පලාගිය මත්ද්රව්ය අධිපති 'කංජිපානි ඉම්රාන්' අත්අඩංගුවට ගැනීමට පොලිසිය මහජනතාවගෙන් දැනුවත් කිරීමක් ඉල්ලයි
මේ දක්වා අත්අඩංගුවට ගැනීමට නොහැකි වූ, කුප්රකට අපරාධ ලෝකයේ චරිතයක් වන සහ මත්ද්රව්ය ජාවාරම් කිරීමේ ප්රධානියා ලෙස සැකපිටින් සිටින කංජිපානි ඉම්රාන් ලෙස ප්රසිද්ධ මොහොමඩ් නජීම් මොහොමඩ් ඉම්රාන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට හේතුවිය හැකි තොරතුරු ඉල්ලා ශ්රී ලංකා පොලිස් මූලස්ථානය හදිසි මහජන දැනුවත් කිරීමක් නිකුත් කර තිබේ.
දැලෙන් ගැලවෙන පලාගිය අපරාධකරුවෙකු
ඊයේ සිදු කරන ලද මෙම දැනුවත් කිරීම, ශ්රී ලංකාව තුළ සිටින මහජනතාව පමණක් නොව විදේශගත ශ්රී ලාංකික ප්රජාවන් වෙතද යොමු කරන ලදී. විදේශයන්හි සිටින පුද්ගලයින්ගෙන් ලැබෙන තොරතුරු, සෙවනලබන සැකකරු සොයා ගැනීමේදී ඉතා තීරණාත්මක විය හැකි යැයි බලධාරීන් විශ්වාස කරන අතර, කංජිපානි ඉම්රාන් රටින් පලා ගොස් ඇති බවට හෝ ශ්රී ලංකාවේ සීමාවෙන් ඔබ්බෙහිද සම්බන්ධතා පවත්වාගෙන යන බවට මෙය ඉඟි කරයි.
කංජිපානි ඉම්රාන් යනු කවරෙකුද?
කංජිපානි ඉම්රාන් යන අන්වර්ථ නාමයෙන් බහුලව හඳුන්වනු ලබන මොහොමඩ් නජීම් මොහොමඩ් ඉම්රාන්, ශ්රී ලංකාවේ අධික කුප්රකටකම් ලද අපරාධ ලෝකයේ චරිතයන්ගෙන් කෙනෙකු ලෙස සැලකේ. රටේ නීති විරෝධී මත්ද්රව්ය වෙළෙඳාමේ ප්රධාන සූත්රධාරියෙකු ලෙස ඔහු සැකපිටින් සිටින අතර, දැනට බරපතල සාපරාධී චෝදනා මත ආරක්ෂක බලධාරීන් විසින් සෙවනු ලැබේ.
ඉදිරිපත් වන ලෙස මහජනතාවට හදිසි ආයාචනා
පලාගිය මෙම අපරාධකරු නීතිය ඉදිරියට ගෙනඒමේදී මහජන සහයෝගීතාවයේ වැදගත්කම පොලිස් මූලස්ථානය අවධාරණය කළේය. කංජිපානි ඉම්රාන්ගේ පිහිටීම හෝ ක්රියාකාරකම් පිළිබඳව කිසිදු තොරතුරක් දන්නා මහජනතාව ප්රමාදයකින් තොරව ළඟම ඇති පොලිස් ස්ථානය හෝ පොලිස් මූලස්ථානය සෘජුවම අමතන ලෙස ඉල්ලා සිටී.
මහජනතාව විසින් ලබාදෙන තොරතුරු සම්පූර්ණ රහස්යභාවයකින් හසුරුවනු ලැබෙන බව බලධාරීන් සහතික කර ඇති අතර, ප්රතිවිපාකයන්ට බිය නොවී ඉදිරිපත් වීමට පැකිලෙන අය දිරිමත් කරනු ලැබේ.
සංවිධිත අපරාධ සහ මත්ද්රව්ය ජාලයන් මර්දනය කිරීමට ශ්රී ලංකා නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන මත වැඩෙන පීඩනය මෙම දැනුවත් කිරීමෙන් පිළිබිඹු වන අතර, එකී ජාලයන් මහජන ආරක්ෂාවට සහ ජාතික ආරක්ෂාවට බරපතල තර්ජනයක් එල්ල කිරීම අඛණ්ඩව සිදු වෙමින් පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.