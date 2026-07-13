Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව "ලෝකයේ වංචා අගනුවර" බවට පත්වීමේ අවදානමක් — SJB මන්ත්‍රී හර්ෂ ද සිල්වා අවවාද කරයි

13 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව "ලෝකයේ වංචා අගනුවර" බවට පත්වීමේ අවදානමක් — SJB මන්ත්‍රී හර්ෂ ද සිල්වා අවවාද කරයි

සමගි ජන බලවේගයේ (SJB) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා, ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර තලයේ කීර්තිනාමය ක්‍රමයෙන් පිරිහෙමින් පවතින බව සම්බන්ධව දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් සිදු කරමින්, මෙරට ශීඝ්‍රයෙන්ම ලෝකයේ වංචා අගනුවර යන අප්‍රසිද්ධ ලකුණ දිනා ගනිමින් සිටින බව පෙන්වා දී ඇත.

විනාශකාරී තක්සේරුවක්

කැපී පෙනෙන විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා සහ ආර්ථික විශේෂඥයා වන ඔහු, මෙම අවවාදය නිකුත් කිරීමේදී කිසිදු වචනයක් සඟවා නොගෙන, ශ්‍රී ලංකාව "ලෝකයේ වංචා අගනුවර ලෙස ශීඝ්‍රයෙන් අප්‍රකට නාමයක් උසුලමින් සිටින" බව සෘජුවම ප්‍රකාශ කළේය. මෑත කාලයේ එළිදරව් වූ ප්‍රකට වංචනික ක්‍රමවේදයන් රාශියක් හේතුවෙන් විපක්ෂ දේශපාලනඥයන් අතරද, සාමාන්‍ය ජනතාව අතරද ඇතිව තිබෙන වර්ධනශීලී කනස්සල්ල මෙම ප්‍රකාශය පිළිබිඹු කරයි.

කීර්තිනාමයට එල්ල වන තර්ජනය

ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ ඔහුගේ පසුබිම සහ ශ්‍රී ලංකාවේ පාලන අසාර්ථකත්වයන්ට එරෙහිව දශක ගණනාවක් තිස්සේ声 නඟා ඇති විවේචක කටහඬ සැලකිල්ලට ගත් කල, ආචාර්ය ද සිල්වාගේ අනතුරු ඇඟවීම ඉමහත් වැදගත්කමක් ගනී. ඔහුගේ අදහස් මගින් පෙන්නුම් කරනුයේ, පාලනය නොකළ හොත් ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය බරපතල ලෙස ඛාදනය කළ හැකි, සහ දශකයන් ගණනාවකින් සිදු වූ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒමට ශ්‍රී ලංකාව ගන්නා උත්සාහය යටපත් කළ හැකි, පුළුල් වංචනික ක්‍රියාකාරකම් රටාවක් ගැනය.

SJB මන්ත්‍රීවරයාගේ ප්‍රකාශය, සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට මෙන්ම ජාත්‍යන්තරව ද රටේ අභිමානයට බලපෑ වංචා සිදු කළ අයට එරෙහිව තීරණාත්මකව හා විනිවිදභාවයෙන් ක්‍රියා කරන ලෙස රජයට නිකුත් කෙරෙන සෘජු අභියෝගයක් ලෙස සැලකේ.

වර්ධනශීලී මහජන කනස්සල්ල

වංචා නඩු සම්බන්ධයෙන් වගවීමක් නොමැති බවත්, අධිකරණ ක්‍රියාවලිය මන්දගාමී බවත් වැඩි වැඩියෙන් හැඟෙන බොහෝ ශ්‍රී ලාංකිකයන් අතර, මෙම ප්‍රකාශ අනුනාදයක් ඇති කර ඇත. ආර්ථික අපරාධවල සම්බන්ධ බව ඔප්පු වූවන්ට එරෙහිව ශක්තිමත් නියාමන රාමු සහ ත්වරිත නීතිමය පියවර ගන්නා ලෙස ජනතාව සහ සිවිල් සමාජ සංවිධාන නිතර නිතර ඉල්ලා සිටිති.

ශ්‍රී ලංකාව තවමත් අස්ථිර ආර්ථික යථා තත්ත්වයකට පත්වෙමින් සිටින මෙවේලේ, වංචා අර්බුදය විසඳා ගැනීම හුදෙක් නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාරණයක් පමණක් නොව, ජාතික විශ්වසනීයත්වයේ සහ ආර්ථික පැවැත්මේ කාරණයක් බව නිරීක්ෂකයෝ පවසති.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙමින් — 2025 වර්ෂයේ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 68,000 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙමින් — 2025 වර්ෂයේ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 68,000 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාව මේ වසරේ දරුණු ඩෙංගු තත්ත්වයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, නවතම දත්තවලට අනුව 2026 වර්ෂය වන විට වාර්තා වූ සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 68,672 දක්වා ඉහළ ගොස්…

13 Jul 2026 Discuss
නුගේගොඩ අධිකරණය දෙංගු දඩ මුදල් සඳහා වාර්තාවක් තබයි — එකම දිනක රු. මිලියන 2.1ක් අය කෙරේ Sinhala

නුගේගොඩ අධිකරණය දෙංගු දඩ මුදල් සඳහා වාර්තාවක් තබයි — එකම දිනක රු. මිලියන 2.1ක් අය කෙරේ

නුගේගොඩ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ශ්‍රී ලංකාවේ දෙංගු උණ මර්දන ඉතිහාසයේ නව වාර්තාවක් තබමින්, මදුරු මගින් පැතිරෙන මෙම රෝගය ව්‍යාප්ත වීමට හේතු වන නීති උල්ලංඝනය කිරීම්…

13 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව තීරණාත්මක පිය්වරක්: බලහත්කාර ශ්‍රමය යොදා නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ආනයනය තහනම් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව තීරණාත්මක පිය්වරක්: බලහත්කාර ශ්‍රමය යොදා නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ආනයනය තහනම්

ගෝලීය සැපයුම් දාමවල සූරාකෑමේ ශ්‍රම ක්‍රියාවලීන් ඉලක්ක කරගත් ඓතිහාසික ප්‍රතිපත්ති පියවරක් බලහත්කාර ශ්‍රමය යොදා නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ආනයනය කිරීම තහනම් කරමින් ශ්‍රී…

13 Jul 2026 Discuss