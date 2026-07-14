Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දිගු කලක් කල් දැමූ පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීමට රජයට දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ හයක් 촉구 කරයි

14 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දිගු කලක් කල් දැමූ පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීමට රජයට දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ හයක් 촉구 කරයි

ශ්‍රී ලංකා රජය, පළාත් සභා මැතිවරණ තවදුරටත් ප්‍රමාද නොකර පැවැත්වීම සඳහා දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ හයක් එක්ව බලකර ඇති අතර, පළාත් මට්ටමේ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික නියෝජනය යථා තත්ත්වයට පත් කළ යුතු බවට ක්‍රමයෙන් තීව්‍ර වෙමින් පවතින ඉල්ලීම්වලට ඔවුන්ගේ හඬ එකතු කර ඇත.

මැතිවරණ ක්‍රියාමාර්ගය සඳහා එක්සත් ඉල්ලීමක්

පළාත් සභා මැතිවරණ කාලසටහන් කර පැවැත්විය යුතු බවට බලධාරීන් කෙරෙහි පීඩනය යොමු කරමින්, දිගු කලක් තිස්සේ එල්බ ගෙන ඇති මෙම මැතිවරණ සඳහා රජයට ඉල්ලීමක් කරමින් පක්ෂ හය සාමූහික නිවේදනයක් නිකුත් කළේය. මෙම එකමුතු ස්ථාවරය, විශේෂයෙන් උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල නිර්වාචිත පළාත් ආයතන දිගු කලක් නොපැවතීම සම්බන්ධයෙන් දෙමළ දේශපාලන පාර්ශ්ව අතර පවතින ගැඹුරු සැලකිල්ල පිළිබිඹු කරයි.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 13 වන සංශෝධනය යටතේ ස්ථාපිත කරන ලද පළාත් සභා, බලය විමධ්‍යගත කිරීමේ හා දූපතේ උතුරු හා නැගෙනහිරට අයත් දෙමළ ජනගහනය ඇතුළු ප්‍රාදේශීය ප්‍රජාවන්ට වැඩි නියෝජනයක් සැලසීමේ යාන්ත්‍රණයක් ලෙස කටයුතු කරයි.

පළාත් මට්ටමේ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික හිඟය

නිර්වාචිත පළාත් සභා නොපැවතීම දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ආරවුල් මාතෘකාවක් ව පවතින අතර, බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රදේශවල ප්‍රජාවන්ට ප්‍රාදේශීය නිර්වාචිත නියෝජනයේ අයිතිය අහිමි කෙරෙමින් ඇති බව විචාරකයෝ තර්ක කරති. රට පුරා පළාත් සභා මැතිවරණ වසර ගණනාවක් තිස්සේ පැවැත්වී නොමැති අතර, ඒ නිසා අතරමැදි කාලය තුළ පළාත් කටයුතු කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පත් කළ පරිපාලකයන් කටයුතු කරමින් සිටිති.

නිර්වාචිත පළාත් ආයතන යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම ප්‍රජාතාන්ත්‍රික වගකීමක් පමණක් නොව, ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමළ ප්‍රජාවන්ගේ දීර්ඝකාලීන දේශපාලන අභිලාෂයන් ඉෂ්ට කිරීම සඳහා අර්ථවත් පියවරක් ලෙසද සැලකිය යුතු බව දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ නිරන්තරයෙන් අවධාරණය කර ඇත.

පුළුල් දේශපාලන සන්දර්භය

ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ, සංහිඳියාව සහ බලය විමධ්‍යගත කිරීම පිළිබඳ පවත්නා සාකච්ඡා මධ්‍යයේ මෙම සාමූහික ඉල්ලීම ඉදිරිපත් ව ඇති අතර, යුද්ධයෙන් පසු රටේ දේශපාලන ක්ෂේත්‍රයේ කේන්ද්‍රීය ප්‍රශ්න ලෙස මෙම කරුණු ඉදිරියටත් පවතී. පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීම, මෙම පුළුල් ප්‍රශ්නවල ඵලදායී ප්‍රගතිය සඳහා පූර්වාවශ්‍යතාවයක් බව දෙමළ පක්ෂ නැවත නැවතත් අවධාරණය කර ඇත.

