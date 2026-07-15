Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පොලිස් නිලධාරියෙකු ලෙස වෙස් වළාගෙන චීන ජාතිකයෙකු කොල්ල කෑ කල්ලි නායකයා අත්අඩංගුවට

15 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පොලිස් නිලධාරියෙකු ලෙස වෙස් වළාගෙන චීන ජාතිකයෙකු කොල්ල කෑ කල්ලි නායකයා අත්අඩංගුවට

පොලිස් නිලධාරියෙකු ලෙස වෙස් වළාගෙන චීන ජාතිකයෙකු කොල්ල කෑ බවට චෝදනා එල්ල වූ අපරාධ කල්ලියක නායකයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් අනාවරණය කළේය.

විදේශ ජාතිකයාව ඉලක්ක කරගත් මෙම වංචනික සැලැස්ම සංවිධානය කළ කල්ලි නායකයා සොයා ගත් ශ්‍රී ලංකා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන නිලධාරීන් විසින් සිදු කරන ලද විමර්ශනයකින් අනතුරුව සැකකරු අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය.

වින්දිතයා රවටා ගැනීමට වෙස් වළාගැනීම භාවිත කෙරිණි

විමර්ශකයන්ට අනුව, කල්ලි නායකයා කොල්ලය සිදු කිරීමට පෙර චීන ජාතිකයාගේ විශ්වාසය දිනා ගැනීම සඳහා පොලිස් නිලධාරියෙකු ලෙස වෙස් ගෙන ඇත. නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පටිපාටිවලට හුරු නොවන දේශීය පදිංචිකරුවන් සහ විදේශ සංචාරකයන් යන දෙඅංශයෙන්ම ගොදුරු ගැනීමට රටේ අපරාධ කොටස් විසින් එවැනි වෙස් ගැනීමේ උපක්‍රම ක්‍රමයෙන් වැඩි වශයෙන් යොදාගනු ලබයි.

මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම, ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ ජාතිකයන් සංවිධිත අපරාධ ක්‍රියාකාරකම්වලට ගොදුරු වීමේ අවදානම කෙරෙහි, විශේෂයෙන් ද අපරාධකරුවන් නිල වෙස් මුහුණු භාවිත කිරීමෙන් වින්දිතයන්ගේ සැකය තුනී කරගන්නා අවස්ථාවලදී, අවධානය යොමු කරයි.

විමර්ශනයකින් අනතුරුව අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු විය

නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන් තහවුරු කළේ, ඉලක්කගත මෙහෙයුමකින් අනතුරුව කල්ලි නායකයා අත්අඩංගුවට ගත් බවයි. සැකකරු, වින්දිතයාට එරෙහි ප්‍රහාරය සඳහා වගකිව යුතු සම්බන්ධීකෘත අපරාධ ජාලයක් මෙහෙයවූ බව විශ්වාස කෙරේ.

විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම කල්ලිය හා සම්බන්ධ තවත් පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට ගැනීම් අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, විමර්ශන දිගටම පවතින බව පොලිසිය පෙන්වා දී ඇත.

බලධාරීන් විමසිල්ලෙන් සිටින ලෙස අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන්, රටේ සංචාරය කරන හෝ පදිංචිව සිටින විදේශ ජාතිකයන් ඇතුළු මහජනතාව, ඕනෑම ඉල්ලීමකට අනුකූල වීමට පෙර නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන නිලධාරියෙකු ලෙස හඳුනා ගන්නා ඕනෑම කෙනෙකුගේ අනන්‍යතාව සත්‍යාපනය කිරීමට සහ විමසිල්ලෙන් කටයුතු කිරීමට නියෝග කරයි.

  • සෑමවිටම නිල පොලිස් හඳුනාගැනීමේ කාඩ්පතක් ඉල්ලා සිටින්න
  • සැකයක් ඇත්නම් නිලධාරියෙකුගේ අනන්‍යතාව සත්‍යාපනය කිරීමට ළඟම ඇති පොලිස් ස්ථානය හා සම්බන්ධ වන්න
  • සැකසහිත හැසිරීම් හෝ වෙස් ගැනීමේ උත්සාහයන් පිළිබඳ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන නිලධාරීන්ට වහාම වාර්තා කරන්න

මෙම සිද්ධිය, ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින ක්‍රමයෙන් වැඩිවන චීන ජාතිකයන් සහ රට පුරා ක්‍රියාත්මක ආයෝජන හා යටිතල පහසුකම් ව්‍යාපෘති සමඟ සම්බන්ධ බොහෝ දෙනා ඇතුළු අනෙකුත් විදේශ සංචාරකයන් සඳහා ශක්තිමත් ආරක්ෂණ පියවර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත.

සැකකරු දැනට පොලිස් අත්අඩංගුවේ සිටින අතර, නියමිත කාලයක් ඇතුළත මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකු ඉදිරියට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එක්සත් ජනපද-ඉරාන ආතතීන් උත්සන්න වීමත් සමඟ බලශක්ති යටිතල පහසුකම් ඉලක්ක කරගත් ප්‍රහාර මධ්‍යයේ ඛනිජ තෙල් මිල ඉහළට Sinhala

එක්සත් ජනපද-ඉරාන ආතතීන් උත්සන්න වීමත් සමඟ බලශක්ති යටිතල පහසුකම් ඉලක්ක කරගත් ප්‍රහාර මධ්‍යයේ ඛනිජ තෙල් මිල ඉහළට

වර්ධනය වන සතුරුකම් අමු තෙල් මිල ඉහළ නංවයි එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය අතර ආතතීන් නැවතත් උත්සන්න වීමත් සමඟ බදාදා දිනයේ ගෝලීය ඛනිජ තෙල් මිල ඉහළ ගියේය. ජනාධිපති ඩොනල්ඩ්…

15 Jul 2026 Discuss
එයාර්බස් අල්ලස් විමර්ශනයේ ප්‍රියංකා විජේනායකට විවෘත වරෙන්තුවක් නිකුත් කරයි Sinhala

එයාර්බස් අල්ලස් විමර්ශනයේ ප්‍රියංකා විජේනායකට විවෘත වරෙන්තුවක් නිකුත් කරයි

කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් පසන් අමරසේන විසින් හිටපු නිලධාරියෙකුගේ භාර්යාව වන ප්‍රියංකා නියෝමාලි විජේනායකට එරෙහිව, කඩිනමින් කෙරෙමින් පවතින එයාර්බස් අල්ලස් විමර්ශනය…

15 Jul 2026 Discuss
ජූලි මැද වන විට ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 71,000 ඉක්මවයි — ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්‍ර වෙයි Sinhala

ජූලි මැද වන විට ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 71,000 ඉක්මවයි — ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්‍ර වෙයි

ඩෙංගු ආසාදන වේගයෙන් ඉහළ යාම මහජන සෞඛ්‍ය උත්සුකයන් මතු කරයි ශ්‍රී ලංකාව දැඩි ඩෙංගු උණ අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ජූලි මස මැද ළඟා වන විට රෝගීන් සංඛ්‍යාව…

15 Jul 2026 Discuss