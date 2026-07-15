දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ ශ්රී ලංකාවේ නව ව්යවස්ථාවක් හා විශාල කලාපීය ස්වාධිපත්යක් සඳහා පීඩනය යොදති
ශ්රී ලංකාවේ දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ, දෙමළ ප්රජාවේ දීර්ඝකාලීන අසාතිශය ගැටලු විසඳන නව ව්යවස්ථාවක් සම්පාදනය කිරීම සඳහා වත්මන් රජය තීරණාත්මකව ඉදිරියට යා යුතු බවට ඉල්ලීම් තීව්ර කර ඇත.
දේශපාලන ප්රතිසංස්කරණ සඳහා අලුත් වූ පීඩනයක්
දෙමළ දේශපාලන නායකයන් තර්ක කරන්නේ, පවතින ව්යවස්ථාමය රාමුව, විශේෂයෙන් උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල දෙමළ භාෂා ප්රජාවන්ගේ අවශ්යතා නිසිව නියෝජනය කරන අර්ථවත් බලය බෙදාහදාගැනීමේ විධිවිධාන ලබාදීමට අපොහොසත් වී ඇති බවයි.
පක්ෂ නියෝජිතයන් අවධාරණය කර ඇත්තේ, ශ්රී ලංකාවේ ජාතිවාදී ප්රශ්නයට ස්ථිරසාර දේශපාලන විසඳුමක් ලබාදිය යුත්තේ, ඓතිහාසිකව අපේක්ෂාවන්ට අඩු වී ඇති ඛණ්ඩිත නීති සංශෝධන මඟින් නොව, නව ව්යවස්ථාවකින් සහතික කළ යුතු බවයි.
දෙමළ නායකයන්ගේ මූලික ඉල්ලීම්
- කලාපීය ස්වාධිපත්යය සහතික කරන නව ජාතික ව්යවස්ථාවක් සකස් කර සම්මත කිරීම
- දෙමළ බහුතර කලාපවලට දේශපාලන හා පරිපාලන බලතල අර්ථවත් ලෙස විමධ්යගත කිරීම
- දෙමළ ප්රජාවේ අයිතිවාසිකම් හා අනන්යතාව ව්යවස්ථාමය වශයෙන් පිළිගැනීම
- සියලු පාර්ශ්වකරුවන් සම්බන්ධ කරගත් විනිවිද පෙනෙන හා සංයුක්ත ව්යවස්ථා ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාවලියක්
දේශපාලන පසුබිම
මෙම ඉල්ලීම් ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන භූමිකාවට අලුත් ඒවා නොවේ. 2009 දී සිවිල් යුද්ධය අවසන් වූ දා සිටම, සැබෑ සංහිඳියාව ලඟා කරගත නොහැක්කේ සාරවත් දේශපාලන ප්රතිසංස්කරණ නොමැතිව බව තර්ක කරමින්, දෙමළ පක්ෂ ස්ව-පාලනය සඳහා නිරන්තරයෙන් පෙනී සිට ඇත.
දෙමළ දේශපාලන නායකයන් ස්ථිරව කියා සිටින්නේ, නව ව්යවස්ථාමය රාමුවක් යනු හුදෙක් දේශපාලන අභිලාෂයක් නොව, ශ්රී ලංකාවේ ස්ථිරසාර සාමය හා ජාතික එකමුතුව සඳහා අත්යාවශ්ය මූලික අවශ්යතාවක් බවයි.
මෙම ඉල්ලීම් කොළඹ රජය ව්යවස්ථා ප්රතිසංස්කරණ සාකච්ඡා සමඟ නැවත සම්බන්ධ වීමට අලුත් පීඩනයක් එල්ල කරයි; දේශපාලන ප්රතිරෝධය හා තරඟකාරී ජාතික ප්රමුඛතා හේතුවෙන් ගත වූ දශකය තුළ ඒ ක්රියාවලිය කිහිප වතාවක් ස්ථගිත වී ඇත.
රජය තවම විධිමත් ප්රතිචාරයක් දක්වා නැත
මේ වන විට රජය නවතම ඉල්ලීම් වලට විධිමත් ප්රතිචාරයක් ලබා දී නොමැත. ඓතිහාසිකව දීර්ඝ බල විමධ්යගත කිරීමට විරුද්ධ සිංහල ජාතිකවාදී කණ්ඩායම් අතර සංවේදිතාවන් සමතුලිත කරමින් දෙමළ අභිලාෂාවන් ඉෂ්ට කිරීම යන සියුම් තුලා ධාරාවක් රජයට මුහුණ දීමට සිදුව ඇති බව දේශපාලන නිරීක්ෂකයන් සඳහන් කරයි.
ශ්රී ලංකාව තම පුළුල් ආර්ථික හා දේශපාලන ප්රකෘතිය අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙන යද්දී, ව්යවස්ථා ප්රතිසංස්කරණය හා ජාතිවාදී සංහිඳියාව යන ප්රශ්නය ද්වීප රාජ්යයේ නායකත්වය ඉදිරියේ ඇති වඩාත් තීරණාත්මක අභියෝගවලින් එකක් ලෙසම පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.