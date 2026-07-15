Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඇමෙරිකානු ප්‍රහාර තීව්‍ර වීමත් සමඟ ඉරානය මැදපෙරදිග බලශක්ති මාර්ග බාධා කිරීමට තර්ජනය කරයි

15 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඇමෙරිකානු ප්‍රහාර තීව්‍ර වීමත් සමඟ ඉරානය මැදපෙරදිග බලශක්ති මාර්ග බාධා කිරීමට තර්ජනය කරයි

එක්සත් ජනපදය ඉරාන ඉලක්ක හෙළා නව හමුදා ප්‍රහාර රැල්ලක් එල්ල කිරීමත් සමඟ, ඉරානය මැදපෙරදිගේ ප්‍රධාන තෙල් හා ගෑස් අපනයන මාර්ග අවහිර කිරීමට තර්ජනය කරමින් ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවට දැඩි අවවාදයක් නිකුත් කර ඇත.

භයානක උත්සන්න වීමක්

මෙම තර්ජනය තෙහෙරාන් සහ වොෂිංටන් අතර තතු ඉතා සැලකිය යුතු ලෙස උත්සන්න වීමක් සනිටුහන් කරන අතර, වෙළඳපොළ දැනටමත් පීඩනයට ලක්ව ඇති මෙම අවස්ථාවේ ගෝලීය බලශක්ති සැපයුම් දරුණු ලෙස බාධාවට පත් වේ යැයි යන බිය ඇති කර ඇත. ඉරානයේ අවවාදය, ගැටුම තම සීමාවන් ඔබ්බෙහි දක්වා විහිදුවා හැරීමට, අසල්වැසි රාජ්‍යයන් ඊට ඇදගෙන ලෝකයේ වඩාත්ම තීරණාත්මක බලශක්ති කොරිඩෝවක් අස්ථාවර කිරීමට ඉරානය සූදානම් බව පෙන්නුම් කරයි.

ඇමෙරිකානු හමුදා මෙහෙයුම් ඉදිරියටත් ක්‍රියාත්මක වුවහොත්, ප්‍රධාන කලාපීය ඒකාබද්ධ ස්ථාන හරහා තෙල් හා ගෑස් ප්‍රවාහය අවහිර කිරීමේ පියවර ගැනීම සලකා බලන බව ඉරාන නිලධාරීන් පෙන්වා දුන් අතර, එවැනි ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෝලීය බලශක්ති වෙළඳපොළ හරහා කම්පන රැල්ලක් ඇති කළ හැකිය.

එක්සත් ජනපද හමුදා මෙහෙයුම

එක්සත් ජනපදය ඉරාන ස්ථාන ඉලක්ක කරගත් නව ප්‍රහාර රැල්ලක් සිදු කළ බව තහවුරු කළ අතර, එම ප්‍රහාරාත්මක මෙහෙයුම ක්‍රියාත්මක කලාපීය තර්ජනවලට අවශ්‍ය ප්‍රතිචාරයක් ලෙස ඉදිරිපත් කළේය. ඇමෙරිකානු නිලධාරීන් හමුදා ක්‍රියාමාර්ගය මනින ලද හා ඉලක්කගත එකක් ලෙස සාධාරණීකරණය කළ නමුත්, ඉරානය එම ප්‍රහාර තමන්ගේ ස්වෛරීත්වය උල්ලංඝනය කළ ආක්‍රමණශීලී ක්‍රියා ලෙස හෙළා දැකීය.

ගෝලීය බලශක්ති වෙළඳපොළට බලපෑම්

බලශක්ති මාර්ගවලට එල්ල වූ මෙම තර්ජනය ජාත්‍යන්තර නිරීක්ෂකයින් හා වෙළඳපොළ විශ්ලේෂකයින්ගේ ක්ෂණික කනස්සල්ල අවුස්සා ඇත. මැදපෙරදිග ගෝලීය තෙල් සැපයුමේ කොඳු නාරටිය ලෙස පවතින අතර, අපනයන යටිතල පහසුකම් හෝ නාවික මාර්ගවලට ඕනෑම හිතාමතා බාධාවක් ලොව පුරා ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රේණියේ තෙල් මිල තියුණු ලෙස ඉහළ දැමීමට ඉඩ ඇත.