පක්ෂ හයෙන් ලැබී ඇති නවතම ඉල්ලීමට රජය තවමත් නිල වශයෙන් ප්‍රතිචාර දක්වා නොමැත. දේශීයව මෙන්ම ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව වෙතින්ද මැතිවරණ වගවීම සඳහා ඉල්ලීම් ක්‍රමයෙන් ශක්තිමත් වෙද්දී, මේ පීඩනය තීව්‍ර වනු ඇතැයි දේශපාලන නිරීක්ෂකයෝ අපේක්ෂා කරති.

  • රට පුරා පළාත් සභා මැතිවරණ වසර ගණනාවක් තිස්සේ පැවැත්වී නොමැත
  • ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 13 වන සංශෝධනය පළාත් සභා සඳහා නෛතික රාමුව සපයයි
  • ප්‍රජාවේ අභිලාෂයන් ඉෂ්ට කිරීමේ ප්‍රධාන සාධකයක් ලෙස පළාත් නියෝජනය දෙමළ පක්ෂ සලකයි
  • මැතිවරණ ප්‍රමාදයෙන් වඩාත්ම සෘජු ලෙස බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රදේශ අතර උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත් ද වේ

ආසන්න කාලය තුළ රජය මැතිවරණ දිනයක් නියම කරනු ඇත්දැයි තවමත් පැහැදිලි නැතත්, දෙමළ පක්ෂ හය ඉදිරිපත් කළ එකමුතු ස්ථාවරය, ඉදිරි මාසවලදී ද මෙම ප්‍රශ්නය දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රයේ ස්ථිරව රැඳෙනු ඇති බවට ඉඟියක් සපයයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ගල්ෆ් රටවල සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණ කම්කරුවන් වෙනුවෙන් වැඩි ආරක්ෂාවක් ඉල්ලා සිටී රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා Sinhala

ගල්ෆ් රටවල සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණ කම්කරුවන් වෙනුවෙන් වැඩි ආරක්ෂාවක් ඉල්ලා සිටී රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා

ගල්ෆ් රටවල සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණ කම්කරුවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වඩාත් තීව්‍ර පියවර ගත යුතු බව ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා 촉구 කර ඇත. මෙම කම්කරුවන් රටට…

14 Jul 2026 Discuss
රුසියාවේ භීතිජනක 'විනාශ දිනය' ගුවන් යානය දුර්ලභ ලෙස තෙහෙරානයේ ගොඩ බැසේ Sinhala

රුසියාවේ භීතිජනක 'විනාශ දිනය' ගුවන් යානය දුර්ලභ ලෙස තෙහෙරානයේ ගොඩ බැසේ

ඉරාන අගනුවරට සංකේතාත්මක පැමිණීමක් රුසියාවේ Ilyushin Il-80 ගුවන් යානය, බහුලව 'විනාශ දිනය' යානය ලෙස හඳුන්වන අතර, එය දුර්ලභ ලෙස තෙහෙරානයේ ගොඩ බැස ඇති අතර, බටහිර…

14 Jul 2026 Discuss
හෝර්මුස් සමුද්‍ර සන්ධිය අසල ඇමෙරිකාව හා ඉරානය අතර ප්‍රහාර හුවමාරුවක් — නාවික වාරණය ක්‍රියාත්මක වීමට ආසන්නව Sinhala

හෝර්මුස් සමුද්‍ර සන්ධිය අසල ඇමෙරිකාව හා ඉරානය අතර ප්‍රහාර හුවමාරුවක් — නාවික වාරණය ක්‍රියාත්මක වීමට ආසන්නව

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද හමුදාව සිය ඉරාන විරෝධී ප්‍රහාර මෙහෙයුම් අඛණ්ඩව තුන්වන රාත්‍රියටත් සිදු කළ බව තහවුරු කර ඇති අතර, යළි ක්‍රියාත්මක කෙරෙන ඇමෙරිකානු නාවික වාරණය…

14 Jul 2026 Discuss