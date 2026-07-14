රුපියල් මිලියන 450 ක් වටිනා චීන සිගරට් සිය ගණනක්ශීතල පැනල් තුළ සඟවා ගෙනාීම රේගු නිලධාරීන් හෙළිදරව් කරයි
ශ්රී ලංකා බලධාරීන් විසින් රුපියල් මිලියන 450 ක් බව ගණන් බලා ඇති චීන සිගරට් නීති විරෝධී තොගයක් සොයාගනිමින් විශාල ජයක් ලබා ඇති අතර, හඳුනාගැනීමෙන් වළකින ලෙස ශීතලකරණ貨物 පැනල් තුළ ඒවා දක්ෂ ලෙස සඟවා තිබී ඇත.
නවීන සැඟවීමේ ක්රමයක්
මෙම ජාවාරම්කරුවන් ගණනය කළ උපාය මාර්ගයක් භාවිත කරමින්, තාපාංක පාලනය කළ貨物 සිය ගණනාවක් නීති විරෝධී භාණ්ඩ රැගෙන යන බවට සැකනොකරනු ඇතැයි කල්පනා කරමින් ශීතල පැනල් තුළ නීති විරෝධී සිගරට් සඟවා ඇත. කෙසේ වෙතත්, ශ්රී ලංකා රේගු සහ බලාත්මක කිරීමේ නිලධාරීන්ගේ අවධානය මෙම කූට සැලැස්මට ජය ගත නොහැකි විය; ඔවුහු ඉලක්ක කළ පරීක්ෂාවක් අතරතුර මෙම ගිනිකඩය සොයාගත්හ.
තොගයේ විශාලත්වය
චීනයෙන් ආ මෙම සිගරට් තොගය, මෑත කාලයේ සටහන් වූ වඩාත් සැලකිය යුතු දුම්කොළ ජාවාරම් අල්ලාගැනීම්වලින් එකක් ලෙස සලකනු ලැබේ. නීති විරෝධී භාණ්ඩවල මුළු වෙළඳපළ වටිනාකම රුපියල් මිලියන 450 ක් ලෙස බලධාරීන් ගණන් බලා ඇති අතර, නීති විරෝධී මෙහෙයුමේ පරිමාණය සහ අරාවෙ නොගෙන ගිය නම් රාජ්යයට අහිමිවන බදු ආදායම ද මෙමගින් ඉස්මතු වේ.
වර්ධනය වන ජාවාරම් තර්ජනය
මෙම සොයාගැනීම, ශ්රී ලංකා වරායන් සහ ප්රවේශ ස්ථාන හරහා ක්රියාත්මක වන ජාවාරම් ජාල භාවිත කරන ඉතා නවීන ක්රමවේද ඉස්මතු කරයි. නීති විරෝධී සිගරට් ආනයනය රජයට විශාල අබ්කාරි බදු ආදායමක් අහිමි කරන අතරම, නීතියට අනුව ක්රියාත්මක වන බදු ගෙවන නීත්යානුකූල දුම්කොළ වෙළෙන්දන්ටද හානිකර වේ.
- නීති විරෝධී සිගරට් චීන සම්භවයක් ඇත
- භාණ්ඩ ශීතල貨物 පැනල් තුළ සඟවා තිබිණ
- තොගයේ ගණන් බලන ලද වටිනාකම රුපියල් මිලියන 450 කි
- ශ්රී ලංකා රේගු නිලධාරීන් විසින් අල්ලාගැනීම සිදු කරන ලදී
බලධාරීන් ඉහළ අවධානයකින්
ශ්රී ලංකා රේගු සහ නීතිය බලාත්මක කිරීමේ ආයතන මෑත මාසවල සමුද්රීය貨物 හරහා එන ආනයන, විශේෂයෙන් ඇතුළු වන貨物 පරීක්ෂා කිරීම තීව්ර කර ඇත. ජාවාරම් ජාල තමන්ගේ උපාය මාර්ග නිරන්තරයෙන් වෙනස් කරන බවත්, නව සැඟවීමේ ක්රමවේදවලට සමගාමීව පරීක්ෂා ක්රියාවලීන් යාවත්කාලීන කිරීම අත්යවශ්ය බවත් නිලධාරීන් නැවත නැවතත් අනතුරු අඟවා ඇත.
නවතම අල්ලාගැනීම සම්බන්ධ විමර්ශන දැනට ක්රියාත්මක වෙමින් පවතින අතර, නීති විරෝධී ආනයනය සැලසුම් කළ අය හඳුනාගෙන නඩු පැවරීමට බලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.