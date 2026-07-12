Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ලග්ගල කිවුල්වැදිය ප්‍රදේශයේ වල් අලි ප්‍රහාරයකින් කාන්තාවකට මරු

12 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ලග්ගල කිවුල්වැදිය ප්‍රදේශයේ වල් අලි ප්‍රහාරයකින් කාන්තාවකට මරු

ලග්ගල කිවුල්වැදිය ප්‍රදේශයේ දී සිදු වූ වල් අලි ප්‍රහාරයකින් වයස අවුරුදු 45 ක කාන්තාවක් ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇති බව පොලීසිය තහවුරු කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව පුරා වනජීවී ආවාස මායිම්වල පදිංචි ග්‍රාමීය ජනතාවට දිගින් දිගටම බරපතල තර්ජනයක් එල්ල කරන මිනිස්-අලි ගැටුම් ශ්‍රේණියේ නවතම ඛේදජනක සිදුවීම මෙය වේ.

අලි ගමනාගමනයට ප්‍රසිද්ධ කිවුල්වැදිය ප්‍රදේශයේ දී වල් අලියෙකු විසින් කාන්තාව ප්‍රහාරයට ලක් කළ බවත්, ඇය සිදු වූ තුවාල හේතුවෙන් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ බවත් බලධාරීන් තහවුරු කළේය.

මිනිස්-අලි ගැටුම වර්ධනය වන ගැටලුවක්

ශ්‍රී ලංකාව ආසියාවේ ඉහළම මිනිස්-අලි ගැටුම් අනුපාතයන්ගෙන් එකක් වාර්තා කරමින් සිටින අතර, වන ප්‍රදේශ ආසන්නයේ ජීවත් වන ග්‍රාමීය ජනතාව විශේෂයෙන් වඩාත් අවදානමට ලක්ව සිටිති. ස්වාභාවික ආවාස හායනය වීම හේතුවෙන් වල් අලින් මිනිස් වාසස්ථාන වෙත ක්‍රමයෙන් ළං වෙමින් සිටින බැවින් මෙවැනි සිදුවීම් කණගාටුදායක ලෙස සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් බවට පත් ව ඇත.

පරිසර සංරක්ෂකයින් සහ වනජීවී නිලධාරීන් දිගු කලක් තිස්සේ විදුලි වැට පුළුල් කිරීම, කල් පෙර අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධති සහ මිනිසුන් හා අලි අතර භයානක හමුවීම් අවම කිරීම සඳහා කැපවූ වනජීවී කොරිඩෝ ඇති කිරීම ඇතුළු වඩාත් ශක්තිමත් ආරක්ෂණ ක්‍රමෝපායයන් ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස 촉구කර ඇත.

ප්‍රහාරයට අදාළ තත්ත්වයන් පිළිබඳ දේශීය පොලීසිය දැනට විමර්ශන සිදු කරමින් සිටින අතර, තවදුරටත් පියවර ගැනීම සඳහා කාරණය අදාළ බලධාරීන් වෙත යොමු කර ඇත.

නවතම මෙම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව තවම නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාතල ගුවන්තොටුපල පුනරුජ්ජීවනය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව තල්ලු කරද්දී ආයෝජකයින් 19 දෙනෙකු උනන්දුව දක්වයි Sinhala

මාතල ගුවන්තොටුපල පුනරුජ්ජීවනය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව තල්ලු කරද්දී ආයෝජකයින් 19 දෙනෙකු උනන්දුව දක්වයි

දිගු කලක් තිස්සේ ගැටලු රාශියකට මුහුණ දුන් ශ්‍රී ලංකාවේ මාතල රාජපක්ෂ අන්තර්ජාතික ගුවන්තොටුපල, විභව ආයෝජකයින් 19 දෙනෙකුගෙන් උනන්දුව පළ කිරීම් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇති…

12 Jul 2026 Discuss
විදේශ ආයෝජකයින් ශ්‍රී ලංකා රුපියල් බැඳුම්කරවලට ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 97ක් යොමු කරයි — වසර තුනකට ආසන්න ඉහළම මට්ටමට Sinhala

විදේශ ආයෝජකයින් ශ්‍රී ලංකා රුපියල් බැඳුම්කරවලට ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 97ක් යොමු කරයි — වසර තුනකට ආසන්න ඉහළම මට්ටමට

ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය වෙළඳපොළ කෙරෙහි විදේශ ආයෝජකයින්ගේ විශ්වාසය වසර තුනකට ආසන්න ඉහළම මට්ටමකට ළඟා වී ඇති අතර, ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 97ක විශාල මිලදී ගැනීමකින්…

12 Jul 2026 Discuss
විරෝධය පළ කරමින් කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ සේවා සංගමයේ සභාපති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි Sinhala

විරෝධය පළ කරමින් කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ සේවා සංගමයේ සභාපති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි

කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් පසන් අමරසේන මහතා, අධිකරණ සේවා සංගමයේ සභාපති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී ඇති බව වාර්තා වන අතර, එය එම සංවිධානය තුළ ගනු ලැබූ යම් තීරණයකට එරෙහිව…

12 Jul 2026 Discuss