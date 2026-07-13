හිටපු ශ්රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් ප්රධාන විධායක නිලධාරී කපිල චන්ද්රසේන රිමාන්ඩ් භාරයට
හිටපු ශ්රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් ප්රධාන විධායක නිලධාරී කපිල චන්ද්රසේන ශ්රී ලංකා අධිකරණයක් විසින් රිමාන්ඩ් භාරයට ගන්නා ලද අතර, රටේ ජාතික ගුවන් සේවයේ අතීත නායකත්වය සම්බන්ධ නීතිමය කටයුතුවල සැලකිය යුතු වර්ධනයක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.
ප්රධාන විධායක නිලධාරී රිමාන්ඩ් භාරයට
ශ්රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් හි ප්රධානියා ලෙස කලින් කටයුතු කළ කපිල චන්ද්රසේන, අධිකරණ කටයුතු අනුගමනය කරමින් රිමාන්ඩ් භාරයට ගනු ලැබීය. ඔහු කලක් දරාසිටි ධුරයේ ප්රමුඛතාවය හේතුවෙන්, ජාතික ගුවන් සේවයේ හිටපු ප්රධාන විධායක නිලධාරීවරයෙකු රිමාන්ඩ් භාරයට ගැනීම ගුවන් සේවා කර්මාන්තය සහ පොදු මහජනයා යන දෙඅංශයෙන්ම සමීපව අවධානයට ලක්ව ඇත.
පසුබිම
ශ්රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් විවිධ පරිපාලන සමය තුළ සිදු වූ මූල්ය කළමනාකරණය සහ පාලනය පිළිබඳව මෑත වසරවලදී සැලකිය යුතු විමර්ශනයකට ලක්ව ඇත. ජාතික ගුවන් සේවය දිගු කලක් තිස්සේ, විශේෂයෙන් අතීත නායකත්වය යටතේ සිදු වූ කියැවෙන අක්රමිකතා සහ සිදු වූ අලාභ සම්බන්ධයෙන්, පොදු සංවාදයේ මාතෘකාවක් ව පවතී.
ගුවන් සේවය සඳහා සැලකිය යුතු කැළඹීම් සහිත කාල වකවානුවක, ශ්රී ලංකාවේ ඉතාමත් කැපී පෙනෙන රාජ්ය ආයතනයක් ලෙස සැලකෙන ශ්රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් හි ශීර්ෂස්ථානයේ චන්ද්රසේනගේ ප්රධාන විධායක නිලධාරී ධුරය ස්ථාපිත විය.
පුළුල් ඇඟවුම්
රාජ්ය අයිතිය යටතේ පවතින ව්යවසායයක හිටපු ඉහළ විධායකවරයෙකු රිමාන්ඩ් භාරයට ගැනීම, රාජ්ය ආයතන තුළ වගවීම ඉෂ්ට කිරීමට ශ්රී ලංකා බලධාරීන් දරන අඛණ්ඩ උත්සාහයන් පිළිබිඹු කරයි. රාජ්ය ආයතනවල ඉහළම මට්ටම්වල සිදු ව ඇතැයි කියැවෙන අකටයුතුකම් විමර්ශනය කිරීමට අධිකරණ සහ නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන කෙරෙහි වැඩෙන පීඩනය, එවැනි නීතිමය ක්රියාමාර්ග පිළිබිඹු කරන බව නිරීක්ෂකයෝ සටහන් කරති.
අධිකරණ කටයුතු දිගටම ක්රියාත්මක වන විට, නඩුව සම්බන්ධ තවත් වර්ධනයන් අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.