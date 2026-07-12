මාතල ගුවන්තොටුපල පුනරුජ්ජීවනය සඳහා ශ්රී ලංකාව තල්ලු කරද්දී ආයෝජකයින් 19 දෙනෙකු උනන්දුව දක්වයි
දිගු කලක් තිස්සේ ගැටලු රාශියකට මුහුණ දුන් ශ්රී ලංකාවේ මාතල රාජපක්ෂ අන්තර්ජාතික ගුවන්තොටුපල, විභව ආයෝජකයින් 19 දෙනෙකුගෙන් උනන්දුව පළ කිරීම් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇති අතර, ලොව හිස්ම ගුවන්තොටුපලවලින් එකක් ලෙස දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ විවේචනයට ලක් වූ මෙම ගුවන් සේවා පහසුකම සඳහා අලුත් ශුභාශාවක් දිස් වෙයි.
ආයෝජන සඳහා අලුත් තල්ලුවක්
දකුණු පළාතේ හම්බන්තොට දිස්ත්රික්කයේ පිහිටි මාතල ගුවන්තොටුපල සඳහා ආයෝජකයින් 19 දෙනෙකු නිල වශයෙන් උනන්දුව පළ කර ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත. අඩු ක්රියාකාරිත්වයකින් යුත් මෙම ගුවන්තොටුපල වාණිජමය වශයෙන් ශක්යතාවයෙන් යුතු මෙහෙයුමක් බවට පරිවර්තනය කිරීමේ රජයේ අඛණ්ඩ උත්සාහයන්හිදී මෙය සැලකිය යුතු ඉදිරියට ගිය පියවරක් ලෙස සැලකේ.
2013 වර්ෂයේ විවෘත කරන ලද මෙම ගුවන්තොටුපලට, ආරම්භයේ සිටම ස්ථාවර ගුවන් ගමනාගමනය ආකර්ෂණය කර ගැනීමට අපහසු විය; එහි පැවැත්මෙන් බොහෝ කාලයක් ධාරිතාවයෙන් බොහෝ පහළ මට්ටමකින් ක්රියාත්මක විය. ආසන්නව හිස් ඉදිකිරීම් සහ විරල ගුවන් ගමන් කාලසටහන් හේතුවෙන් එය ජාත්යන්තර කූජිතයකට ලක් වූ අතර, රාජපක්ෂ පරිපාලන යුගයේ මතභේදාත්මක යටිතල පහසුකම් වියදම්වල සංකේතයක් බවට පත් විය.
මාතලේ උපායමාර්ගික වැදගත්කම
කළකිරීම් සහිත ඉතිහාසය තිබියදීත්, මාතලේ ගුවන්තොටුපලට සැබෑ උපායමාර්ගික විභවතාවක් ඇති බව එහි ආධාරකරුවෝ තර්ක කරති. ශ්රී ලංකාවේ ගැඹුරු දකුණේ පිහිටි එහි ස්ථානය, ප්රධාන ජාත්යන්තර නාවික මාර්ගවලට සහ අසල පිහිටි හම්බන්තොට වරායට ආසන්නකමින්, එය ගෙවල් හා සම්බාහන කේන්ද්රස්ථානයක් ලෙස ක්රියා කිරීමේ හැකියාව ලබා දෙයි.
- ගුවන්තොටුපල පුළුල් ශරීර ගුවන් යානා හැසිරවීමේ හැකියාවෙන් යුත් පවතින ධාවන පථ යටිතල පහසුකම් සමඟ සැලකිය යුතු ඉඩම් ප්රදේශයක් ආවරණය කරයි
- හම්බන්තොට වරාය අසළ පිහිටීම, ඒකාබද්ධ සම්බාහන මෙහෙයුම් සඳහා හැකියාව ලබා දෙයි
- කොළඹ බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපලේ තදබදය අඩු කරන සහන ගුවන්තොටුපලක් ලෙස මෙම පහසුකම ක්රියා කළ හැකිය
ඉදිරියේ දී සිදු වන්නේ කුමක්ද?
පාර්ශ්ව 19 කින් ලැබී ඇති උනන්දුව ප්රකාශ කිරීම් ශුභදායක මුල් imilestone එකක් වුවද, ඕනෑම සංයුක්ත ගිවිසුමකට එළඹීමට පෙර, ඇගයීම් සහ සාකච්ඡා ක්රියාවලීන් හරහා ප්රවේශමෙන් ඉදිරියට යාමට බලධාරීන්ට සිදු වනු ඇත. මාතලේ සම්බන්ධව රජය නැවත නැවතත් මිථ්යා ආරම්භවලට මුහුණ දී ඇති අතර, කලින් ආයෝජකයින් සමඟ කළ සාකච්ඡා ක්රියාත්මක හවුල්කාරිත්වයන් දක්වා ගොස් නොමැත.
ආයෝජකයින් රාශියක් දැක්වූ උනන්දුව, ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්රකෘතියේ වර්ධනය වන විශ්වාසය සහ රටේ ගුවන් සේවා අංශයේ නිරීක්ෂිත නොවූ විභවතාව පිළිබිඹු කරයි.
2022 වර්ෂයේ දරුණු මූල්ය අර්බුදයෙන් අනතුරුව ක්රමානුකූල ආර්ථික යථාකාලීනීකරණයක් හරහා ගමන් කරන ශ්රී ලංකාව, ප්රධාන යටිතල පහසුකම් වත්කම් හරහා විදේශ හා දේශීය ආයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා අලුත් අවධාරණයක් ලබා දී ඇත. පෞද්ගලික අංශ සහභාගීත්වය සඳහා සුදුසු රාජ්ය අයිතියේ පහසුකම් කිහිපයෙන් එකක් ලෙස මාතල ගුවන්තොටුපල සැලකේ.
සුදුසු ආයෝජකයෙකු හෝ සංගමයක් ලබා ගතහොත්, ශ්රී ලංකාවේ ඓතිහාසිකව අඩු සංවර්ධිත ප්රදේශවලින් එකකට ආර්ථික ක්රියාකාරකම් සහ රැකියා අවස්ථා ගෙන ආ හැකි, රටේ දකුණේ ද්වාරයක් ලෙස මාතලේ තම මුල් පොරොන්දුව ඉටු කළ හැකිය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.