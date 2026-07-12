විදේශ ආයෝජකයින් ශ්රී ලංකා රුපියල් බැඳුම්කරවලට ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 97ක් යොමු කරයි — වසර තුනකට ආසන්න ඉහළම මට්ටමට
ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය වෙළඳපොළ කෙරෙහි විදේශ ආයෝජකයින්ගේ විශ්වාසය වසර තුනකට ආසන්න ඉහළම මට්ටමකට ළඟා වී ඇති අතර, ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 97ක විශාල මිලදී ගැනීමකින් අනතුරුව රුපියල් ආශ්රිත රජයේ බැඳුම්කරවල විදේශ දේපල සීඝ්රයෙන් ඉහළ ගොස් තිබේ.
ශ්රී ලංකාවේ ණය වෙළඳපොළ සඳහා සුවිශේෂ න්යාසයක්
මෙම සැලකිය යුතු ප්රාග්ධන ප්රවාහය දිවයිනේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ගමනේ转捩点 නියෝජනය කරමින්, ජාත්යන්තර ආයෝජකයින් ශ්රී ලංකාවේ දේශීය ණය උපකරණ සඳහා ක්රමයෙන් සහාය දැක්වීමට සූදානම් බව සංඥා කරයි. රුපියල් බැඳුම්කරවල විදේශ දේපල ඉහළ යාම, රටේ දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු නැවත ලැබූ වෙළඳපොළ විශ්වාසයේ වඩාත් ධෛර්යජනක දර්ශකයක් ලෙස සැලකිය හැකිය.
විදේශ බැඳුම්කර දේපලවල වසර තුනකට ආසන්න ඉහළම මට්ටම, ගෝලීය ආයෝජකයින් අතර පුළුල් ආකල්ප වෙනසක් පිළිබිඹු කරයි. රටේ අභූතපූර්ව ආර්ථික පරිහානිය උග්ර වූ අවධියේ ඔවුහු ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය වෙළඳපොළවලින් බොහෝ දුරට ඉවත් ව සිටියහ.
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
දේශීය බැඳුම්කර වෙළඳපොළේ විදේශ සහභාගීත්වය ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට වැදගත් ඇඟවුම් කිහිපයක් ගෙන දෙයි, ඒවා නම්:
- රුපියල් ආශ්රිත වත්කම් සඳහා ඉල්ලුම ඉහළ යාම, එය මුදල් ස්ථාවරත්වයට දායක විය හැකිය
- රජයේ සුරැකුම්පත් වෙළඳපොළේ ද්රවශීලතාව වැඩිවීම
- කාලයත් සමඟ රජයේ ණය ගැනීමේ පිරිවැය කෙරෙහි පීඩනය අඩු වීම
- ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය ස්ථාවරත්වය වැඩිදියුණු වෙමින් පවතින බව අනෙකුත් ජාත්යන්තර ආයෝජකයින්ට සහ බහුපාර්ශ්වික ආයතනවලට ලබා දෙන ශක්තිමත් සංඥාවක්
යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ගමන සවිමත් වෙයි
2022 විදේශ විනිමය අර්බුදයෙන් කඩා වැටුණු ආර්ථික විශ්වාසනීයත්වය නැවත ගොඩනඟා ගැනීමට ශ්රී ලංකාව අඛණ්ඩව කටයුතු කරමින් සිටී. ඒ අර්බුදය රටේ ඉතිහාසයේ ප්රථම වතාවට බාහිර ණය ගෙවීම් කඩ කිරීමට තුඩු දුන්නේය. එතැන් සිට, දළ මාර්ථෝෂ ස්ථායිත්වය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම, ණය ප්රතිව්යුහගත කිරීම සහ විදේශ සංචිත නැවත ගොඩනැගීම ඉලක්ක කරගත් IMF ආශ්රිත ප්රතිසංස්කරණ වැඩසටහනක් රජය අනුගමනය කරමින් සිටී.
රුපියල් බැඳුම්කර සඳහා විදේශ ආයෝජකයින්ගේ නැවුම් උනන්දුව, ඒ උත්සාහයන් ඵල맺기 ආරම්භ කර ඇති බව සංඥා කරයි — ආර්ථික ගමනාවලිය වැඩිදියුණු වූ බව ප්රක්ෂේපණවල පමණක් නොව, ממשי වෙළඳපොළ ක්රියාකාරකම්හිද ප්රතිফලනය වෙමින් ඇති බව පෙනේ.
ප්රවේශම් සහගත ශුභවාදය ප්රධාන මූලධර්මය ව පවතී
ඉලක්කම් නිසැකවම ධෛර්යජනක වන නමුත්, විශ්ලේෂකයින් සහ ප්රතිපත්ති立案කරුවන් ප්රවේශම් වන ලෙස අවවාද කිරීමට ඉඩ ඇත. නිරන්තර විදේශ ප්රවාහ රඳා පවතින්නේ, අඛණ්ඩ මූල්ය විනයක් පවත්වා ගැනීම, ශ්රී ලංකාවේ ණය ප්රතිව්යුහගත කිරීමේ ක්රියාවලිය සාර්ථකව නිමා කිරීම සහ ස්ථාවර දළ ආර්ථික තත්ත්වයන් නිරන්තරව පවත්වා ගැනීම මත ය. ඒ ඕනෑම ක්ෂේත්රයක පසුබැසීමක් දැනට පවතින ධනාත්මක ප්රවණතාව ඉක්මනින් ආපසු හරවාලිය හැකිය.
එසේ වුවත්, රුපියල් බැඳුම්කරවල ශුද්ධ විදේශ මිලදී ගැනීම් ලෙස ලැබූ ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 97 ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික නැවත යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ දිගු ගමන නිවැරදි දිශාවට ඉදිරියට ගමන් කරමින් ඇති බවට ස්පර්ශ කළ හැකි හා ආදරයෙන් විඳ ගත හැකි සාක්ෂියක් ලෙස විරාජමාන වේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.