විරෝධය පළ කරමින් කොළඹ කොටුව මහේස්ත්රාත් අධිකරණ සේවා සංගමයේ සභාපති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි
කොළඹ කොටුව මහේස්ත්රාත් පසන් අමරසේන මහතා, අධිකරණ සේවා සංගමයේ සභාපති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී ඇති බව වාර්තා වන අතර, එය එම සංවිධානය තුළ ගනු ලැබූ යම් තීරණයකට එරෙහිව ගන්නා ලද මූලධර්මීය පියවරක් ලෙස සැලකේ.
ශ්රී ලංකාවේ නීති හා අධිකරණ කවයන් පුරා අවධානයට ලක් වූ මෙම ඉල්ලා අස්වීම, රටේ අධිකරණ නිලධාරීන්ගේ අයිතිවාසිකම් නියෝජනය කරන එම සංගමය තුළ සැලකිය යුතු අභ්යන්තර බෙදීමක් ඇති වී ඇති බව පෙන්නුම් කරයි.
විරෝධය පළ කිරීමේ ඉල්ලා අස්වීමක්
අමරසේන මහතා ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කළේ සංගමය විසින් ගනු ලැබූ නිශ්චිත තීරණයකට ප්රතිචාරයක් ලෙස බව කියැවෙන අතර, එහි සම්පූර්ණ විස්තර තවමත් නිල වශයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත. ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ ක්ෂේත්රය තුළ ශීර්ෂ නායකත්ව ධුරයකින් සිදු වන මෙවැනි ප්රකට සේවය හැරයාමක් දුර්ලභ සිදුවීමක් වන අතර, එය සංගමය තුළ පාලනය හා තීරණ ගැනීම පිළිබඳ පුළුල් සාකච්ඡාවකට තුඩු දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
අධිකරණ සේවා සංගමය දිවයිනේ අධිකරණ නිලධාරීන් නියෝජනය කිරීමේ මූලික කාර්යභාරයක් ඉටු කරන අතර, අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වයට හා කල්යාණයට බලපාන කරුණු සම්බන්ධයෙන් වැදගත් කටහඬක් ලෙස සේවය කරයි.
අධිකරණයට එල්ල වන බලපෑම්
ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ ආයතනවල ස්වාධීනත්වය හා අඛණ්ඩතාව දැඩි මහජන අවධානයට ලක්ව ඇති මෙවැනි වකවානුවක, සිටින මහේස්ත්රාත්වරයෙකු මෙසේ著名 ධුරයකින් ඉල්ලා අස්වීම, සංගමයේ අභ්යන්තර ගතිකත්වය පිළිබඳ ප්රශ්න මතු කරයි.
ඔහුගේ ඉල්ලා අස්වීම වටා ඇති තත්ත්වයන් සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, සංගමය මෙම වර්ධනයට ප්රතිචාර දක්වත්ම ඉදිරි දිනවල හෙළිදරව් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.