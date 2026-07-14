Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නේගොඹෝ සූදානම් වෙයි: මාරිස් මෝටර් රැලි 2026 නගරය ක්‍රීඩා සංචාරක සිතියමට එකතු කරයි

14 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නේගොඹෝ සූදානම් වෙයි: මාරිස් මෝටර් රැලි 2026 නගරය ක්‍රීඩා සංචාරක සිතියමට එකතු කරයි

මාරිස් මෝටර් රැලි 2026 — MMR 26 යනුවෙන් පුළුල් ලෙස හඳුන්වන මෙම ප්‍රසිද්ධ රැලිය — අගෝස්තු 1 වැනිදා නැවත පැමිණෙන විට, නේගොඹෝ නගරය ප්‍රමුඛ ක්‍රීඩා සංචාරක ගමනාන්තයක් ලෙස සිය තත්ත්වය තහවුරු කර ගැනීමට සුදානම් වෙමින් සිටී.

අරමුණක් සහිත රැලියක්

මෙම තරගාවලියේ Time Speed Distance (TSD) තරගයක් ඇතුළත් වන අතර, එම ආකෘතිය තරගකරුවන්ගේ නිරවද්‍ය රිය පැදවීමේ ශිල්පකාමිත්වය තක්සේරු කරන්නේ, නිශ්චිත වේගය නොව තියුණු මාර්ග සොයාගැනීමේ හැකියාව සහ ශික්ෂිත කණ්ඩායම් කාර්යය ඉල්ලා සිටිමිනි. අවස්ථාවට වඩත් ගරුත්වයක් එක් කරමින්, ශ්‍රී ලංකා මෝටර් ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රයේ ගෞරවනීය පුද්ගලයකුගේ උරුමය සිහිපත් කරමින් ප්‍රදානය කෙරෙන故 රංජිත් ප්‍රනාන්දු අභියෝගී කුසලාන සඳහාද සහභාගිවන්නෝ තරග වදිති.

තරග පථයෙන් ඔබ්බට

MMR 26 හුදෙක් මෝටර් ක්‍රීඩා උත්සවයක් ලෙස පමණක් සිතාගෙන නොමැත. සංවිධායකයන් රැලිය සමග සමගාමීව පවත්වාලීම සඳහා නගරය පුරා විනෝදාස්වාද වැඩසටහනක් සැලසුම් කර ඇති අතර, එදිනට නේගොඹෝව සජීවී ක්‍රියාකාරකම් කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පරිවර්තනය කෙරෙනු ඇත. මෙම මුලපිරීම දිවයිනේ සෑම දෙසකින්ම අමුත්තන් ආකර්ෂණය කරගෙන, සැබෑ ආර්ථික හා සංස්කෘතික වටිනාකමක් දරන ක්‍රීඩා දර්ශනාගාරවල විශ්වාසනීය සත්කාරකයකු ලෙස මෙම වෙරළබඩ නගරය ස්ථාපිත කිරීමේ පුළුල් අභිලාෂයක් පිළිබිඹු කරයි.

ක්‍රීඩා සංචාරකත්වය ඉදිරියට හැරවීම

මාරිස් මෝටර් රැලියේ නැවත පැමිණීම, ශ්‍රී ලංකාවේ කලාපීය සංචාරක සංවර්ධනය සඳහා තරගාත්මක ක්‍රීඩා රථවාහනයක් ලෙස යොදාගැනීමේ වර්ධනය වන උනන්දුව අවධාරණය කරයි. වෙරළබඩ සුන්දරත්වය හා ප්‍රවේශ්‍යතාව සඳහා දැනටමත් සුප්‍රකට නේගොඹෝ නගරයට, මෙවැනි විශාල පරිමාණයේ හොඳින් සංවිධානය කළ රැලියකට ජනනය කළ හැකි සංචාරක පැමිණීමෙන් හා අවධානයෙන් සැලකිය යුතු ප්‍රතිලාභ ලැබෙනු ඇත.

අගෝස්තු 1 ළඟාවෙමින් පවතින විට, රට තුළ වඩාත්ම සැමරෙන රැලි උත්සවවලින් එකක් සත්කාරකත්වය දැරීමට නේගොඹෝ සූදානම් වන අතරතුර, මෝටර් ක්‍රීඩා ප්‍රේමීන් මෙන්ම දේශීය නේවාසිකයනුද ඒ කෙරෙහි දැඩි අවධානයෙන් බලා සිටිනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ට්‍රම්ප් ඉරානයට නාවික අවහිරය නැවත පනවා හෝර්මුස් සමුද්‍ර සන්ධිය හරහා 20%ක්貨物 ගාස්තුවක් හඳුන්වා දෙයි Sinhala

ට්‍රම්ප් ඉරානයට නාවික අවහිරය නැවත පනවා හෝර්මුස් සමුද්‍ර සන්ධිය හරහා 20%ක්貨物 ගාස්තුවක් හඳුන්වා දෙයි

වොෂිංටනය තෙහෙරානය කෙරෙහි ආර්ථික පීඩනය තීව්‍ර කිරීමට පියවර ගනියි එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්, ඉරාන වරායන් සහ නෞකා ඉලක්ක කරගනිමින් නාවික අවහිරයක් නැවත…

14 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවට ලැබෙන විදේශ කම්කරු ප්‍රේෂණ ජූනි මාසයේ මාස හතක පහළම අගයට - එහෙත් පෙර වසරට සාපේක්ෂව 10%කට ආසන්නව ඉහළට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට ලැබෙන විදේශ කම්කරු ප්‍රේෂණ ජූනි මාසයේ මාස හතක පහළම අගයට - එහෙත් පෙර වසරට සාපේක්ෂව 10%කට ආසන්නව ඉහළට

ශ්‍රී ලංකාවට එන විදේශ කම්කරු ප්‍රේෂණ 2026 ජූනි මාසයේදී මාස හතක කාලය තුළ වාර්තා වූ අඩුම මට්ටමට පැමිණ ඇති බව නවතම දත්ත පෙන්වා දෙයි. එසේ වුවද, එම ප්‍රමාණය පෙර…

13 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ මහජන ප්‍රවාහන පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලෙස ජනාධිපති දිසානායක 촉구කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ මහජන ප්‍රවාහන පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලෙස ජනාධිපති දිසානායක 촉구කරයි

සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ප්‍රවේශ විය හැකි, උසස් තත්ත්වයේ, දැරිය හැකි මිගණන් සහිත මහජන ප්‍රවාහන පද්ධතියක් සංවර්ධනය කරන ලෙස ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක ඉල්ලා…

13 Jul 2026 Discuss