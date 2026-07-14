Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රුසියාවේ භීතිජනක 'විනාශ දිනය' ගුවන් යානය දුර්ලභ ලෙස තෙහෙරානයේ ගොඩ බැසේ

14 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රුසියාවේ භීතිජනක 'විනාශ දිනය' ගුවන් යානය දුර්ලභ ලෙස තෙහෙරානයේ ගොඩ බැසේ

ඉරාන අගනුවරට සංකේතාත්මක පැමිණීමක්

රුසියාවේ Ilyushin Il-80 ගුවන් යානය, බහුලව 'විනාශ දිනය' යානය ලෙස හඳුන්වන අතර, එය දුර්ලභ ලෙස තෙහෙරානයේ ගොඩ බැස ඇති අතර, බටහිර රාජ්‍යයන් සහ රුසියා-ඉරාන අක්ෂය අතර දැනටමත් උද්දීප්ත භූ-දේශපාලන වාතාවරණය මධ්‍යයේ එය ජාත්‍යන්තර අවධානය දිනා ගෙන ඇත.

'විනාශ දිනය' ගුවන් යානය යනු කුමක්ද?

Ilyushin Il-80 යනු සෝවියට් යුගයේ විශේෂයෙන් වෙනස් කරන ලද ගුවන් යානයකි. න්‍යෂ්ටික යුද්ධයක් හෝ ව්‍යසනකාරී ගැටුමක් ඇති වූ අවස්ථාවක රුසියාවේ ඉහළම හමුදා හා දේශපාලන නායකත්වය සඳහා ගුවන් විමසුම් මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස සේවය කිරීම සඳහා මෙය නිර්මාණය කර ඇත. භූමි පදනම් යටිතල පහසුකම් විනාශ වූවද මෙම යානය උසස් සන්නිවේදන පද්ධතිවලින් සන්නද්ධ වන අතර, හමුදා මෙහෙයුම් පිළිබඳ පාලනය පවත්වා ගැනීමට නිර්මාණය කර ඇත. 'විනාශ දිනය' යන එහි අන්වර්ථ නාමය, ආපෝකැලිප්ටික් අවස්ථාවකදී අවසාන විසඳුමේ විධාන මධ්‍යස්ථානය ලෙස එහි ඉටු කිරීමට නියමිත කාර්යභාරය පිළිබිඹු කරයි.

දුර්ලභ හා වැදගත් චලනයක්

Il-80 ගුවන් යානය රුසියාවේ ගුවන් අවකාශය කලාතුරකින් හැරදමන නිසාත්, ලොව පුරා හමුදා විශ්ලේෂකයන් හා බුද්ධි අංශ ඒකාබද්ධ ලෙස එහි සංචාරයන් නිරීක්ෂණය කරන නිසාත්, තෙහෙරානයේ මෙම යානයේ දර්ශනය අසාමාන්‍ය ලෙස සලකනු ලැබේ. මොස්කව්-තෙහෙරාන් උපාය මාර්ගික හවුල්කාරිත්වය ගැඹුරු වෙමින් ඇති බවේ ස්පෂ්ට සංඥාවක් ලෙස නිරීක්ෂකයන් මෙම සංචාරය දකී.

පුළුල් භූ-දේශපාලන සන්දර්භය

රුසියාව සහ ඉරානය හමුදා, ආර්ථික හා රාජතාන්ත්‍රික ක්ෂේත්‍රයන් හරහා ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ශක්තිමත් කරමින් සිටින අවස්ථාවක මෙම ගොඩ බෑම සිදු විය. යුක්රේනයේ ක්‍රියාත්මක ගැටුමේ දී භාවිත කරන ලද Shahed ගුවන් ඩ්‍රෝන රුසියාවට සපයා ඇති බවට ඉරානයට එරෙහිව බටහිර රජයන් ඊට පෙර චෝදනා කර ඇති නමුත් ජාතීන් දෙකම ඒ චෝදනා විවිධ අන්දමින් ප්‍රතික්ෂේප කර හෝ අවමකොට ඇත.

