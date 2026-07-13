ශ්රී ලංකා බන්ධනාගාරයක් තුළ ඇවිළුණු මාරාන්තික ප්රචණ්ඩත්වයෙන් මියගිය සංඛ්යාව 25 දක්වා ඉහළට
ශ්රී ලංකා බන්ධනාගාරයක් අමානුෂික අසාන්තියකට ගොදුරු වෙයි
ශ්රී ලංකා බන්ධනාගාරයක් තුළ ඇති වූ මාරාන්තික ප්රචණ්ඩ සිදුවීමකින් අවම වශයෙන් සිරකරුවන් 25 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර, ගැටුම් තීව්ර වීමත් සමඟ තවත් බොහෝ දෙනෙකු තුවාල ලැබීය. මෙම සිදුවීම රටපුරා කම්පනයක් ඇති කළ අතර, බන්ධනාගාර කළමනාකරණය සහ සිරකරුවන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව හදිසි ප්රශ්න රාශියක් මතු කර ඇත.
ප්රචණ්ඩත්වය ඇති වූ ආකාරය
බන්ධනාගාරය තුළ සැඟවී පැවති 緊張තතත්ත්වය පූර්ණ පරිමාණ ගැටුමක් දක්වා උත්සන්න වූ අතර, තත්ත්වය ඉක්මනින් පාලනයෙන් බැහැරව යත්ම බලධාරීන් සිදු කරන ලද සෑම උත්සාහයක්ම අකාර්යක්ෂම විය. ප්රචණ්ඩත්වය තීව්ර වීමත් සමඟ මියගිය සංඛ්යාව 25 දක්වා ඉහළ ගිය අතර, සිදු වූ ගැටුම්වලදී සිරකරුවන් විශාල ප්රමාණයකට තුවාල සිදු විය. මෙය බන්ධනාගාරයේ වෛද්ය සම්පත් මෙන්ම ආසන්නයේ ඇති සෞඛ්ය පහසුකම් මත ද අතිරේක බරක් ඇති කළේය.
බලධාරීන්ගේ ප්රතිචාරය
ගැටුම් පහසුකම් පුරා පැතිරෙත්ම බන්ධනාගාර නිලධාරීන් සහ ආරක්ෂක අංශ තත්ත්වය පාලනය කිරීමට කටයුතු කළහ. සිදුවීමේ පරිමාණය රජයේ බලධාරීන් තුළ ක්ෂණික සැලකිල්ලක් ඇති කළ අතර, අසාන්තියට මූලික හේතු සහ ප්රචණ්ඩත්වය මෙතරම් මාරාන්තික මට්ටමකට ළඟා වීමට ඉඩ සැලසූ තත්ත්වයන් පිළිබඳ සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් සිදු කරන ලෙස ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් විය.
බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් පිළිබඳ පුළුල් සැලකිල්ල
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය දීර්ඝ කාලයක සිට දැඩි ඉඩකඩ හිඟය, කාර්ය මණ්ඩල ඌනතාවය සහ ප්රමාණවත් නොවන පහසුකම් ඇතුළු ගැටලු සම්බන්ධයෙන් විවේචනයට ලක් ව ඇත. නිරීක්ෂකයන් සහ මානව හිමිකම් පෙරමුණේ නියෝජිතයන් වරින් වර අනතුරු ඇඟවූයේ, එවැනි තත්ත්වයන් ප්රචණ්ඩත්වය ඉක්මනින් පාලනයෙන් ඉවත් විය හැකි අස්ථිර පරිසරයක් නිර්මාණය කරන බවයි.
- ගැටුම් හේතුවෙන් අවම වශයෙන් සිරකරුවන් 25 දෙනෙකු මියගොස් ඇති බව තහවුරු විය
- ප්රචණ්ඩත්වයේදී තවත් සිරකරුවන් රාශියකට තුවාල සිදු වූ බව වාර්තා වේ
- පහසුකම් තුළ සාමය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට ආරක්ෂක බලකා යොදවා ඇත
- සිදුවීම පිළිබඳ සම්පූර්ණ රජයේ විමර්ශනයක් සඳහා ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් ව ඇත
මෙම ඛේදවාචකයේ පරිමාණය, ශ්රී ලංකාවේ රටේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ රඳවා ගෙන සිටින සියලු දෙනාගේ ආරක්ෂාව සහ අභිමානය සහතික කිරීම සඳහා සවිස්තරාත්මක බන්ධනාගාර ප්රතිසංස්කරණයේ හදිසි අවශ්යතාවය අවධාරණය කරයි.
විමර්ශන ආරම්භ වෙත්ම, බලපෑමට ලක් වූ සිරකරුවන්ගේ පවුල් තම ආදරණීයයන්ගේ තත්ත්වය පිළිබඳ නිල තහවුරු කිරීමක් බලාපොරොත්තුවෙන් කනස්සල්ලෙන් හා ශෝකයෙන් දිවි ගෙවයි. මෙම විනාශකාරී සිදුවීමෙන් පසු රටේ බන්ධනාගාර යටිතල පහසුකම්වල පද්ධතිමය අඩුලොකු සම්බන්ධයෙන් ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස රජය ක්රමයෙන් වැඩෙන පීඩනයකට මුහුණ දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.