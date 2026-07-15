Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එක්සත් ජනපද-ඉරාන ආතතීන් උත්සන්න වීමත් සමඟ බලශක්ති යටිතල පහසුකම් ඉලක්ක කරගත් ප්‍රහාර මධ්‍යයේ ඛනිජ තෙල් මිල ඉහළට

15 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එක්සත් ජනපද-ඉරාන ආතතීන් උත්සන්න වීමත් සමඟ බලශක්ති යටිතල පහසුකම් ඉලක්ක කරගත් ප්‍රහාර මධ්‍යයේ ඛනිජ තෙල් මිල ඉහළට

වර්ධනය වන සතුරුකම් අමු තෙල් මිල ඉහළ නංවයි

එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය අතර ආතතීන් නැවතත් උත්සන්න වීමත් සමඟ බදාදා දිනයේ ගෝලීය ඛනිජ තෙල් මිල ඉහළ ගියේය. ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් විසින් ඉරානයේ සියලු වරායන් සඳහා නාවික අවහිරය නැවත පැනවීමත්, ඉන් පිළිතුරු ලෙස ඉරානය විසින් කලාපයේ බලශක්ති යටිතල පහසුකම් ඉලක්ක කරගෙන ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ල කිරීමත් එයට හේතු විය.

අවහිරය සහ ප්‍රතිප්‍රහාර වෙළඳපොළ කළඹයි

නැවත ඇති වූ මෙම ගැටුම ගෝලීය බලශක්ති වෙළඳපොළ හරහා නව කම්පන තරංග යැවීය. ලොව භූ තාන්ත්‍රිකව ඉතාමත් තීරණාත්මක කලාපවලින් එකකින් ලැබෙන ඛනිජ තෙල් සැපයුම බාධාවට ලක් විය හැකි බවට ගනුදෙනුකරුවන් ඉක්මනින් ප්‍රතිචාර දැක්වූහ. වොෂිංටනය සහ තෙහෙරානය දෙඅතරෙන් ගනු ලැබූ මෙම ක්‍රියාමාර්ග, ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළේ අමු තෙල් ලබා ගැනීමේ හැකියාව සැලකිය යුතු ලෙස අඩු වනු ඇතැයි යන බිය ඇති කළේය.

නාවික අවහිරය නැවත පැනවීමෙන් අනතුරුව ඉරානය විසින් බලශක්ති ඉලක්ක වෙත ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ල කිරීමේ තීරණය, ගෝලීය බලශක්ති සැපයුම් දාමයන් සඳහා ඉතා ප්‍රධාන මාර්ගයක් වන පර්සියානු බොක්ක හරහා ගලා යන තෙල් ප්‍රවාහයේ ස්ථාවරත්වය පිළිබඳ විශ්ලේෂකයන්ගේ කනස්සල්ල තවත් ගැඹුරු කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවට ඇති බලපෑම්

තම බලශක්ති අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා ආනයනික ඉන්ධන මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින ශ්‍රී ලංකාවට, ගෝලීය ඛනිජ තෙල් මිල දීර්ඝ කාලයක් ඉහළ මට්ටමක පවතීනම්, රටේ ආනයන බිල සහ විදේශ විනිමය සංචිත මත නව බලපෑමක් ඇති විය හැකිය. ඓතිහාසික ආර්ථික අර්බුදයකින් අනතුරුව ද්වීපය ඒවා ප්‍රවේශමෙන් කළමනාකරණය කරමින් සිටී.

  • ඉහළ යන අමු තෙල් මිල ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන් සහ ව්‍යාපාර සඳහා ඉන්ධන පිරිවැය ඉහළ නැංවිය හැකිය.
  • ඉහළ ගිය බලශක්ති ආනයන පිරිවැය රටේ වෙළඳ හිඟය පුළුල් කිරීමට හේතු විය හැකිය.
  • ගෝලීය මිල දර්ශක ඉහළ මට්ටමක රැඳී සිටියහොත් සිලෝන් පෙට්‍රෝලියම් සංස්ථාවට සහ ලංකා IOC හට මිල ගැලපීම් සිදු කිරීමට සිදු විය හැකිය.

