ලාංකික කනිෂ්ඨ ටෙනිස් කවයන්හිදී ශූරයන් දෙදෙනාම ඔවුන්ගේ දියුණුව කරා ඉදිරිපත් වෙද්දී, ඔවුන් නිරීක්ෂණය කළ යුතු ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු බවට සැකයක් නැත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ අර්බුදය: දක්ෂ කම්කරුවන් 10,000ක් හදිසියේ අවශ්‍යව ඇත Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ අර්බුදය: දක්ෂ කම්කරුවන් 10,000ක් හදිසියේ අවශ්‍යව ඇත

ශ්‍රී ලංකාවේ වේගයෙන් ඉදිරියට යන ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය දැඩි ශ්‍රම අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, කර්මාන්තයේ වේගවත් වර්ධනය පවත්වා ගැනීමට අවශ්‍ය දක්ෂ වෘත්තිකයන්…

15 Jul 2026 Discuss
2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේදී ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ආදායම 12%කින් පහත වැටේ — පරිහානිය ආපසු හැරවීමට ඉහළ පෙළේ සංචාරකයන්誘致 කිරීමේ උපාය මාර්ගයට කර්මාන්තය මුල බදී Sinhala

2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේදී ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ආදායම 12%කින් පහත වැටේ — පරිහානිය ආපසු හැරවීමට ඉහළ පෙළේ සංචාරකයන්誘致 කිරීමේ උපාය මාර්ගයට කර්මාන්තය මුල බදී

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය 2026 වර්ෂයේ දී සැලකිය යුතු පසුබෑමකට ලක් වී ඇති අතර, වර්ෂයේ පළමු මාස හය තුළ කර්මාන්තයෙන් ලැබෙන විදේශ විනිමය ආදායම 12%කින් අඩු වී…

15 Jul 2026 Discuss
වංචාව, අසාර්ථකත්වය සහ ඛේදවාචකය: ශ්‍රී ලංකාවේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ඩොලර් මිලියන 2.5 කුම්භකෝණය පිළිබඳ කම්පනකාරී කතාව Sinhala

වංචාව, අසාර්ථකත්වය සහ ඛේදවාචකය: ශ්‍රී ලංකාවේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ඩොලර් මිලියන 2.5 කුම්භකෝණය පිළිබඳ කම්පනකාරී කතාව

මුදල් අමාත්‍යාංශයේ සයිබර් අපරාධ වංචාව පිළිබඳ කම්පනකාරී COPF වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් වේ ජූලි 10 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවේ දී මේසගත කරන ලද, ඕස්ට්‍රේලියාවට…

15 Jul 2026 Discuss