Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ ශ්‍රී ලංකාවේ නව ව්‍යවස්ථාවක් හා විශාල කලාපීය ස්වාධිපත්‍යක් සඳහා පීඩනය යොදති

15 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ ශ්‍රී ලංකාවේ නව ව්‍යවස්ථාවක් හා විශාල කලාපීය ස්වාධිපත්‍යක් සඳහා පීඩනය යොදති

ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ, දෙමළ ප්‍රජාවේ දීර්ඝකාලීන අසාතිශය ගැටලු විසඳන නව ව්‍යවස්ථාවක් සම්පාදනය කිරීම සඳහා වත්මන් රජය තීරණාත්මකව ඉදිරියට යා යුතු බවට ඉල්ලීම් තීව්‍ර කර ඇත.

දේශපාලන ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා අලුත් වූ පීඩනයක්

දෙමළ දේශපාලන නායකයන් තර්ක කරන්නේ, පවතින ව්‍යවස්ථාමය රාමුව, විශේෂයෙන් උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල දෙමළ භාෂා ප්‍රජාවන්ගේ අවශ්‍යතා නිසිව නියෝජනය කරන අර්ථවත් බලය බෙදාහදාගැනීමේ විධිවිධාන ලබාදීමට අපොහොසත් වී ඇති බවයි.

පක්ෂ නියෝජිතයන් අවධාරණය කර ඇත්තේ, ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතිවාදී ප්‍රශ්නයට ස්ථිරසාර දේශපාලන විසඳුමක් ලබාදිය යුත්තේ, ඓතිහාසිකව අපේක්ෂාවන්ට අඩු වී ඇති ඛණ්ඩිත නීති සංශෝධන මඟින් නොව, නව ව්‍යවස්ථාවකින් සහතික කළ යුතු බවයි.

දෙමළ නායකයන්ගේ මූලික ඉල්ලීම්

  • කලාපීය ස්වාධිපත්‍යය සහතික කරන නව ජාතික ව්‍යවස්ථාවක් සකස් කර සම්මත කිරීම
  • දෙමළ බහුතර කලාපවලට දේශපාලන හා පරිපාලන බලතල අර්ථවත් ලෙස විමධ්‍යගත කිරීම
  • දෙමළ ප්‍රජාවේ අයිතිවාසිකම් හා අනන්‍යතාව ව්‍යවස්ථාමය වශයෙන් පිළිගැනීම
  • සියලු පාර්ශ්වකරුවන් සම්බන්ධ කරගත් විනිවිද පෙනෙන හා සංයුක්ත ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලියක්

දේශපාලන පසුබිම

මෙම ඉල්ලීම් ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන භූමිකාවට අලුත් ඒවා නොවේ. 2009 දී සිවිල් යුද්ධය අවසන් වූ දා සිටම, සැබෑ සංහිඳියාව ලඟා කරගත නොහැක්කේ සාරවත් දේශපාලන ප්‍රතිසංස්කරණ නොමැතිව බව තර්ක කරමින්, දෙමළ පක්ෂ ස්ව-පාලනය සඳහා නිරන්තරයෙන් පෙනී සිට ඇත.

දෙමළ දේශපාලන නායකයන් ස්ථිරව කියා සිටින්නේ, නව ව්‍යවස්ථාමය රාමුවක් යනු හුදෙක් දේශපාලන අභිලාෂයක් නොව, ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථිරසාර සාමය හා ජාතික එකමුතුව සඳහා අත්‍යාවශ්‍ය මූලික අවශ්‍යතාවක් බවයි.

මෙම ඉල්ලීම් කොළඹ රජය ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ සාකච්ඡා සමඟ නැවත සම්බන්ධ වීමට අලුත් පීඩනයක් එල්ල කරයි; දේශපාලන ප්‍රතිරෝධය හා තරඟකාරී ජාතික ප්‍රමුඛතා හේතුවෙන් ගත වූ දශකය තුළ ඒ ක්‍රියාවලිය කිහිප වතාවක් ස්ථගිත වී ඇත.

රජය තවම විධිමත් ප්‍රතිචාරයක් දක්වා නැත

මේ වන විට රජය නවතම ඉල්ලීම් වලට විධිමත් ප්‍රතිචාරයක් ලබා දී නොමැත. ඓතිහාසිකව දීර්ඝ බල විමධ්‍යගත කිරීමට විරුද්ධ සිංහල ජාතිකවාදී කණ්ඩායම් අතර සංවේදිතාවන් සමතුලිත කරමින් දෙමළ අභිලාෂාවන් ඉෂ්ට කිරීම යන සියුම් තුලා ධාරාවක් රජයට මුහුණ දීමට සිදුව ඇති බව දේශපාලන නිරීක්ෂකයන් සඳහන් කරයි.

ශ්‍රී ලංකාව තම පුළුල් ආර්ථික හා දේශපාලන ප්‍රකෘතිය අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙන යද්දී, ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණය හා ජාතිවාදී සංහිඳියාව යන ප්‍රශ්නය ද්වීප රාජ්‍යයේ නායකත්වය ඉදිරියේ ඇති වඩාත් තීරණාත්මක අභියෝගවලින් එකක් ලෙසම පවතී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ අර්බුදය: දක්ෂ කම්කරුවන් 10,000ක් හදිසියේ අවශ්‍යව ඇත Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ අර්බුදය: දක්ෂ කම්කරුවන් 10,000ක් හදිසියේ අවශ්‍යව ඇත

ශ්‍රී ලංකාවේ වේගයෙන් ඉදිරියට යන ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය දැඩි ශ්‍රම අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, කර්මාන්තයේ වේගවත් වර්ධනය පවත්වා ගැනීමට අවශ්‍ය දක්ෂ වෘත්තිකයන්…

15 Jul 2026 Discuss
2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේදී ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ආදායම 12%කින් පහත වැටේ — පරිහානිය ආපසු හැරවීමට ඉහළ පෙළේ සංචාරකයන්誘致 කිරීමේ උපාය මාර්ගයට කර්මාන්තය මුල බදී Sinhala

2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේදී ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ආදායම 12%කින් පහත වැටේ — පරිහානිය ආපසු හැරවීමට ඉහළ පෙළේ සංචාරකයන්誘致 කිරීමේ උපාය මාර්ගයට කර්මාන්තය මුල බදී

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය 2026 වර්ෂයේ දී සැලකිය යුතු පසුබෑමකට ලක් වී ඇති අතර, වර්ෂයේ පළමු මාස හය තුළ කර්මාන්තයෙන් ලැබෙන විදේශ විනිමය ආදායම 12%කින් අඩු වී…

15 Jul 2026 Discuss
වංචාව, අසාර්ථකත්වය සහ ඛේදවාචකය: ශ්‍රී ලංකාවේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ඩොලර් මිලියන 2.5 කුම්භකෝණය පිළිබඳ කම්පනකාරී කතාව Sinhala

වංචාව, අසාර්ථකත්වය සහ ඛේදවාචකය: ශ්‍රී ලංකාවේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ඩොලර් මිලියන 2.5 කුම්භකෝණය පිළිබඳ කම්පනකාරී කතාව

මුදල් අමාත්‍යාංශයේ සයිබර් අපරාධ වංචාව පිළිබඳ කම්පනකාරී COPF වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් වේ ජූලි 10 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවේ දී මේසගත කරන ලද, ඕස්ට්‍රේලියාවට…

15 Jul 2026 Discuss