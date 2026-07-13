Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දිවයිනේ බන්ධනාගාර කෝලාහල මැද මරණ සංඛ්‍යාව 26 දක්වා ඉහළට, තුවාලකරුවන් 100 කට අධිකයි

13 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දිවයිනේ බන්ධනාගාර කෝලාහල මැද මරණ සංඛ්‍යාව 26 දක්වා ඉහළට, තුවාලකරුවන් 100 කට අධිකයි

ශ්‍රී ලංකාව පුරා බන්ධනාගාර කිහිපයක එකවර ඇවිළුණු දරුණු කෝලාහල සිදුවීම් හේතුවෙන් අවම වශයෙන් පුද්ගලයන් 26 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර, 100 කට අධික පිරිසක් තුවාල ලබා ඇති බව වාර්තා වේ. මෙය දිවයිනේ මෑත ඉතිහාසයේ වාර්තා වූ භයානකතම බන්ධනාගාර කැරළි ගැසීම් අතරට එකතු වේ.

හිරගෙවල් තුළ ලේ වැගිරෙයි

බන්ධනාගාර කිහිපයක එකවර ඇවිළී ගිය මෙම කෝලාහල රට පුරා සංත්‍රාසය ඇති කළ අතර, මාරාන්තික ප්‍රචණ්ඩත්වයට තුඩු දුන් තත්ත්වයන් හා සිදුවීම් පිළිබඳ ජාතික විමර්ශනයක් ක්ෂණිකව ආරම්භ කරන ලෙස හඬ නඟා ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් විය. පුළුල් ලෙස ව්‍යාප්ත වූ කලබලකාරී තත්ත්වය අනුගමනයෙන් බලධාරීන් සම්බන්ධිත රඳවා ගැනීමේ පහසුකම් තුළ සාමය යළි ස්ථාපිත කිරීමට ක්‍රියා කළහ.

තහවුරු වූ මරණ සංඛ්‍යාවට අමතරව සිය දෙනෙකට අධික රැඳවියන් තුවාල ලැබීම — මෙම තත්ත්වයේ දරුණු බව මැනවින් කියාපාන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතියේ හැඩරුව කෙරෙහි සමාජයේ දැඩි අවධානය යොමු වී ඇත.

ජාතිය ප්‍රතිචාර දක්වයි

සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ මානව හිමිකම් නිරීක්ෂකයන් අතර රට තුළ ඇති නිවාස ධාරිතාව ඉක්මවූ තදබදය, රැඳවියන් සමඟ සැලකීම සහ රෙමාන්ඩ් පහසුකම්වල සමස්ත කළමනාකරණ තත්ත්වය පිළිබඳ බරපතළ ප්‍රශ්න මතු වී ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර දිගු කලක් තිස්සේ ධාරිතාවෙන් ඉක්මවා යාම හේතු කොටගෙන දැඩි පීඩනයකට ලක්ව ඇති බව වාර්තා වී ඇති අතර, රැඳවු ජනගහනය අතර ආතතිය හා කෝලාහල ඇතිවීමට එය දායක වන බව බොහෝ නිරීක්ෂකයෝ විශ්වාස කරති.

තත්ත්වය පාලනය යටතට ගැනීමට ආරක්ෂක අංශ යොදා ගනු ලැබූ අතර, ප්‍රචණ්ඩත්වයට තුඩු දුන් නිශ්චිත සිදුවීම් දාමය සහ කෝලාහලය ඇවිළවීමට වගකිව යුත්තන් හඳුනා ගැනීම සඳහා දැනට විමර්ශන ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.

වගවීම ඉල්ලා හඬ නඟයි

මෙම ඛේදවාචකයෙන් පසු, සිදු වූ දෑ පිළිබඳ සම්පූර්ණ හා විනිවිද පෙනෙනසුලු විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන ලෙස නොයෙකුත් පාර්ශ්ව ආන්ඩුවෙන් ක්‍රමයෙන් ඉල්ලා සිටිති. සැලකිලිමත් පාර්ශ්ව, ඉදිරියේදී ද ඒ හා සමාන සිදුවීම් ඇති නොවන ලෙස වැළැක්වීමට බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ ඇති පද්ධතිමය ගැටළු කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන ලෙස බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති.

කෝලාහලයේ සම්පූර්ණ තත්ත්වයන් විස්තර කරන සවිස්තරාත්මක නිල ප්‍රකාශයක් ආන්ඩුව විසින් තවමත් නිකුත් කර නොමැති නමුත්, විමර්ශන ඉදිරියට යාමත් සමඟ සහ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ඉල්ලා ජනතාව ඉදිරිපත් කරන පීඩනයට නිලධාරීන් ප්‍රතිචාර දැක්වීමත් සමඟ ඉදිරි දිනවල තවදුරටත් වර්ධනයන් ඇතිවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාස කිහිපයකට පෙර විශ්වාසය පළ කළ ECB, බ්‍රෙන්ඩන් මැකලම් ඉංග්‍රීසි ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ කෝච් 座座ලෙස ඉවත් කරයි Sinhala

මාස කිහිපයකට පෙර විශ්වාසය පළ කළ ECB, බ්‍රෙන්ඩන් මැකලම් ඉංග්‍රීසි ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ කෝච් 座座ලෙස ඉවත් කරයි

එංගලන්ත හා වේල්ස් ක්‍රිකට් මණ්ඩලය (ECB) විසින් බ්‍රෙන්ඩන් මැකලම් ඉංග්‍රීසි පිරිමි ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන කෝච් තනතුරෙන් ඉවත් කිරීමට තීරණය කර ඇති අතර, එම පියවර…

13 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වඩාත්ම රථවාහන තදබදය සහිත රටවල් අතර අකැමැත්තෙන්ම තෙවන ස්ථානයට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වඩාත්ම රථවාහන තදබදය සහිත රටවල් අතර අකැමැත්තෙන්ම තෙවන ස්ථානයට

දූපත් රාජ්‍යය ගෝලීය තදබද ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ඉහළම තුනට එක්වෙයි ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වඩාත්ම රථවාහන තදබදය සහිත රටවල් අතර තෙවන ස්ථානයට පත්ව ඇති අතර, මෙම කනගාටුදායක…

13 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ආදායම වසරේ පළමු භාගයේදී 12%කින් පහළට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ආදායම වසරේ පළමු භාගයේදී 12%කින් පහළට

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක අංශය මේ වසරේ පළමු භාගය තුළ විදේශ විනිමය ඉපැයීම්වල සැලකිය යුතු පහළ යාමක් වාර්තා කර ඇති අතර, පසුගිය වසරේ එම කාලසීමාවට සාපේක්ෂව ආදායම 12%කින්…

13 Jul 2026 Discuss