  • රුසියාව සහ ඉරානය මෑත වසරවලදී හමුදා සහයෝගිතාව පුළුල් කර ඇත
  • බටහිර රාජ්‍යයන් රටවල් දෙකටම පුළුල් සම්බාධක පනවා ඇත
  • රටවල් දෙක බටහිර වෙළඳපොළවලට විකල්ප ලෙස සමීප වෙළඳ හා බලශක්ති ගිවිසුම් ගවේෂණය කර ඇත

ජාත්‍යන්තර ප්‍රතිචාරය

උපාය මාර්ගිකව සංවේදී ගුවන් යානයක් ඉරාන භූමියට ගෙන ඒම NATO සාමාජික රාජ්‍යයන් සහ බටහිර බුද්ධි අංශ අතර නව උත්කණ්ඨා ඇති කිරීමට ඉඩ ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. බටහිර පීඩනයට එරෙහිව එකමුතු පෙරමුණක් පෙන්නුම් කිරීමට රජයන් දෙකෙහිම කැමැත්ත ඉස්මතු කරමින්, මෙම සංචාරය ප්‍රායෝගික හා සංකේතාත්මක දෙඅංශයක් ගෙනදිය හැකි බව විශ්ලේෂකයෝ යෝජනා කරති.

රුසියාවේ ගුවන් විධාන මධ්‍යස්ථානය තෙහෙරානයේ දර්ශනය වීම සාමාන්‍ය කාරණාවක් නොවේ — එය මොස්කව්-තෙහෙරාන් සම්බන්ධතාවයේ ගැඹුර පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවට ඉතා හිතාමතාම පණිවිඩයක් යවයි.

වාර්තා කරන අවස්ථාව වන විට, රුසියානු හෝ ඉරාන රජයන් කිසිවෙකු ඉරාන අගනුවරට ගුවන් යානයේ සංචාරය පිළිබඳ නිශ්චිත අරමුණ හෝ න්‍යාය පත්‍රය විස්තර කරමින් නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොතිබිණි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ගල්ෆ් රටවල සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණ කම්කරුවන් වෙනුවෙන් වැඩි ආරක්ෂාවක් ඉල්ලා සිටී රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා Sinhala

ගල්ෆ් රටවල සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණ කම්කරුවන් වෙනුවෙන් වැඩි ආරක්ෂාවක් ඉල්ලා සිටී රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා

ගල්ෆ් රටවල සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණ කම්කරුවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වඩාත් තීව්‍ර පියවර ගත යුතු බව ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා 촉구 කර ඇත. මෙම කම්කරුවන් රටට…

14 Jul 2026 Discuss
දිගු කලක් කල් දැමූ පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීමට රජයට දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ හයක් 촉구 කරයි Sinhala

දිගු කලක් කල් දැමූ පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීමට රජයට දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ හයක් 촉구 කරයි

ශ්‍රී ලංකා රජය, පළාත් සභා මැතිවරණ තවදුරටත් ප්‍රමාද නොකර පැවැත්වීම සඳහා දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ හයක් එක්ව බලකර ඇති අතර, පළාත් මට්ටමේ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික නියෝජනය යථා…

14 Jul 2026 Discuss
හෝර්මුස් සමුද්‍ර සන්ධිය අසල ඇමෙරිකාව හා ඉරානය අතර ප්‍රහාර හුවමාරුවක් — නාවික වාරණය ක්‍රියාත්මක වීමට ආසන්නව Sinhala

හෝර්මුස් සමුද්‍ර සන්ධිය අසල ඇමෙරිකාව හා ඉරානය අතර ප්‍රහාර හුවමාරුවක් — නාවික වාරණය ක්‍රියාත්මක වීමට ආසන්නව

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද හමුදාව සිය ඉරාන විරෝධී ප්‍රහාර මෙහෙයුම් අඛණ්ඩව තුන්වන රාත්‍රියටත් සිදු කළ බව තහවුරු කර ඇති අතර, යළි ක්‍රියාත්මක කෙරෙන ඇමෙරිකානු නාවික වාරණය…

14 Jul 2026 Discuss