Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දෙමළ භාෂා භාවිත කරන පක්ෂ හයක් එක්සත් දේශපාලන පෙරමුණක් ගොඩනැගීමට සූදානම්

12 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දෙමළ භාෂා භාවිත කරන පක්ෂ හයක් එක්සත් දේශපාලන පෙරමුණක් ගොඩනැගීමට සූදානම්

ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමළ භාෂා භාවිත කරන දේශපාලන පක්ෂ හයක් ඓතිහාසික නිවේදනයක් සිදු කිරීමට සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, ඒ අනුව ඒකාබද්ධ අවශ්‍යතා සම්බන්ධ කරුණු පිළිබඳ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට ඒකාබද්ධ එකඟතාවක් ප්‍රකාශ කිරීමට නියමිතය. මෙම පියවර රටේ සුළු ජාතික දේශපාලන ගතිකයන් සැලකිය යුතු ලෙස ප්‍රතිව්‍යුහගත කළ හැකිය.

දෙමළ භාෂා භාවිත පක්ෂ අතර එකමුතුකමේ ප්‍රදර්ශනය

ඉතා ඉක්මනින් සිදු කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂිත මෙම නිවේදනය, දූපතේ දෙමළ භාෂා ජනගහනයක් නියෝජනය කරන පක්ෂ අතර දුර්ලභ හා සැලකිය යුතු ඒකරාශීවීමක් සංඥා කරයි. එකඟතාවේ නිශ්චිත විස්තර තවමත් නිල වශයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැති නමුත්, ඔවුන්ගේ ඡන්දදායකයන්ට බලපාන ප්‍රධාන කරුණු සම්බන්ධයෙන් පක්ෂ ඔවුන්ගේ ස්ථාවරයන් සමගිකරණය කිරීමට අදහස් කරන බව මූලාශ්‍ර පෙන්වා දෙයි.

දේශපාලන නිරීක්ෂකයින් සඳහන් කර ඇත්තේ, ශ්‍රී ලංකාව බලය බෙදාගැනීම, ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ සහ සුළු ජාතික ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ සංකීර්ණ ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දෙමින් සිටින මෙවැනි කාලවකවානුවක, දෙමළ භාෂා භාවිත පක්ෂ අතර එවැනි සම්බන්ධීකරණ ප්‍රයත්නයකට සැලකිය යුතු බලයක් ඇති විය හැකි බවයි.

දෙමළ භාෂා ප්‍රජාවන් සඳහා වැදගත්කම

ජාතික දේශපාලන රාමුව තුළ ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා ඵලදායී ලෙස පෙනී සිටීමට දෙමළ භාෂා ප්‍රජාවන්ට එකමුතු නියෝජනය අත්‍යවශ්‍ය ලෙස දිගුකාලීනව සලකනු ලැබ ඇති හෙයින්, දේශපාලන විශ්ලේෂකයින් සහ ප්‍රජා නායකයින් සමානව මෙම පියවර සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.

  • ඉදිරි ඒකාබද්ධ ප්‍රකාශනයට පක්ෂ හයක් සම්බන්ධ වී ඇත
  • එකඟතාව කේන්ද්‍රගත වී ඇත්තේ දෙමළ භාෂා ප්‍රජාවන්ගේ අන්‍යොන්‍ය සැලකිල්ලට ලක් වන කරුණු මතය
  • නිල නිවේදනය ඉක්මන් කාලයක් තුළ අපේක්ෂිතය

ශ්‍රී ලාංකික දෙමළුන්, ඉන්දීය සම්භවයක් ඇති දෙමළුන් සහ දෙමළ භාෂා භාවිත මුස්ලිම්වරුන් ඇතුළත් ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමළ භාෂා ජනගහනය, පාර්ලිමේන්තුවේ සහ මධ්‍යම රජය සමඟ ගනුදෙනුවලදී ඔවුන්ගේ සාමූහික හඬ ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ඓතිහාසිකව වැඩි දේශපාලන සම්බන්ධීකරණයක් ගවේෂණය කර ඇත.

පුළුල් දේශපාලන ඇඟවුම්

මෑත මැතිවරණ වෙනස්කම් අනුගාමීව ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන භූ දර්ශනය පරිණාමය වෙමින් පවතිද්දී, මෙම සන්ධානය ජාතික මට්ටමින් සභාග ගතිකයන් සහ ප්‍රතිපත්ති සාකච්ඡාවලට බලපෑ හැකිය. ඒකාබද්ධ එකඟතාවේ විෂය පථය සහ කොන්දේසි සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර නිල නිවේදනය සිදු කළ පසු ඉදිරිපත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ලග්ගල කිවුල්වැදිය ප්‍රදේශයේ වල් අලි ප්‍රහාරයකින් කාන්තාවකට මරු Sinhala

ලග්ගල කිවුල්වැදිය ප්‍රදේශයේ වල් අලි ප්‍රහාරයකින් කාන්තාවකට මරු

ලග්ගල කිවුල්වැදිය ප්‍රදේශයේ දී සිදු වූ වල් අලි ප්‍රහාරයකින් වයස අවුරුදු 45 ක කාන්තාවක් ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇති බව පොලීසිය තහවුරු කර ඇත. ශ්‍රී ලංකාව පුරා වනජීවී…

12 Jul 2026 Discuss
මාතල ගුවන්තොටුපල පුනරුජ්ජීවනය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව තල්ලු කරද්දී ආයෝජකයින් 19 දෙනෙකු උනන්දුව දක්වයි Sinhala

මාතල ගුවන්තොටුපල පුනරුජ්ජීවනය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව තල්ලු කරද්දී ආයෝජකයින් 19 දෙනෙකු උනන්දුව දක්වයි

දිගු කලක් තිස්සේ ගැටලු රාශියකට මුහුණ දුන් ශ්‍රී ලංකාවේ මාතල රාජපක්ෂ අන්තර්ජාතික ගුවන්තොටුපල, විභව ආයෝජකයින් 19 දෙනෙකුගෙන් උනන්දුව පළ කිරීම් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇති…

12 Jul 2026 Discuss
විදේශ ආයෝජකයින් ශ්‍රී ලංකා රුපියල් බැඳුම්කරවලට ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 97ක් යොමු කරයි — වසර තුනකට ආසන්න ඉහළම මට්ටමට Sinhala

විදේශ ආයෝජකයින් ශ්‍රී ලංකා රුපියල් බැඳුම්කරවලට ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 97ක් යොමු කරයි — වසර තුනකට ආසන්න ඉහළම මට්ටමට

ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය වෙළඳපොළ කෙරෙහි විදේශ ආයෝජකයින්ගේ විශ්වාසය වසර තුනකට ආසන්න ඉහළම මට්ටමකට ළඟා වී ඇති අතර, ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 97ක විශාල මිලදී ගැනීමකින්…

12 Jul 2026 Discuss