වෙළඳපොළ ආතතියෙන් මුළුල්ලේ

වොෂිංටනය සහ තෙහෙරානය අතර ගැටුම ඉදිරි දිනවල දී වර්ධනය වන ආකාරය අනුව, ඛනිජ තෙල් මිලදී තවදුරටත් අස්ථාවරත්වයක් ඇති විය හැකි බවත්, තත්ත්වය ඉතාමත් ද්‍රවශීල ව පවතින බවත් බලශක්ති විශ්ලේෂකයන් අනතුරු ඇඟවූහ.

පර්සියානු බොක්කේ නැව් ගමනාගමන මාර්ග කඩාකප්පල් විය හැකිය යන ඕනෑම ලකුණකට වෙළඳපොළ අතිශයින් සංවේදී ය — උත්සන්නතාවයේ තර්ජනය පමණක් වුව ද මිල සැලකිය යුතු ලෙස චලනය කිරීමට ප්‍රමාණවත් ය.

ඉන්ධන ගිවිසුම් සඳහා දැන් ගණනය කරනු ලබන භූ දේශපාලනික අවදානම් වාරිකය ආයෝජකයන් කිරා මැන බැලීමත් සමඟ බ්‍රෙන්ට් ක්‍රූඩ් සහ වෙස්ට් ටෙක්සාස් ඉන්ටර්මීඩියට් යන දෙකම බදාදා වෙළඳ සැසිය තුළ ලාභ ලේඛනගත කළේය.

දෙපාර්ශ්වයම එකිනෙකාගේ ආර්ථික හා උපාය මාර්ගික අවශ්‍යතා ඉලක්ක කරගත් සතුරු ක්‍රියාමාර්ග හුවමාරු කරගනිමින් රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික නාලිකා දැඩි ආතතියකට ලක් ව ඇති අතර, ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව දෙරටේ погош ය හිදී погош ය හිදී вийed ය හිදී погош ය හිදී погош ය හිදී погош ය හිදී погош ය හිදී погош ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

පොලිස් නිලධාරියෙකු ලෙස වෙස් වළාගෙන චීන ජාතිකයෙකු කොල්ල කෑ කල්ලි නායකයා අත්අඩංගුවට Sinhala

පොලිස් නිලධාරියෙකු ලෙස වෙස් වළාගෙන චීන ජාතිකයෙකු කොල්ල කෑ කල්ලි නායකයා අත්අඩංගුවට

පොලිස් නිලධාරියෙකු ලෙස වෙස් වළාගෙන චීන ජාතිකයෙකු කොල්ල කෑ බවට චෝදනා එල්ල වූ අපරාධ කල්ලියක නායකයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් අනාවරණය කළේය. විදේශ ජාතිකයාව…

15 Jul 2026 Discuss
එයාර්බස් අල්ලස් විමර්ශනයේ ප්‍රියංකා විජේනායකට විවෘත වරෙන්තුවක් නිකුත් කරයි Sinhala

එයාර්බස් අල්ලස් විමර්ශනයේ ප්‍රියංකා විජේනායකට විවෘත වරෙන්තුවක් නිකුත් කරයි

කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් පසන් අමරසේන විසින් හිටපු නිලධාරියෙකුගේ භාර්යාව වන ප්‍රියංකා නියෝමාලි විජේනායකට එරෙහිව, කඩිනමින් කෙරෙමින් පවතින එයාර්බස් අල්ලස් විමර්ශනය…

15 Jul 2026 Discuss
ජූලි මැද වන විට ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 71,000 ඉක්මවයි — ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්‍ර වෙයි Sinhala

ජූලි මැද වන විට ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 71,000 ඉක්මවයි — ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්‍ර වෙයි

ඩෙංගු ආසාදන වේගයෙන් ඉහළ යාම මහජන සෞඛ්‍ය උත්සුකයන් මතු කරයි ශ්‍රී ලංකාව දැඩි ඩෙංගු උණ අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ජූලි මස මැද ළඟා වන විට රෝගීන් සංඛ්‍යාව…

15 Jul 2026 Discuss