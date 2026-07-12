Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විරෝධය පළ කරමින් කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ සේවා සංගමයේ සභාපති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි

12 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විරෝධය පළ කරමින් කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ සේවා සංගමයේ සභාපති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි

කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් පසන් අමරසේන මහතා, අධිකරණ සේවා සංගමයේ සභාපති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී ඇති බව වාර්තා වන අතර, එය එම සංවිධානය තුළ ගනු ලැබූ යම් තීරණයකට එරෙහිව ගන්නා ලද මූලධර්මීය පියවරක් ලෙස සැලකේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ නීති හා අධිකරණ කවයන් පුරා අවධානයට ලක් වූ මෙම ඉල්ලා අස්වීම, රටේ අධිකරණ නිලධාරීන්ගේ අයිතිවාසිකම් නියෝජනය කරන එම සංගමය තුළ සැලකිය යුතු අභ්‍යන්තර බෙදීමක් ඇති වී ඇති බව පෙන්නුම් කරයි.

විරෝධය පළ කිරීමේ ඉල්ලා අස්වීමක්

අමරසේන මහතා ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කළේ සංගමය විසින් ගනු ලැබූ නිශ්චිත තීරණයකට ප්‍රතිචාරයක් ලෙස බව කියැවෙන අතර, එහි සම්පූර්ණ විස්තර තවමත් නිල වශයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත. ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ක්ෂේත්‍රය තුළ ශීර්ෂ නායකත්ව ධුරයකින් සිදු වන මෙවැනි ප්‍රකට සේවය හැරයාමක් දුර්ලභ සිදුවීමක් වන අතර, එය සංගමය තුළ පාලනය හා තීරණ ගැනීම පිළිබඳ පුළුල් සාකච්ඡාවකට තුඩු දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අධිකරණ සේවා සංගමය දිවයිනේ අධිකරණ නිලධාරීන් නියෝජනය කිරීමේ මූලික කාර්යභාරයක් ඉටු කරන අතර, අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වයට හා කල්‍යාණයට බලපාන කරුණු සම්බන්ධයෙන් වැදගත් කටහඬක් ලෙස සේවය කරයි.

අධිකරණයට එල්ල වන බලපෑම්

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ආයතනවල ස්වාධීනත්වය හා අඛණ්ඩතාව දැඩි මහජන අවධානයට ලක්ව ඇති මෙවැනි වකවානුවක, සිටින මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකු මෙසේ著名 ධුරයකින් ඉල්ලා අස්වීම, සංගමයේ අභ්‍යන්තර ගතිකත්වය පිළිබඳ ප්‍රශ්න මතු කරයි.

ඔහුගේ ඉල්ලා අස්වීම වටා ඇති තත්ත්වයන් සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, සංගමය මෙම වර්ධනයට ප්‍රතිචාර දක්වත්ම ඉදිරි දිනවල හෙළිදරව් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ලග්ගල කිවුල්වැදිය ප්‍රදේශයේ වල් අලි ප්‍රහාරයකින් කාන්තාවකට මරු Sinhala

ලග්ගල කිවුල්වැදිය ප්‍රදේශයේ වල් අලි ප්‍රහාරයකින් කාන්තාවකට මරු

ලග්ගල කිවුල්වැදිය ප්‍රදේශයේ දී සිදු වූ වල් අලි ප්‍රහාරයකින් වයස අවුරුදු 45 ක කාන්තාවක් ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇති බව පොලීසිය තහවුරු කර ඇත. ශ්‍රී ලංකාව පුරා වනජීවී…

12 Jul 2026 Discuss
මාතල ගුවන්තොටුපල පුනරුජ්ජීවනය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව තල්ලු කරද්දී ආයෝජකයින් 19 දෙනෙකු උනන්දුව දක්වයි Sinhala

මාතල ගුවන්තොටුපල පුනරුජ්ජීවනය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව තල්ලු කරද්දී ආයෝජකයින් 19 දෙනෙකු උනන්දුව දක්වයි

දිගු කලක් තිස්සේ ගැටලු රාශියකට මුහුණ දුන් ශ්‍රී ලංකාවේ මාතල රාජපක්ෂ අන්තර්ජාතික ගුවන්තොටුපල, විභව ආයෝජකයින් 19 දෙනෙකුගෙන් උනන්දුව පළ කිරීම් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇති…

12 Jul 2026 Discuss
විදේශ ආයෝජකයින් ශ්‍රී ලංකා රුපියල් බැඳුම්කරවලට ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 97ක් යොමු කරයි — වසර තුනකට ආසන්න ඉහළම මට්ටමට Sinhala

විදේශ ආයෝජකයින් ශ්‍රී ලංකා රුපියල් බැඳුම්කරවලට ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 97ක් යොමු කරයි — වසර තුනකට ආසන්න ඉහළම මට්ටමට

ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය වෙළඳපොළ කෙරෙහි විදේශ ආයෝජකයින්ගේ විශ්වාසය වසර තුනකට ආසන්න ඉහළම මට්ටමකට ළඟා වී ඇති අතර, ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 97ක විශාල මිලදී ගැනීමකින්…

12 Jul 2026 Discuss