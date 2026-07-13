Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

SLIC ජීවිත රක්ෂණය රු. බිලියන 14.68ක් වන වාර්තාගත රක්ෂිතලාභී බෝනස්යක් ප්‍රකාශයට පත් කරයි

13 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
SLIC ජීවිත රක්ෂණය රු. බිලියන 14.68ක් වන වාර්තාගත රක්ෂිතලාභී බෝනස්යක් ප්‍රකාශයට පත් කරයි

ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ ජීවිත (SLIC ජීවිත) ආයතනය 2025 මූල්‍ය වර්ෂය සඳහා රු. බිලියන 14.68ක් වන සීමාන්ත රක්ෂිතලාභී බෝනස්යක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමෙන් රටේ ජීවිත රක්ෂණ කර්මාන්තයේ ප්‍රමුඛ ශක්තිය ලෙස සිය ස්ථාවරය තහවුරු කර ගෙන ඇත — ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසයේ එක් වර්ෂයකදී ප්‍රකාශ කරන ලද ජීවිත රක්ෂණ බෝනස් ප්‍රමාණය ලෙස මෙය අභිනව වාර්තාවක් තබයි.

ශ්‍රී ලාංකික රක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ ඓතිහාසික이정표

දේශීය වෙළෙඳපොළේ ප්‍රභල තත්ත්වයක් දිගින් දිගටම ඉසිලූ රාජ්‍ය ආධාරිත මෙම රක්ෂණකරු සඳහා මෙම ප්‍රකාශය නිර්ණායක මොහොතක් ලෙස සලකනු ලැබේ. වාර්තා බිඳ දැමූ මෙම ඉලක්කම ස්වදේශීය ජීවිත රක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ ඊට පෙර ප්‍රකාශිත සියලූ වාර්ෂික බෝනස් ප්‍රකාශනයන් ඉක්මවා ඇති අතර, SLIC ජීවිතයේ අඛණ්ඩ මූල්‍ය ශක්තිය සහ රක්ෂිතලාභීන්ට වටිනාකමක් ලබා දීමේ එහි කැපවීම ඉස්මතු කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් ආර්ථිකය ක්‍රමිකව යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් පවතින මෙවන් අවස්ථාවක මෙම ප්‍රකාශය එළිදැක්වීම, ආයතනය සඳහාත් ප්‍රතිලාභ ලැබීමට නියමිත දහස් ගණනක් රක්ෂිතලාභීන් සඳහාත් එහි වැදගත්කම තවදුරටත් ඉහළ නංවයි.

රක්ෂිතලාභීන්ට මෙයින් ඇති අර්ථය

සහභාගී රක්ෂිතලාභීන් සඳහා, මෙම බෝනස්ය ඔවුන්ගේ ජීවිත රක්ෂණ පොලිසිවල සෘජු වටිනාකම් වර්ධනයක් ලෙස සිදු වේ. එවැනි බෝනස් සාමාන්‍යයෙන් සහතිකගත මුදලට එකතු කරනු ලබන අතර, පරිණත වීමේදී හෝ නිදහස් හිමිකමක් ඉදිරිපත් කිරීමේදී ගෙවිය යුතු සමස්ත ප්‍රතිලාභය ඉහළ නංවයි. මෑත ආර්ථික කලකිරීම් හරහා සිය පොලිසි රඳවාගෙන සිටි දිර්ඝකාලීන ගාහකයන් සඳහා මෙය විශේෂ වැදගත්කමක් දරයි.

වෙළෙඳපොළ නායකත්වය තහවුරු කිරීම

මෙම වාර්තාගත ඉලක්කම පළ කිරීමෙන් SLIC ජීවිතය, ක්‍රමයෙන් තරඟකාරී ලෙස වර්ධනය වෙමින් පවතින කර්මාන්තය තුළ සිය නායකත්ව ස්ථාවරය ශක්තිමත් ලෙස තහවුරු කර ගෙන ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවිත රක්ෂණ අංශයේ ඉහළ ක්‍රියාකාරීන් අතරට රක්ෂණකරු අඛණ්ඩව ඇතුළත් වී ඇති අතර, රටට මෑත වසරවලදී මුහුණ දීමට සිදු වූ අභියෝගාත්මක ආර්ථික තත්ත්වයන් මධ්‍යයේ ද එහි මූල්‍ය මූලික සාධක ශක්තිමත් ව පවතින බව මෙම ප්‍රකාශය සංඥා කරයි.

ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන් අතර දිර්ඝකාලීන මූල්‍ය සැලසුම් නිෂ්පාදන කෙරෙහි වර්ධනය වෙමින් පවතින විශ්වාසය පිළිබිඹු කරමින්, කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයෝ මෙම ප්‍රගතිය අංශය සඳහා ධනාත්මක සංඥාවක් ලෙස බලනු ඇත.

2025 මූල්‍ය වර්ෂය සඳහා වන වාර්තාගත බෝනස් ප්‍රකාශය, ජීවිත රක්ෂණය විශ්වාසනීය ඉතිරිකිරීමේ සහ ආරක්ෂණ මෙවලමක් ලෙස රජයන ජනතා විශ්වාසය තව දුරටත් ශක්තිමත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, දිවයිනපුරා පොලිසි ලබා ගැනීම ප්‍රවර්ධනය කිරීමට ද හේතු විය හැකිය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වඩාත්ම රථවාහන තදබදය සහිත රටවල් අතර අකැමැත්තෙන්ම තෙවන ස්ථානයට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වඩාත්ම රථවාහන තදබදය සහිත රටවල් අතර අකැමැත්තෙන්ම තෙවන ස්ථානයට

දූපත් රාජ්‍යය ගෝලීය තදබද ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ඉහළම තුනට එක්වෙයි ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වඩාත්ම රථවාහන තදබදය සහිත රටවල් අතර තෙවන ස්ථානයට පත්ව ඇති අතර, මෙම කනගාටුදායක…

13 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ආදායම වසරේ පළමු භාගයේදී 12%කින් පහළට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ආදායම වසරේ පළමු භාගයේදී 12%කින් පහළට

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක අංශය මේ වසරේ පළමු භාගය තුළ විදේශ විනිමය ඉපැයීම්වල සැලකිය යුතු පහළ යාමක් වාර්තා කර ඇති අතර, පසුගිය වසරේ එම කාලසීමාවට සාපේක්ෂව ආදායම 12%කින්…

13 Jul 2026 Discuss
විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමට එරෙහිව එකමුතු වන ලෙස ශ්‍රීලනිප විපක්ෂ පක්ෂවලින් ඉල්ලයි Sinhala

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමට එරෙහිව එකමුතු වන ලෙස ශ්‍රීලනිප විපක්ෂ පක්ෂවලින් ඉල්ලයි

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ (ශ්‍රීලනිප) ඉහළ අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව ඉහළ නැංවීමේ රජයේ මුලපිරීම ඉතාමත් කනස්සල්ලට කරුණක් ලෙස හඳුන්වමින්, එයට එරෙහිව…

13 Jul 2026 Discuss