ශ්රී ලංකාවේ ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ අර්බුදය: දක්ෂ කම්කරුවන් 10,000ක් හදිසියේ අවශ්යව ඇත
ශ්රී ලංකාවේ වේගයෙන් ඉදිරියට යන ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය දැඩි ශ්රම අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, කර්මාන්තයේ වේගවත් වර්ධනය පවත්වා ගැනීමට අවශ්ය දක්ෂ වෘත්තිකයන් සැලකිය යුතු ලෙස හිඟ වී ඇත. විදුලි කාර්මිකයන්, වෑල්ඩර්වරුන් සහ අනෙකුත් තාක්ෂණික විශේෂඥයන් ඇතුළු පුහුණු කම්කරුවන් 10,000ක් දක්වා ප්රමාණයක් වහාම අවශ්ය බව බලධාරීන් අනතුරු අඟවයි.
පුළුල් වන කුසලතා පරතරය
මෑත වසරවලදී සැලකිය යුතු වේගයකින් පුළුල් වෙමින් තිබෙන දිවයිනේ ඉදිකිරීම් අංශය මුහුණ දෙන වඩාත්ම හදිසි අභියෝගවලින් එකක් ලෙස මෙම හිඟය හඳුනාගෙන ඇත. සුදුසුකම් ලත් වෘත්තිකයන්ගේ ඌනතාවය ප්රධාන ව්යාපෘතිවලට දැනටමත් ප්රමාදයන් ඇති කරමින් සහ සමස්ත ශ්රම පිරිවැය ඉහළ නංවමින් ඇති බව කර්මාන්ත ක්ෂේත්රයේ ප්රවීණයෝ පවසති.
ඉල්ලුම, ස්ථානීයව පුහුණු වී රැකියා වෙළඳපොළට ඇතුළු වන පුද්ගලයන්ගේ සංඛ්යාව ඉතා ඉක්මවා යාමත් සමඟ විදුලි කාර්මිකයන් සහ වෑල්ඩර්වරුන් වඩාත්ම හිඟ වෘත්තිකයන් අතර වෙති. වහාම නිවැරදි ක්රියාමාර්ග නොගන්නේ නම් මෙම පරතරය තවදුරටත් පුළුල් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
විදේශ බඳවා ගැනීම සලකා බැලේ
හිඟය පිරවීමට ප්රමාණවත් සුදුසුකම් ලත් උපාධිධාරීන්양성කිරීමට ස්ථානීය පුහුණු ආයතනවලට නොහැකි වෙමින් තිබීම හමුවේ, විදේශයන්ගෙන් දක්ෂ කම්කරුවන් බඳවා ගැනීම කෙටිකාලීන විසඳුමක් ලෙස අවශ්ය විය හැකි බව නිලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත. සාම්ප්රදායිකව ශ්රම අපනයනකාරී රටක් ලෙස සැලකෙන ශ්රී ලංකාවට මෙය විශාල ප්රතිපත්ති වෙනසක් වනු ඇත.
ඉදිකිරීම් අංශයේ ඉහළ වර්ධන ගමන් මාර්ගය සමඟ පියවර ගැනීමට අවශ්ය දක්ෂ ශ්රම බලකාය ලබා ගැනීම සඳහා ශ්රී ලංකාවට සිය දේශ සීමාවෙන් ඔබ්බට බැලීමට සිදු විය හැකිය.
දිගුකාලීන විසඳුම් අවශ්යය
විදේශ බඳවා ගැනීම තාවකාලික සහනයක් ලබා දිය හැකි නමුත්, ස්ථිර ස්ථානීය ශ්රම බලකායක් ගොඩනැගීම සඳහා රට වෘත්තීය අධ්යාපනය සහ තාක්ෂණික පුහුණුව සඳහා වැඩි ආයෝජනයක් කළ යුතු බව විශේෂඥයෝ අවධාරණය කරති. කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන්ගේ ප්රධාන නිර්දේශ අතර:
- පවතින තාක්ෂණික හා වෘත්තීය පුහුණු ආයතනවල ධාරිතාව පුළුල් කිරීම
- ඉදිකිරීම් වෘත්තීන් සඳහා රජය අනුග්රහය දක්වන අභ්යාස ක්රම හඳුන්වා දීම
- පෞද්ගලික අංශය සහ පුහුණු ආයතන අතර හවුල්කාරිත්වය ශක්තිමත් කිරීම
- තරුණ ශ්රී ලාංකිකයන් දක්ෂ වෘත්තීන් කරා ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා තරඟකාරී දිරිගැන්වීම් ලබා දීම
විශාල යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ව්යාපෘති, නිවාස ව්යාපෘති සහ ආර්ථික ය立直 ආයෝජන ඉදිකිරීම් අංශයේ වර්ධනයට හේතු වී ඇත. එහෙත්, ඒ සඳහා ප්රමාණවත් දක්ෂ ශ්රම බලකායක් නොමැති නම් අංශයේ ගම්යතාවය නතර විය හැකි බව කර්මාන්ත නායකයෝ අනතුරු අඟවති.
විනාශකාරී මූල්ය අර්බුදයකින් පසු ආර්ථිකය යළි ගොඩනගා ගැනීමට රට ක්රියා කරන මෙම අවස්ථාවේ දී, ශ්රම හිඟය ශ්රී ලංකාවේ ශ්රම බලකා සංවර්ධන ක්රමෝපාය පිළිබඳ පුළුල් ප්රශ්නද මතු කරයි. කුසලතා හිඟය විසඳීම දැන් සරළ කර්මාන්ත ගැටළුවක් ලෙස නොව, ජාතික ආර්ථික ප්රමුඛතාවයේ කාරණයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.