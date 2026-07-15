2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේදී ශ්රී ලංකා සංචාරක ආදායම 12%කින් පහත වැටේ — පරිහානිය ආපසු හැරවීමට ඉහළ පෙළේ සංචාරකයන්誘致 කිරීමේ උපාය මාර්ගයට කර්මාන්තය මුල බදී
ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය 2026 වර්ෂයේ දී සැලකිය යුතු පසුබෑමකට ලක් වී ඇති අතර, වර්ෂයේ පළමු මාස හය තුළ කර්මාන්තයෙන් ලැබෙන විදේශ විනිමය ආදායම 12%කින් අඩු වී තිබීම, රටේ දිගුකාලීන ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු සිදු වෙමින් පවතින යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ වේගය පිළිබඳ නව කනස්සල්ල මතු කර ඇත.
ආදායම් පහත වැටීම අංශය මත පවතින අඛණ්ඩ පීඩනය හෙළිදරව් කරයි
2026 ජනවාරි සිට ජූනි දක්වා කාලය තුළ සංචාරක ආදායමේ 12% පහත වැටීම කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් අතර සංත්රාසයක් ඇති කර ඇත. මෑත වසරවල දී ස්ථාපිත ව තිබූ ඉහළ නැගීමේ ගමන් මගෙහි සංචාරකයන්ගේ සංඛ්යාව හා වියදම් දිගින් දිගට ම ඉහළ යනු ඇතැයි ඔවුහු බලාපොරොත්තු වූහ. ශ්රී ලංකාවේ ඉතාමත් තීරණාත්මක විදේශ විනිමය ප්රභවයක් ලෙස පුළුල් ව සලකනු ලබන මෙම අංශය සඳහා මෙම හිඟය කැපී පෙනෙන ස්ථාන වෙනසක් නියෝජනය කරයි.
දූපත ගරාකීයන් බඳුන් කරන ගනී නිවාඩු වෙරළ, සාංස්කෘතික උරුමය හා වනජීවී ඇසුර හේතුවෙන් ජාත්යන්තර සංචාරකයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීම දිගටම සිදු වෙතත්, ආදායම් සංඛ්යාලේඛන පෙන්නුම් කරන්නේ සංචාරකයකු හා සම්බන්ධ සාමාන්ය වියදම අපේක්ෂාවන්ට වඩා අඩු විය හැකි බව හෝ ඉහළ වටිනාකමේ සංචාරකයන්ගේ පරිමාව කර්මාන්තය අපේක්ෂා කළ වේගයෙන් ඉහළ ගොස් නොමැති බව ය.
ඉදිරි මගෙහි ප්රතිචාරය ලෙස ඉහළ පෙළේ සංචාරක ව්යාපාරය කෙරෙහි කර්මාන්තය යොමු වේ
පහත වැටීමට ප්රතිචාර දක්වමින්, සංචාරක කර්මාන්ත නායකයන් හා නිලධාරීන් ප්රකෘතිය ලබා ගැනීමේ වඩාත් ශක්ය ප්රවේශය ලෙස ඉහළ පෙළේ සංචාරක උපාය මාර්ගය කෙරෙහි ශීඝ්රයෙන් අවධානය යොමු කරමින් සිටිති. විශාල පරිමාවකින් යුත්, අඩු වියදම් සහිත සංචාරක ආකෘතියක් අනුගමනය කිරීම වෙනුවට, දැන් ශක්තිමත් ව ඉදිරිපත් වෙමින් ඇති ප්රවේශය නම් සුඛෝපභෝගී නවාතැන්, ආවේනික අත්දැකීම් හා උසස් සේවාවන් සඳහා වැඩි මුදලක් ගෙවීමට සූදානම් ධනවත් සංචාරකයන් ආකර්ෂණය කිරීමයි.
උපාය මාර්ගයේ මෙම වෙනස, සංචාරකයන්ගේ ගමනාගමන සංඛ්යාව සම්බන්ධයෙන් පමණක් තරඟ කිරීම වෙනුවට සංචාරකයකු හා සම්බන්ධ ආදායම උපරිම කිරීමට ගමනාන්ත ඉලක්ක කර ගන්නා ජාගතික ප්රවණතාවක් පිළිබිඹු කරයි. තවමත් ආර්ථික ස්ථිතිස්ථාපකතාව නැවත ගොඩනඟමින් සිටින ශ්රී ලංකාව සඳහා, ප්රමාණයට වඩා ගුණාත්මකභාවය ඉදිරිපත් කරන තර්කය විශේෂ බරක් දරයි.
- සුඛෝපභෝගී නිකේතන සංවර්ධනය හා බූටික් හෝටල් ආයෝජනයට ප්රමුඛත්වය ලබා දෙනු ලැබේ
- ප්රධාන ප්රභව වෙළෙඳ පොළවල් හිදී ඉහළ මට්ටමේ සාංස්කෘතික හා සෞඛ්ය සංචාරක පැකේජ ප්රවර්ධනය කෙරේ
- විශේෂාංගිකත්වය හා අව්යාජ අත්දැකීම් වටා ශ්රී ලංකාවේ ජාත්යන්තර සන්නාමය නැවත ස්ථානගත කිරීමේ උත්සාහයන් ක්රියාත්මක ව ඇත
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්රකෘතිය සඳහා තීරණාත්මක මොහොතක්
ශ්රී ලංකාවේ අර්බුදයෙන් පසු ආර්ථික ස්ථායීකරණ සැලැස්මේ ආධාරස්තම්භයන්ගෙන් එකක් ලෙස සංචාරක කර්මාන්තය දිගටම ක්රියා කරයි. 2022 වසරේ ව්යසනකාරී කඩා වැටීමෙන් පසු පුනරුද වීමේ ආශාදායී ලකුණු කර්මාන්තය පෙන්නුම් කර තිබූ නමුත්, නවතම ආදායම් දත්ත හෙළිදරව් කරන්නේ එම ප්රකෘතිය කෙතරම් අස්ථිරව පවතින්නේ ද යන්නයි.
වර්ෂ අවසානයේ උච්ච සෘතුව ළඟා වීමට පෙර ඉහළ පෙළේ සංචාරක ව්යාපාරයේ ප්රතිස්ථාන මාරුවට සහාය වීම සඳහා යටිතල පහසුකම් ආයෝජනය ත්වරිත කිරීමට, වීසා ක්රියාවලිය සරල කිරීමට හා ජාත්යන්තර අලෙවිකරණ ව්යාපාර තීව්ර කිරීමට රජය ක්රියා කළ යුතු යයි කර්මාන්ත නායකයෝ රජයෙන් ඉල්ලා සිටිති.
2026 වර්ෂයේ දෙවන අර්ධය දැන් ආරම්භ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.