Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නේගම්බෝ බන්ධනාගාර කලහය සම්බන්ධ වසන්කිරීමේ චෝදනා රජය ප්‍රතික්ෂේප කරයි

14 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නේගම්බෝ බන්ධනාගාර කලහය සම්බන්ධ වසන්කිරීමේ චෝදනා රජය ප්‍රතික්ෂේප කරයි

නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ මාරාන්තික කලහය පිළිබඳ සම්පූර්ණ සත්‍යය සඟවන බවට එල්ල වූ චෝදනා රජය තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති අතර, කැබිනට් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ඇමති නාලින්ද ජයතිස්ස මහතා ඒ සඳහා ඉදිරිපත් වී එම චෝදනා බැහැර කළේය.

ඇමතිවරයා වසන්කිරීමේ චෝදනාවලට එරෙහිව පෙනී සිටී

කැබිනට් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකයා ලෙස ජයතිස්ස ඇමතිවරයා ප්‍රකාශ කරමින්, නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ සිදු වූ මාරාන්තික කලහය සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් කිසිදු ආකාරයක වසන්කිරීමක නිරත වන බවට ඉදිරිපත් වූ යෝජනා සියල්ල පැහැදිලිවම ප්‍රතික්ෂේප කළේය. සැඟවීමට කිසිවක් නොමැති බවත්, මෙම කාරණය විනිවිදභාවයෙන් හසුරුවීමට රජය කැපවී සිටින බවත් ඔහු අවධාරණය කළේය.

එම චෝදනා හේතුවෙන් හිංසාකාරී සිදුවීම සමයේ සිදු වූ දෙය හරියටම කුමක්ද යන්න පිළිබඳව ජනතාව අතර වැඩෙන කනස්සල්ලක් ඇති වූ අතර, විවේචකයින් කලහකාරී සිදුවීමේ සම්පූර්ණ විස්තරය සහ ඊට අදාළ ඕනෑම මිනිසුන් හානිය ශ්‍රී ලාංකේය ජනතාවට නිවැරදිව අනාවරණය කරනු ලැබේද යන්න ප්‍රශ්න කළහ.

වගවීම සඳහා ඇති ඉල්ලීම් තීව්‍ර වේ

නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ කලහය සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ විපක්ෂ නියෝජිතයින්ගේ සැලකිය යුතු අවධානය ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇති අතර, ඔවුන් බන්ධනාගාරය තුළ මරණ සිදුවීමට හේතු වූ සිදුවීම් පිළිබඳ සම්පූර්ණ හා ස්වාධීන විවරණයක් ඉල්ලා සිටිති.

බන්ධනාගාර ආශ්‍රිත හිංසාව දිගු කලක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ කනස්සල්ලට කරුණක් ව පැවති අතර, අධිකරණ ආයතනවල 緊張ය ඇති කිරීමේ ඇතිවිය හැකි සාධකයන් ලෙස අධික ජනාකීර්ණතාව සහ සම්පත් සීමාවන් නිතර ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ නිවැරදිකිරීම් ආයතන තුළ ගැටුම්වලට දායක වන බව සඳහන් කෙරේ.

රජයේ දෘඪ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම විවේචකයින් නිහඬ කිරීමට ක්ෂණිකව ඉඩ සලසනු ඇතැයි සිතිය නොහැකි අතර, නේගම්බෝ හිදී සිදු වූ මාරාන්තික සිදුවීම වටා ඇති තත්ත්වයන් පිළිබඳ සම්පූර්ණ හා විනිවිද පෙනෙන විමර්ශනයක් සඳහා ඔවුන් තවදුරටත් බල කිරීම ඉඩ ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මූල්‍ය අපරාධ මර්දනය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසික ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සම්මත කරයි Sinhala

මූල්‍ය අපරාධ මර්දනය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසික ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සම්මත කරයි

මුදල් විශුද්ධිකරණය හා මූල්‍ය වංචාවලට එරෙහිව සටන් කිරීමට රජය රාමුවක් නිල වශයෙන් සකස් කරයි රට පුරා මූල්‍ය අපරාධ මර්දනය කිරීම අරමුණු කරගත් සම්පූර්ණ ජාතික…

14 Jul 2026 Discuss
මෙගාවොට් 250ක් ධාරිතාවෙන් යුත් බැටරි ශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර තරඟකාරී ටෙන්ඩරයක් විවෘත කරයි Sinhala

මෙගාවොට් 250ක් ධාරිතාවෙන් යුත් බැටරි ශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර තරඟකාරී ටෙන්ඩරයක් විවෘත කරයි

සුවිශේෂී ශක්ති ගබඩා මුලපිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර හවුල්කරුවන් සොයයි මෙගාවොට් 250ක (MW) ධාරිතාවෙන් යුත් බැටරි ශක්ති ගබඩා පද්ධතියක් (BESS) ස්ථාපිත කිරීම…

14 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව මුළු රටේ වහල සූර්ය බලශක්ති ව්‍යාප්ත කිරීමට ADB ආයතනයෙන් මිලියන 35ක් සහතික කරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මුළු රටේ වහල සූර්ය බලශක්ති ව්‍යාප්ත කිරීමට ADB ආයතනයෙන් මිලියන 35ක් සහතික කරගනී

ශ්‍රී ලංකාවේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති අභිලාෂයන් සඳහා තීරණාත්මක පියවරක් තබමින්, රට පුරා විශාල වහල සූර්ය බලශක්ති වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහාය වීම සඳහා ආසියානු…

14 Jul 2026 Discuss