  • ඉරානය ප්‍රධාන කලාපීය බලශක්ති කොරිඩෝ දිගේ උපායමාර්ගික ප්‍රවේශ ස්ථාන පාලනය කරයි
  • අවහිරයක් හෝ බාධාවක් ආසියාවට, යුරෝපයට සහ ඉන් ඔබ්බෙහි රටවලට සපයන තෙල් සැපයුමට බලපෑ හැකිය
  • ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු ඉන්ධන ආනයනය කරන ජාතීන්ට වැඩි ඉන්ධන පිරිවැයකට මුහුණ දීමට සිදු විය හැකිය

කලාපීය හා ජාත්‍යන්තර ප්‍රතිචාරය

උත්සන්න වෙමින් ඇති මෙම ගැටුම, දෙපාර්ශවයම සංයමයෙන් කටයුතු කර රාජ්‍යතාන්ත්‍රික නාලිකා වෙත ආපසු ෙයාමු ලෙස කලාපීය රජයන් සහ ජාත්‍යන්තර ආයතනවලින් කඩිනම් ඉල්ලීම් ඇති කර ඇත. අතීත ගල්ෆ් අර්බුදවල මතකයන් තවමත් නැවුම්ව ඇති මෙම වේලාවේ, අසල්වැසි රාජ්‍යයන් සැලකිය යුතු කනස්සල්ලෙන් යුතුව වර්ධනයන් නිරීක්ෂණය කරමින් සිටී.

කලාපීය බලශක්ති යටිතල පහසුකම්වලට ඕනෑම හිතාමතා මැදිහත් වීමක් මැදපෙරදිගෙන් ඔබ්බෙහි දක්නට ලැබෙන ප්‍රතිවිපාකවලින් යුත්, පෙර නොවූ විරූ හා ගැඹුරින් අස්ථාවර කිරීමේ ක්‍රියාවක් ලෙස නිරූපණය වනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව, තම බලශක්ති අවශ්‍යතා සපුරාලීමට ආනයනික ඉන්ධන මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින රටක් ලෙස, මැදපෙරදිග බලශක්ති මාර්ගවලට දිගු කාලීන බාධාවක් ඇතිවීම දැනට පවතින ආර්ථික පීඩනයන් තව දුරටත් තීව්‍ර කර සාමාන්‍ය පුරවැසියන්ගේ ජීවන වියදම ඉහළ නංවනු ඇත.

තත්ත්වය ඉතා ඉක්මනින් විකාශනය වෙමින් පවතින අතර, අර්බුදය පුළුල් කලාපීය ගැටුමක් බවට පත් වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා බහු මට්ටම්වල රාජ්‍යතාන්ත්‍රික උත්සාහයන් දැනට ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මැතිවරණ පවත්වන තුරු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ICC මණ්ඩල නියෝජනයෙන් බැහැර වනු ඇතැයි ICC අනතුරු අඟවයි Sinhala

මැතිවරණ පවත්වන තුරු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ICC මණ්ඩල නියෝජනයෙන් බැහැර වනු ඇතැයි ICC අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (SLC) ආයතනය ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ (ICC) මණ්ඩල නියෝජනයෙන් තවදුරටත් බැහැර කර ඇති අතර, නිසි මැතිවරණ ක්‍රියාවලියක් සිදු නොකරන තාක් මෙම…

15 Jul 2026 Discuss
2025 සිට සිගරට් බදු අඩු කිරීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට රුපියල් බිලියන 25කට අධික බදු ආදායමක් අහිමිවෙයි Sinhala

2025 සිට සිගරට් බදු අඩු කිරීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට රුපියල් බිලියන 25කට අධික බදු ආදායමක් අහිමිවෙයි

ශ්‍රී ලංකා මිරර් වාර්තා කළ තොරතුරු වලට අනුව, සිගරට් මත අය කෙරෙන සුරාබදු අඩු කිරීමත් සමඟ 2025 සිට ශ්‍රී ලංකාවට රුපියල් බිලියන 25කට අධික බදු ආදාය හිඟයක් සිදුව…

15 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවට සැලකිය යුතු තීරු බදු සහනයක් ලැබීමට නියමිත බව ඇඟවෙද්දී එක්සත් ජනපද තානාපතිවරයා 'සුබ ආරංචියක්' පිළිබඳ ඉඟියක් දෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට සැලකිය යුතු තීරු බදු සහනයක් ලැබීමට නියමිත බව ඇඟවෙද්දී එක්සත් ජනපද තානාපතිවරයා 'සුබ ආරංචියක්' පිළිබඳ ඉඟියක් දෙයි

එක්සත් ජනපදය සමඟ වන වෙළඳ සබඳතාවයේ සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව ශ්‍රී ලංකාවට උදා වී තිබිය හැකි අතර, රටේ තානාපතිවරයා තීරු බදු ක්ෂේත්‍රයේ ධනාත්මක…

15 Jul 2026 Discuss