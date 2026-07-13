බැංකොක් තීන්දුවේ ඇති වූ මාරාන්තික ගිනිගැනීමකින් 27 දෙනෙකු මිය යයි
තායිලන්ත අගනුවර බැංකොක් හි ජනප්රිය මත්පැන් සලකට ඇති වූ භයානක ගිනිගැනීමකින් අවම වශයෙන් 27 දෙනෙකු මිය ගොස් තවත් 63 දෙනෙකු තුවාල ලබා ඇති බව නිල ප්රභවයන් සඳහන් කරයි.
කාර්යබහුල ස්ථානයක ගිනිගැනීමක් ඇති වෙයි
ගිනිදැල් හදිසියේ ම පුපුරා යෑමක් සේ සලුවෙන් ව්යාප්ත වෙමින් ගොඩනැඟිල්ල සම්පූර්ණයෙන් ගිලගත් අතර, ඇතුළේ සිටි පාරිභෝගිකයන් හිරවූහ. ගිනිදැල් ගොඩනැඟිල්ල ගිලගන්නා විට හදිසි ආපදා සේවා ක්ෂණිකව එම ස්ථානයට ළඟා වූ අතර, මිනිස් ජීවිත බේරා ගැනීමට ගලවා ගැනීමේ කණ්ඩායම් ක්රියාත්මක වන්නට විය.
හානි හා හදිසි ප්රතිචාරය
මිය ගිය පිරිස 27 දෙනෙකු බව බලධාරීන් තහවුරු කළ අතර, තවත් 63 දෙනෙකු විවිධ මට්ටමේ තුවාල ලබා ඇත. තුවාලකරුවන්ට ප්රතිකාර කිරීම සඳහා හදිසි වෛද්ය කණ්ඩායම් යෙදවූ අතර, ගිනිගැනීමෙන් අනතුරුව බැංකොක් ප්රදේශයේ රෝහල් වෙත ගිනි ගැනීමෙන් පීඩාවට ලක් වූවන් ඇතුළත් කරනු ලැබීය.
මහජන ආරක්ෂාව පිළිබඳ සැලකිල්ල
මෙම ඛේදවාචකය සමඟ තායිලන්තය පුරා විනෝදාස්වාද ස්ථානවල ගිනි ආරක්ෂාව පිළිබඳ ප්රමිතීන් සම්බන්ධව බරපතළ ප්රශ්න මතු වී ඇත. මෙවැනි සිදුවීම් ඊට පෙරද, විශේෂයෙන් විශාල පිරිස් රැස් වන බාර් හා රාත්රී සමාජශාලාවල ආරක්ෂක රෙගුලාසි වඩාත් දැඩිව ක්රියාත්මක කරන ලෙස ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කිරීමට හේතු වී ඇත.
ගිනිගැනීමේ හේතුව සොයා බැලීමේ පරීක්ෂණ දිගටම සිදු වෙමින් පවතින අතර, මාරාන්තික ගිනිගැනීමට හේතු වූ කාරණය තායි බලධාරීන් තවමත් තහවුරු කර නොමැත. හානිකාරත්වයේ සම්පූර්ණ විස්තරය තක්සේරු කරමින් බලධාරීන් පරීක්ෂණ නිමා කිරීමත් සමඟ වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.