Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වංචාව, අසාර්ථකත්වය සහ ඛේදවාචකය: ශ්‍රී ලංකාවේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ඩොලර් මිලියන 2.5 කුම්භකෝණය පිළිබඳ කම්පනකාරී කතාව

15 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වංචාව, අසාර්ථකත්වය සහ ඛේදවාචකය: ශ්‍රී ලංකාවේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ඩොලර් මිලියන 2.5 කුම්භකෝණය පිළිබඳ කම්පනකාරී කතාව

මුදල් අමාත්‍යාංශයේ සයිබර් අපරාධ වංචාව පිළිබඳ කම්පනකාරී COPF වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් වේ

ජූලි 10 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවේ දී මේසගත කරන ලද, ඕස්ට්‍රේලියාවට ගෙවිය යුතු ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2.5 ක ණය ආපසු ගෙවීමකට සම්බන්ධ සයිබර් අපරාධ වංචාවක් පිළිබඳ පොදු මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ (COPF) නවතම සොයාගැනීම් වාර්තාවෙන්, ආයතනික අසාර්ථකත්වය, නොසැලකිල්ල සහ මානවීය පීඩාව පිළිබඳ ගැඹුරු කනස්සල්ලක් ජනිත කරන චිත්‍රයක් ඉදිරිපත් වී ඇත.

නොවගකීම සහ නොහැකියාව මුල් වූ කුම්භකෝණයක්

COPF වාර්තාව, නිල වශයෙන් ඕස්ට්‍රේලියාවට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2.5 ක ණය ආපසු ගෙවීමේ සයිබර් අපරාධයට සම්බන්ධ වංචාව ලෙස නම් කර ඇති අතර, රාජ්‍ය මූල්‍ය සම්පත්වල සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් සංකීර්ණ සයිබර් අපරාධ සැලසුමකට ගොදුරු වීමට ඉඩ සලසා ලද මුදල් අමාත්‍යාංශය තුළ රජ කරන අසාර්ථකත්වයන්ගේ දිගු ලැයිස්තුවක් හෙළිදරව් කර ඇත.

සොයාගැනීම් මගින් රට‍ේ වඩාත් තීරණාත්මක රාජ්‍ය ආයතනයක් වන මුදල් අමාත්‍යාංශය තුළ අධීක්ෂණය සහ වගවීම දැඩි ලෙස බිඳ වැටී ඇති බව ඉස්මතු වන අතර, රාජ්‍ය අරමුදල් — විශේෂයෙන් ජාත්‍යන්තර ණය ගනුදෙනු ආශ්‍රිත ඒවා — ආරක්ෂා කිරීමට ගෙන ඇති ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද පිළිබඳ බරපතල ප්‍රශ්න මතු කරයි.

මහජන විශ්වාසය ඛණ්ඩනය වීම

රටේ ණය බැඳීම් හා සම්බන්ධ ආර්ථික දුෂ්කරතා සහ ෙකොපමණ කල් ඉවසිලිවන්ත ජනතාවට, මෙම හෙළිදරව්වීම් දිගු ශෝකයකි. කාරක සභාව නොවගකීම සහ නොහැකියාව ලෙස හඳුන්වන ක්‍රියා හේතුවෙන් රාජ්‍ය අරමුදලින් ඩොලර් මිලියන ගණනක් නාස්ති වීම, ජාතික ආර්ථික අර්බුදය තුළ දැඩි කැපකිරීම් කළ පුරවැසියන්ට සිදු කළ ද්‍රෝහිකමකි.

  • ඕස්ට්‍රේලියාව සඳහා නියමිත ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2.5 ක ණය ගෙවීමක් සයිබර් අපරාධ හා සම්බන්ධ වංචාවකට ගොදුරු විය.
  • COPF වාර්තාව ජූලි 10 වැනිදා නිල වශයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදී.
  • කාරක සභාවේ සොයාගැනීම් මගින් මුදල් අමාත්‍යාංශය තුළ අධීක්ෂණයේ බරපතල ඇනහිටීම් ඉස්මතු කෙරේ.
  • වාර්තාව නොවගකීමේ හා නීතිරීතිවලට නොගරු කිරීමේ රටාවක් විස්තර කරයි.

