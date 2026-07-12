ලග්ගල කිවුල්වැදිය ප්රදේශයේ වල් අලි ප්රහාරයකින් කාන්තාවකට මරු
ලග්ගල කිවුල්වැදිය ප්රදේශයේ දී සිදු වූ වල් අලි ප්රහාරයකින් වයස අවුරුදු 45 ක කාන්තාවක් ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇති බව පොලීසිය තහවුරු කර ඇත.
ශ්රී ලංකාව පුරා වනජීවී ආවාස මායිම්වල පදිංචි ග්රාමීය ජනතාවට දිගින් දිගටම බරපතල තර්ජනයක් එල්ල කරන මිනිස්-අලි ගැටුම් ශ්රේණියේ නවතම ඛේදජනක සිදුවීම මෙය වේ.
අලි ගමනාගමනයට ප්රසිද්ධ කිවුල්වැදිය ප්රදේශයේ දී වල් අලියෙකු විසින් කාන්තාව ප්රහාරයට ලක් කළ බවත්, ඇය සිදු වූ තුවාල හේතුවෙන් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ බවත් බලධාරීන් තහවුරු කළේය.
මිනිස්-අලි ගැටුම වර්ධනය වන ගැටලුවක්
ශ්රී ලංකාව ආසියාවේ ඉහළම මිනිස්-අලි ගැටුම් අනුපාතයන්ගෙන් එකක් වාර්තා කරමින් සිටින අතර, වන ප්රදේශ ආසන්නයේ ජීවත් වන ග්රාමීය ජනතාව විශේෂයෙන් වඩාත් අවදානමට ලක්ව සිටිති. ස්වාභාවික ආවාස හායනය වීම හේතුවෙන් වල් අලින් මිනිස් වාසස්ථාන වෙත ක්රමයෙන් ළං වෙමින් සිටින බැවින් මෙවැනි සිදුවීම් කණගාටුදායක ලෙස සාමාන්ය තත්ත්වයක් බවට පත් ව ඇත.
පරිසර සංරක්ෂකයින් සහ වනජීවී නිලධාරීන් දිගු කලක් තිස්සේ විදුලි වැට පුළුල් කිරීම, කල් පෙර අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධති සහ මිනිසුන් හා අලි අතර භයානක හමුවීම් අවම කිරීම සඳහා කැපවූ වනජීවී කොරිඩෝ ඇති කිරීම ඇතුළු වඩාත් ශක්තිමත් ආරක්ෂණ ක්රමෝපායයන් ක්රියාත්මක කරන ලෙස 촉구කර ඇත.
ප්රහාරයට අදාළ තත්ත්වයන් පිළිබඳ දේශීය පොලීසිය දැනට විමර්ශන සිදු කරමින් සිටින අතර, තවදුරටත් පියවර ගැනීම සඳහා කාරණය අදාළ බලධාරීන් වෙත යොමු කර ඇත.
නවතම මෙම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව තවම නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.