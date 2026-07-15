එක්සත් ජනපද-ඉරාන ආතතීන් උත්සන්න වීමත් සමඟ බලශක්ති යටිතල පහසුකම් ඉලක්ක කරගත් ප්රහාර මධ්යයේ ඛනිජ තෙල් මිල ඉහළට
වර්ධනය වන සතුරුකම් අමු තෙල් මිල ඉහළ නංවයි
එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය අතර ආතතීන් නැවතත් උත්සන්න වීමත් සමඟ බදාදා දිනයේ ගෝලීය ඛනිජ තෙල් මිල ඉහළ ගියේය. ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්රම්ප් විසින් ඉරානයේ සියලු වරායන් සඳහා නාවික අවහිරය නැවත පැනවීමත්, ඉන් පිළිතුරු ලෙස ඉරානය විසින් කලාපයේ බලශක්ති යටිතල පහසුකම් ඉලක්ක කරගෙන ප්රතිප්රහාර එල්ල කිරීමත් එයට හේතු විය.
අවහිරය සහ ප්රතිප්රහාර වෙළඳපොළ කළඹයි
නැවත ඇති වූ මෙම ගැටුම ගෝලීය බලශක්ති වෙළඳපොළ හරහා නව කම්පන තරංග යැවීය. ලොව භූ තාන්ත්රිකව ඉතාමත් තීරණාත්මක කලාපවලින් එකකින් ලැබෙන ඛනිජ තෙල් සැපයුම බාධාවට ලක් විය හැකි බවට ගනුදෙනුකරුවන් ඉක්මනින් ප්රතිචාර දැක්වූහ. වොෂිංටනය සහ තෙහෙරානය දෙඅතරෙන් ගනු ලැබූ මෙම ක්රියාමාර්ග, ජාත්යන්තර වෙළඳපොළේ අමු තෙල් ලබා ගැනීමේ හැකියාව සැලකිය යුතු ලෙස අඩු වනු ඇතැයි යන බිය ඇති කළේය.
නාවික අවහිරය නැවත පැනවීමෙන් අනතුරුව ඉරානය විසින් බලශක්ති ඉලක්ක වෙත ප්රතිප්රහාර එල්ල කිරීමේ තීරණය, ගෝලීය බලශක්ති සැපයුම් දාමයන් සඳහා ඉතා ප්රධාන මාර්ගයක් වන පර්සියානු බොක්ක හරහා ගලා යන තෙල් ප්රවාහයේ ස්ථාවරත්වය පිළිබඳ විශ්ලේෂකයන්ගේ කනස්සල්ල තවත් ගැඹුරු කර ඇත.
ශ්රී ලංකාවට ඇති බලපෑම්
තම බලශක්ති අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා ආනයනික ඉන්ධන මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින ශ්රී ලංකාවට, ගෝලීය ඛනිජ තෙල් මිල දීර්ඝ කාලයක් ඉහළ මට්ටමක පවතීනම්, රටේ ආනයන බිල සහ විදේශ විනිමය සංචිත මත නව බලපෑමක් ඇති විය හැකිය. ඓතිහාසික ආර්ථික අර්බුදයකින් අනතුරුව ද්වීපය ඒවා ප්රවේශමෙන් කළමනාකරණය කරමින් සිටී.
- ඉහළ යන අමු තෙල් මිල ශ්රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන් සහ ව්යාපාර සඳහා ඉන්ධන පිරිවැය ඉහළ නැංවිය හැකිය.
- ඉහළ ගිය බලශක්ති ආනයන පිරිවැය රටේ වෙළඳ හිඟය පුළුල් කිරීමට හේතු විය හැකිය.
- ගෝලීය මිල දර්ශක ඉහළ මට්ටමක රැඳී සිටියහොත් සිලෝන් පෙට්රෝලියම් සංස්ථාවට සහ ලංකා IOC හට මිල ගැලපීම් සිදු කිරීමට සිදු විය හැකිය.
වෙළඳපොළ ආතතියෙන් මුළුල්ලේ
වොෂිංටනය සහ තෙහෙරානය අතර ගැටුම ඉදිරි දිනවල දී වර්ධනය වන ආකාරය අනුව, ඛනිජ තෙල් මිලදී තවදුරටත් අස්ථාවරත්වයක් ඇති විය හැකි බවත්, තත්ත්වය ඉතාමත් ද්රවශීල ව පවතින බවත් බලශක්ති විශ්ලේෂකයන් අනතුරු ඇඟවූහ.
පර්සියානු බොක්කේ නැව් ගමනාගමන මාර්ග කඩාකප්පල් විය හැකිය යන ඕනෑම ලකුණකට වෙළඳපොළ අතිශයින් සංවේදී ය — උත්සන්නතාවයේ තර්ජනය පමණක් වුව ද මිල සැලකිය යුතු ලෙස චලනය කිරීමට ප්රමාණවත් ය.
ඉන්ධන ගිවිසුම් සඳහා දැන් ගණනය කරනු ලබන භූ දේශපාලනික අවදානම් වාරිකය ආයෝජකයන් කිරා මැන බැලීමත් සමඟ බ්රෙන්ට් ක්රූඩ් සහ වෙස්ට් ටෙක්සාස් ඉන්ටර්මීඩියට් යන දෙකම බදාදා වෙළඳ සැසිය තුළ ලාභ ලේඛනගත කළේය.
දෙපාර්ශ්වයම එකිනෙකාගේ ආර්ථික හා උපාය මාර්ගික අවශ්යතා ඉලක්ක කරගත් සතුරු ක්රියාමාර්ග හුවමාරු කරගනිමින් රාජ්ය තාන්ත්රික නාලිකා දැඩි ආතතියකට ලක් ව ඇති අතර, ජාත්යන්තර ප්රජාව දෙරටේ погош ය හිදී погош ය හිදී вийed ය හිදී погош ය හිදී погош ය හිදී погош ය හිදී погош ය හිදී погош ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.