වගවීම ඉල්ලා සිටීම

මෙම වාර්තාවේ සොයාගැනීම් මෑත ඉතිහාසයේ ඇමාත්‍ය මට්ටමේ මූල්‍ය කළමනාකරණ වැරදිකාරිත්වයට එරෙහිව ඉදිරිපත් කෙරුණු වඩාත් දරුණු නිගමන ලෙස සලකනු ලබන අතර, වගකිව යුත්තේ කවුරුන් ද යන්න පිළිබඳ time ‌නොගෙවිය හැකි ප්‍රශ්න මතු කෙරේ.

පාර්ලිමේන්තුවේ දී වාර්තාව මේසගත කිරීම, වගකිවයුත්තන්ට එරෙහිව ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙසත්, එවැනි සිදුවීම් නැවත සිදු නොවීමට සයිබර් ආරක්ෂාව සහ මූල්‍ය අධීක්ෂණ ක්‍රමෝපායයන් ශක්තිමත් කරන ලෙසත් රජය කෙරෙහි පීඩනය තීව්‍ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

කුම්භකෝණයේ සම්පූර්ණ පරාසය ක්‍රමයෙන් හෙළිදරව් වෙද්දී, අධිකාරය දරන්නන් වගකීමට යටත් කෙරේ දැයි — නැතහොත් මෙය, පෙර බොහෝ ආන්දෝලනයන් මෙන් ප්‍රතිඵලයක් නොමැතිව මැකී යයිදැයි — ශ්‍රී ලාංකිකයෝ ඉමහත් අවධානයෙන් බලා සිටිති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ අර්බුදය: දක්ෂ කම්කරුවන් 10,000ක් හදිසියේ අවශ්‍යව ඇත Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ අර්බුදය: දක්ෂ කම්කරුවන් 10,000ක් හදිසියේ අවශ්‍යව ඇත

ශ්‍රී ලංකාවේ වේගයෙන් ඉදිරියට යන ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය දැඩි ශ්‍රම අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, කර්මාන්තයේ වේගවත් වර්ධනය පවත්වා ගැනීමට අවශ්‍ය දක්ෂ වෘත්තිකයන්…

15 Jul 2026 Discuss
2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේදී ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ආදායම 12%කින් පහත වැටේ — පරිහානිය ආපසු හැරවීමට ඉහළ පෙළේ සංචාරකයන්誘致 කිරීමේ උපාය මාර්ගයට කර්මාන්තය මුල බදී Sinhala

2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේදී ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ආදායම 12%කින් පහත වැටේ — පරිහානිය ආපසු හැරවීමට ඉහළ පෙළේ සංචාරකයන්誘致 කිරීමේ උපාය මාර්ගයට කර්මාන්තය මුල බදී

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය 2026 වර්ෂයේ දී සැලකිය යුතු පසුබෑමකට ලක් වී ඇති අතර, වර්ෂයේ පළමු මාස හය තුළ කර්මාන්තයෙන් ලැබෙන විදේශ විනිමය ආදායම 12%කින් අඩු වී…

15 Jul 2026 Discuss
දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ ශ්‍රී ලංකාවේ නව ව්‍යවස්ථාවක් හා විශාල කලාපීය ස්වාධිපත්‍යක් සඳහා පීඩනය යොදති Sinhala

දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ ශ්‍රී ලංකාවේ නව ව්‍යවස්ථාවක් හා විශාල කලාපීය ස්වාධිපත්‍යක් සඳහා පීඩනය යොදති

ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ, දෙමළ ප්‍රජාවේ දීර්ඝකාලීන අසාතිශය ගැටලු විසඳන නව ව්‍යවස්ථාවක් සම්පාදනය කිරීම සඳහා වත්මන් රජය තීරණාත්මකව ඉදිරියට යා යුතු බවට…

15 Jul 2026 Discuss