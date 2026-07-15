විෂන් කෙයාර් කොළඹ ටෙනිස් ශූරතාවලියේ 12 වයස් යට ශූරයන් ලෙස තිෂ්යා සහ කාශ්යා කිරුළු පළඳිති
ශ්රී ලංකා ටෙනිස් සංගමයේ මැටි තණතීරුවල පැවැති විෂන් කෙයාර් කොළඹ ශූරතාවලිය 2026 හිදී 12 වයස් යට තනි ක්රීඩා ශූරතා දිනා ගනිමින් තරුණ ටෙනිස් ක්රීඩකයින් දෙදෙනෙකු දේශීය පරිපථයේ තම පැමිණීම දැනුම් දී ඇත.
තරුණ ශූරයන් බිහිවෙති
විශාඛා විද්යාලයේ තිෂ්යා බණගල ගැහැණු ළමයින්ගේ 12 වයස් යට තනි ශූරතාව දිනා ගත් අතර, කොළඹ ජාත්යන්තර පාසලේ කාශ්යා සේනාවිරත්න පිරිමි ළමයින්ගේ සමාන අංශයෙන් ජයග්රහණය ළගා කර ගත් අතර, ක්රීඩකයින් දෙදෙනාම තම වයස් කාණ්ඩය සඳහා සුවිශේෂ කුසලතාවක් සහ සංයමයක් ප්රදර්ශනය කළහ.
රටේ ප්රමුඛතම කනිෂ්ඨ ටෙනිස් තරඟාවලිවලින් එකක් වන කොළඹ ශූරතාවලිය, ශ්රී ලංකාවේ දක්ෂතම තරුණ ක්රීඩා පිළිබඳ හිමිකරුවන්ට තරඟකාරී වේදිකාවක් මත තම හැකියාවන් ප්රදර්ශනය කිරීමේ අවස්ථාවක් නැවතත් සලසා දී ඇත.
දීප්තිමත් පසුබිමක්
ශ්රී ලංකා ටෙනිස් සංගමයේ මැටි තණතීරුවල පැවති මෙම තරඟාවලිය සියලු සහභාගිවන්නන්ගේ තාක්ෂණික හැකියාව සහ ශාරීරික දැඩිකම පරීක්ෂාවට ලක් කරන තත්ත්වයන් සලසා දුන් අතර, එය තිෂ්යා සහ කාශ්යාගේ ජයග්රහණයන් තවදුරටත් ආකර්ශනීය කරන ලදී.
මාතෘ අනුග්රාහකත්වය ලෙස විෂන් කෙයාර් සහාය ලබන මෙම ශූරතාවලිය, දිවයිනේ මුල් මට්ටමේ ටෙනිස් දක්ෂතාව පෝෂණය කිරීමෙහිලා තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරමින්, ළාබාල ක්රීඩකයින්ට කුඩා වයසේ සිටම අර්ථවත් මට්ටමින් තරඟ කිරීමේ අවස්ථාව ලබා දෙමින් පවතී.
ඉදිරි වසරවලදී ශ්රී ලාංකික කනිෂ්ඨ ටෙනිස් කවයන්හිදී ශූරයන් දෙදෙනාම ඔවුන්ගේ දියුණුව කරා ඉදිරිපත් වෙද්දී, ඔවුන් නිරීක්ෂණය කළ යුතු ක්රීඩකයන් දෙදෙනෙකු බවට සැකයක් නැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.